Vidar Örn Kjartansson og Lionel Messi skal begge i aksjon i helga på VG+. Foto: Scanpix

Superlørdag på VG+ – se Barcelona i cupfinale og fem norske treningskamper

Endelig spilles det fotball igjen i Norge. I løpet av helga viser VG+ fem norske treningskamper og en godbit fra Spania!

VG-sporten

Publisert: Nå nettopp

Etter lang tids utsettelse kan endelig de fleste norske fotballlag begynne med fullkontaktstrening igjen.

Det betyr også at lagene kan begynne å spille treningskamper for å forberede seg til seriestarten 8. mai. Lørdag sender VG+ følgende kamper:

13.30: Vålerenga - KFUM

14.00: Mjøndalen - Grorud

14.00: Start - Bryne

14.30: Molde - Stjørdals/Blink

16.00: Viking - Åsane

Lørdag kveld er det klart for 2021-finalen av Copa del Rey. Athletic Bilbao spilte 2020-finalen for bare to uker siden og tapte for Real Sociedad. Kampen gjorde at Martin Ødegaard tok sin første tittel - selv etter at han forlot Spania og gikk til Arsenal i januar. I 2021-finalen møter Athletic Barcelona på Estadio de La Cartuja i Sevilla.

Lionel Messi kan kjempe om sin siste tittel som Barcelona-spiller i denne kampen:

Kampen har avspark 21.30 og allerede fra 20.45 er VG+ sitt studio med Christina Paulos Syversen, Magnar Kvalvik og Arilas Berg-Ould-Saada er i gang med oppkjøringen til kampen.

Kampen kommenteres av Vegard Aulstad.

Sluttspillet i SHL har kommet til kvartfinalen hvor både Växjo og Rögle er klare for semifinalen etter å ha slått ut Färjestad og Frölunda. De to siste kvartfinaleseriene står mellom Leksand - Örebro og Luleå - Skellefteå:

Lørdag, 15.15: Leksand - Örebro (kvartfinale 5)

Mandag, 19.00: Luleå - Skellefteå (kvartfinale 6)

Søndag spilles følgende kamper i Russian Premier League:

11.00: Ural - Rubin Kazan

15.30: FC Sotchi - CSKA Moskva