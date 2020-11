Idrettsovergrepene: Fraråder bruk av Snapchat mellom trener og utøver

Foredragsholder Trond Berge Høvik gir norske klubber to enkle råd i arbeidet mot seksuelle overgrep i idretten.

I helgen kunne VG avsløre at det siden 2005 er felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i norsk idrett.

Da kalte Høvik idretten «et eldorado for overgripere». Han har holdt foredrag om temaet for over 5000 personer i breddeidretten.

Etter helgens avsløring håper han at flere klubber vil ta grep mot seksuelle overgrep.

Til det arbeidet har Høvik to konkrete råd.

FAGMANN: Trond Berge Høvik jobber ved Nok. Bergen, tidligere kalt Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO). Foto: Martin S. Folkvord

Forbud mot nettkontakt

Det første rådet bergenseren kommer med, er at alle klubber bør ha etiske retningslinjer som en trener skal signere på før han får gå på treningsfeltet med barna.

– Klubbene må selv bestemme hva som skal stå i disse retningslinjene, men jeg vil på det sterkeste anbefale å ha regler mot at trener og utøvere har direkte kontakt i sosiale medier, sier Høvik.

Overgriperen begynner så å si alltid med å groome offeret på nettet, ifølge Høvik. Grooming er prosessen der en overgriper kommer i kontakt og blir venner med et barn.

– Er det ikke veldig strengt at en trener ikke skal kunne sende en melding på Messenger eller Snapchat til en utøver?

– Overhodet ikke. Det finnes ikke en eneste god grunn til at en voksen trener skal ha en 12-åring utenfor familien på Snapchat eller Messenger. All dialog om trening kan man ta i åpne fora.

Anbefaler forbud mot spiller/trener-relasjon

De etiske retningslinjene bør også inneholde noe om forhold mellom trener og utøver, synes Høvik.

– Selv om det juridisk sett er lov at en trener og en spiller over 16 år er sammen, så kan en klubb likevel bestemme at det ikke er tillat hos dem.

Poenget med å ha slike etiske retningslinjer er todelt, sier den erfarne foredragsholderen. Det ene er å hindre at overgripere kommer inn i klubben i det hele tatt.

– Må en overgriper signere på noe sånt, vil han trolig tenke at «her er ting på stell, her følger de med» og heller se etter en annen klubb.

Det andre poenget er at det gir mulighet til å sparke en trener som bryter retningslinjene.

– Hvis en trener er i ferd med å groome en spiller, kan klubbledelsen slå ned på det bare på grunn av nettkontakten. Men hvis man ikke har regler mot det, må man vente til det har skjedd et lovbrudd før man kan reagere.

I helgen fortalte Susanne Malen Lian Kvingedal historien om da hun som 17-åring mistet jomfrudommen til sin 22 år eldre trener:

Unngå handlingslammelse

Det andre konkrete rådet Høvik gir norske idrettsklubber, er at de bør ha en beredskapsplan for hva som skjer hvis noen mistenker at det har skjedd seksuelle overgrep i klubben.

– Hvis man er usikker, kan det for være at man ender opp med å gjøre ingenting. Derfor må det ligge rutiner der for hva man skal gjøre.

Høvik foreslår blant annet at en beredskapsplan kan slå fast at det er to personer i klubbens styre som har ansvar for å håndtere varsel om overgrep og trakassering. Ved at det er tydelig hvem som har ansvaret, tror han også det blir lettere å varsle.

– Og så må man huske at det ikke er de frivillige i klubbene som skal vurdere om det har skjedd et overgrep eller ikke. Hvis man mistenker at det har skjedd et overgrep, er jobben til en klubb å sørge for at politiet får vite om det – så kan de vurdere hva som har skjedd.

