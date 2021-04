ALLERGISK REAKSJON: Siri Elton (16 på bildet) havnet på sykehus i flere dager. Foto: Privat

Siri (21) innlagt i to uker: − Jeg var kjemperedd

Da Siri Elton var 16 år gammel, var hun en lovende håndballspiller. Etter en skrekkopplevelse, som kan ha sammenheng med smertestillende, ga hun seg med idretten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg husker at jeg var kjemperedd, forteller nå 21 år gamle Siri Elton til VG.

I dag har hun gitt seg med idretten. Som 16-åring flyttet hun hjemmefra til Haugesund alene for å kombinere satsingen på musikk og håndball.

Over tid hadde hun slitt med knærne. Det var smertefullt å spille håndball. Etter første legebesøk fikk hun skrevet ut et betennelsesdempende middel og en alternativ treningsplan.

– Det eneste jeg tenkte på var at nå kan jeg kanskje endelig spille håndball smertefritt, forteller Siri.

Men behandlingen fungerte ikke som den skulle.

– Mamma la merke til det

VG har siden i høst rettet søkelyset mot bruken av smertestillende midler i idretten. Tidligere landslagskaptein landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin har blant annet fortalt at hun i perioder tok Voltaren hver dag.

Hammerseng-Edin har ikke fått problemer med bivirkning av hennes forbruk, men unge Siri opplevde at det gikk galt.

Hun var gjennom flere instanser. Først en lege, deretter legevakten, før de på sykehuset i Haugesund fant det de tror kan være svaret.

Etter det første legebesøket fikk hun skrevet ut det betennelsesdempende middelet Vimovo. Allerede samme dag som hun tok den første tabletten merket hun reaksjoner i kroppen.

Det hele startet med et blodsprengt øye.

– Mamma la merke til det. Det kan jo skje hvem som helst, men moren min er veldig nøye med medisiner, så det første hun gjorde var å sjekke bivirkningene på tablettene. Det sto på lista, så vi dro først til legevakten, forteller Siri.

Tablettene anbefales ikke til bruk på personer under 18 år, ifølge produsenten av Vimovo.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra legen som skrev ut resepten.

Det er AstraZeneca som er produsent av Vimovo. Nordisk kommunikasjonssjef Mathias Holm Pedersen forteller at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Se resten av AstraZenecas svar lenger ned i artikkelen.

Det skulle bli verre

På legevakten i Odda fikk hun og faren beskjed om at hun kunne reise hjem, forteller de to. Siri dro tilbake til Haugesund. Men kort tid etter blodutredelsen utviklet det seg.

– Jeg satt alene i leiligheten i Haugesund da hendene mine plutselig begynte å verke. Jeg husker at jeg ble veldig redd. Det pumpet veldig, og hendene begynte å hovne opp. Det gjorde veldig-veldig vondt. Hendene blåste etter hvert opp som ballonger, og var så stive at jeg ikke kunne bevege de, forteller Siri.

Legevakten i Odda har ikke besvart VGs henvendelser.

Fakta om Vimovo Vimovo gis ofte til pasienter har problemer med leddene og er et ikke-steroide antiflammatorisk legemiddel (NSAID). Vanlige bivirkninger kan være problemer med fordøyelsen, vann i kroppen, utslett og høyt blodtrykk. På Felleskatalogen kan du lese om alle mulige bivirkninger ved bruk av Vimovo. Vis mer

Hun ringte til foreldrene sine, og faren satt seg i bilen for å kjøre de to timene det tar å komme seg til Haugesund.

– Jeg la meg til å sove, men det begynte å verke i føttene. Og jeg fikk ikke sove. Heldigvis hadde pappa kommet og dro rett til akutten ved Haugesund sykehus, sier Siri.

I DAG: Siri Elton satser nå på musikk. Foto: Privat

– En av de verste opplevelsene jeg har hatt

Besøket på akutten ble en traumatisk opplevelse, forteller Siri. Hun visste ikke hva det var som skjedde med kroppen hennes.

– De satte sprøyter i meg og jeg fikk intravenøst. De fant ut at det var en alvorlig, allergisk reaksjon. Det endte med at jeg først måtte ligge på sykehuset i en uke. Hevelsen gikk til slutt ned, men jeg fikk også utslett og elveblest, og måtte inn igjen på sykehuset etter jeg ble sendt hjem og lå en uke til. Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt, forteller Siri fem år senere.

I ettertid har hun testet seg for å finne ut av om hun kan ha vært allergisk mot noe annet. Det er hun ikke. Siri forteller at legene på sykehuset antok at det etter all sannsynlighet var en alvorlig, allergisk reaksjon på Vimovo, men at de ikke vet hvilket av stoffene i medisinen som skapte reaksjonen.

– Reaksjonene var så sterke at de ikke ville gi meg mer av stoffet for å dobbeltsjekke. Siden jeg fikk en så sterk reaksjon, mente de at det kunne være farlig, forteller Siri.

I dag står det oppført i legejournalen hennes at hun ikke skal behandles med Vimovo grunnet allergi. Alle symptomene Siri fikk står på listen over bivirkninger av Vimovo, men under «uvanlige».

– Som beskrevet i preparatomtalen til Vimovo, så er det ikke utført kliniske studier på barn og ungdom, og derfor anbefales ikke preparatet til barn under 18 år. Preparatomtalen beskriver også at overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme, og er en kjent risiko. Dette kan være anafylaktiske, anafylaktoide og/eller allergiske reaksjoner som for eksempel hudreaksjoner, skriver nordisk kommunikasjonssjef i AstraZeneca, Mathias Pedersen, i en e-post til VG.

Haugesund sykehus er klar over at VG omtaler hendelsen, og sier følgende om hvordan de håndterer situasjoner som det Siri opplevde:

– Helse Fonna HF har ikke eget register for reaksjoner eller bivirkninger på medikamenter. Dersom pasienter har allergier mot medikamenter, blir dette registrert under kritisk informasjon i den enkeltes pasientjournal. I tillegg skal helsepersonell sende bivirkningsmelding til Statens Legemiddelverk ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel, skriver Aud Gunn Løklingholm, administrasjonssjef i Helse Fonna i en e-post til VG.

Kritisk mor

Siri forteller om et håndballmiljø i oppveksten hvor bruk av smertestillende var ganske vanlig, men understreker at laget hun spilte for ikke var en gjeng som «poppet piller».

– Det meste gikk fint, men jeg må jo innrømme at jeg tok smertestillende både før kamp for å kunne spille, og etter kamp og trening i perioder for å få sove. Det er jo ikke bra. Mange spillere hadde også med seg Voltaren-krem på trening, sier hun.

Det var moren til Siri, Gunn Gravdal Elton, som først tenkte på koblingen mellom symptomene og tablettene. Hun beskriver det hele som en skremmende opplevelse.

REAGERTE: Siri Elton fikk utslett, elveblest og hovne hender og føtter etter bruk av smertestillende. Foto: Privat

– Hun var 16 år og bodde alene, og vi forsto at dette var en alvorlig reaksjon ifølge oversikten over bivirkninger, forteller moren, som reagerer på at medisinene ble skrevet ut til en 16-åring.

Hun forteller at hun bemerket det til datteren, og det var derfor hun ikke fikk begynne på medisinene før hun var hjemme i Odda.

– Jeg er kritisk til medisinbruk generelt, ikke bare fordi ungdom får inntrykk av at alt kan løses ved pillebruk, men også fordi det svekker vårt immunforsvar og forståelse av hva kroppen forsøker å fortelle oss. Det burde være en strengere praktisering blant leger og trenere. Det er for lettvint å ty til smertestillende, etter min mening, sier hun.

Både mor Gunn Gravdal Elton og Siri Elton selv er tydelige på at Siri ble godt ivaretatt på sykehuset i Haugesund.

– Det kunne gått så mye verre enn det gjorde.