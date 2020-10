TIL EUROPA: Molde klarte ikke kvalifisere seg til Champions League, men spiller Europa League gjennom høsten. Her etter en eliteseriekamp mot Vålerenga i juli. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Molde møter Arsenal i Europa League

Molde fikk ingen drømmetrekning i Europa League. De trakk Arsenal, Rapid Wien og Dundalk.

Molde trakk gruppe B i høstens Europa League-gruppespill. Der møter de blant annet Arsenal.

De to andre lagene i gruppa er Rapid Wien fra Østerrike og irske Dundalk. Molde var seedet på nivå tre.

Molde var nære å kvalifisere seg til Champions League denne sesongen, men tapte på bortemålsregelen etter to kamper mot ungarske Ferencvaros hvor Tokmac Nguen har imponert den siste tiden.

Europa League-trekningen ble gjennomført i Sveits fredag ettermiddag. Flere nordmenn skal i aksjon, blant annet Jens Petter Hauge og hans Milan.

De trakk gruppe H hvor det venter flere norske oppgjør: Hauge spiller for Milan, Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi spiller for Celtic og Andreas Vindheim spiller for Sparta Praha.

Her er alle de 12 gruppene:

