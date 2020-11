LUGN TYPE: Emil Iversen gjør ting på sin måte, men NRK-ekspert Torgeir Bjørn forteller at Iversen er en av de mest seriøse langrennsløperne som fins. Her fra et pressetreff i Holmenkollen i oktober. Foto: Stian Lysberg Solum

NRK-eksperten: Iversen gjør ting andre ikke tør

NRK-ekspert Torgeir Bjørn spår det definitive gjennombruddet for Emil Iversen (29) denne sesongen. Iversen er den eneste på landslaget som kan vinne alt fra sprint til femmil i begge stilarter.

Emil Iversen står klar på startstreken på sprinten fredag formiddag.

– Jeg er bra til å prate med munnen, men nå må jeg prate litt med benene også. Så får vi se, sier Iversen.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn er utrolig imponert over utviklingen til trønderen.

– Emil er kanskje den som er mest komplett av de norske løperne. Han mangler litt på å vinne intervallstartløp i friteknikk, men han er den som er nærmest å være i stand til å vinne alle typer øvelser. Han er blitt komplett, sier Bjørn til VG.

Eksperten finner frem store ord når han snakker om 29-åringen.

– Det er imponerende at han har klart å bli så komplett. Han har hatt sprintegenskaper og vært god i klassisk lenge, men nå er han komplett. Han har hatt en bedre utvikling enn kollegene, sier Bjørn.

UTEN MUNNBIND: Emil Iversen møtte pressen uten munnbind på Beitostølen torsdag, men han holdt god avstand. Foto: Terje Pedersen

Det er alle muligheter for Iversen til å herje i skiløypene denne sesongen.

– Jeg er en løper som har et veldig høyt toppnivå, så jeg skjønner at folk kan tenke at jeg kunne gjort det enda bedre enn jeg har gjort. Samtidig er det ikke bare bare. Jeg kommer ikke til å herje, men jeg kommer til å gjøre det bra, sier Iversen til VG.

Kruttsterk femmil

Forrige sesong skulle han gå de fleste skirenn, målet var sammenlagtseier i verdenscupen. Det gikk galt. Han ble forkjølet. Begynte å trene for tidlig og han konkurrerte for tidlig. Men han kom tilbake og avsluttet sesongen med en kruttsterk 3. plass på femmila i Holmenkollen, bare 19 sekunder bak Aleksandr Bolsjunov.

– I steden for å nesten vinne i alt, så er det riktig at han blinker ut de rennene som er viktigst. Det øker sjansen for flere seirer, sier Bjørn og fortsetter:

– Emil har gått sine egne veier hele tiden. Han er ikke redd for å ta valg andre ikke gjør. Han er mye mer seriøs enn han kan gi uttrykk for, han er en av de mest seriøse og nøyaktige av dem alle, sier Bjørn.

GULLGUTT: Emil Iversen (t.v.) tok VM-gull sammen med Johannes Høsflot Klæbo på lagsprinten i Seefeld i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Iversen trener mindre enn mange på allroundlaget. Han slipper lagkameratene på trening om han syns tempoet er for høyt.

– Han vet hvor mye trening han trenger. Emil er spesielt flink til å gjøre ting som passer ham. Han kan ta tre-fire fridager etter hverandre, som andre ikke tør å gjøre. Det er hans våpen. Andre teller timer, mens Emil er mentalt ovenpå, sier Bjørn.

– Kan bli min beste sesong

Iversen mener at han har slått gjennom. Han har 21 pallplasser i verdenscupen, flere av dem seirer. Han har VM-gull på stafett og lagsprint. Men han mangler den individuelle VM-medaljen.

– Jeg tror dette kan bli min beste skisesong. Jeg skal treffe bedre med formen til VM enn tidligere, sier Iversen.

Slik gikk det da Iversen startet treningssesongen på løpebanen:

Iversen var også en av få utøvere som turte å stille på pressedagen torsdag uten munnbind.

29-åringen er den eneste som foran sesongen er aktuell til alle seks øvelser i VM i Oberstdorf. Men han står over verdenscuphelgen i Davos med sprint og 15 kilometer friteknikk. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum

– Emil tok steg i friteknikk forrige sesong, han kunne vært aktuell for 15 kilometer friteknikk i VM, men det er usikkert om han blir så god at han kjempe om medalje der. Da er det ikke vits å bruke energi på det, iallfall ikke om det forringer mulighetene i andre øvelser, sier Nossum.

PS! Johannes Høsflot Klæbo har til gode å vise at han kan være med å kjempe om pallen på en femmil, ellers har han vunnet alt fra sprint til 30 kilometer.

