Kommentar

Ufint spill om Qatar-boikott

Av Leif Welhaven

Dødfall relatert til bygging av VM-anlegg i Qatar har utløst en intens debatt om boikott. Foto: Hassan Ammar / AP

Hvis norsk fotball skal diskutere hvordan det er klokt å forholde seg til et skittent VM, må debatten om en mulig boikott være ren. Dessverre tyr Norges Fotballforbund til uakseptable virkemidler.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ledelsen i norsk fotball kjemper åpenbart hardt for å kvele det gryende opprøret mot mulig norsk deltagelse i Qatar. Temaet er blitt brennhett etter at Tromsø tok et initiativ til å gå inn for boikott, og fikk støtte fra flere andre klubber og mange supportermiljøer.

Det er selvsagt fair at fotballlpresident Terje Svendsen & co fremmer sitt syn, dersom deres samvittighet tilsier at å være med er den etisk beste måten å håndtere et vanskelig spørsmål på.

les også Boikott av Qatar-VM: – Kan bety over 100 millioner i tapte inntekter

Men måten NFF velger å angripe spørsmålet på, er nok et eksempel på at ledelsen i en idrettsorganisasjon forsøker å ta kontroll over et ordskifte gjennom ufint spill.

Åpenhet og debattkultur i blant annet fotballforbundet har vært et tema i årevis, men nå velger NFF dessverre igjen en fremgangsmåte under enhver kritikk.

På flere områder er det all grunn til å stille spørsmål ved gangsynet til fotball-ledelsen.

Fotballpresident Terje Svendsen er mot boikott av Qatar-VM. Foto: Frode Hansen

1). HVA ER EN «ÅPEN DEBATT»?

Toppklubbene er fredag innkalt til et møte om Qatar-situasjonen, og i innkallingen står det at man ønsker en «åpen og opplyst debatt». Men innholdet i innkallingen fremstår som et eneste langt forsvar for hvorfor det IKKE er klokt å boikotte. Med full kraft legges det frem hvorfor vi må være med på dette.

Er det da en åpen debatt det legges opp til, eller forsøker ledelsen å ta full styring for å tvinge frem en konklusjon de har bestemt seg for på forhånd?

Innkallelsen er et eneste stort PR-fremstøt mot boikott. Her står det om hvordan «idretten sin rolle har historisk vært politisk uavhengig», det spørres om boikott er et egnet virkemiddel og om Norge i tilfelle bør gjøre dette alene. Og mye annet.

les også Fotball-topper: Boikott av Qatar-VM er ikke riktig virkemiddel

Men hvorfor innkalles det til en påstått åpen debatt dersom hele grunnlaget er på den ene sidens premisser?

Hvor er argumentene som taler for boikott her?

Hvor er aktørene med motsatt syn i dette bildet?

I beste fall blir faktisk debatten til slutt åpen og fri takket være deltagerne, men det etterlatte inntrykket er at en lukket gruppe utsettes for et utilbørlig press for at utfallet skal bli slik toppene ønsker.

Er det et slikt fotballdemokrati vi vil ha i Norge?

les også Klar tale om fotball-VM: – Driver utbytte på graven til døde arbeidere

2). UGREI BRUK AV AMNESTY

En gjenganger fra fotballtoppene er å bruke Amnestys syn som kronargument for hvorfor boikott er feil virkemiddel. Ordlyden ha variert litt fra gang til gang, men det etterlatte inntrykket er at Norges Fotballforbund fremstiller det som at Amnesty er en aktiv motstander av boikott som virkemiddel i Qatar. Det fremstår som forbundet bruker Amnesty som våpendrager for at det beste er å forsøke å påvirke fra innsiden i stedet for å si nei.

Virkeligheten er, etter det VG får opplyst, at i alle fall Amnesty International Norge IKKE TAR STILLING til om 2022-VM bør boikottes eller ei.

Den anerkjente organisasjonen mener i stedet at dette er noe fotballen må avgjøre selv.

Det er legitimt med ulike oppfatninger om hvordan man best oppnår endring, men det blir kynisk og spekulativt av NFF å skyve Amnesty foran seg i denne saken på måten det blir gjort.

les også Ber NFF boikotte fotball-VM - Ståle Solbakken forstår kritikken

3). PENGENE ELLER LIVET?

Ifølge Norges Fotballforbund vil en boikott få store økonomiske konsekvenser for norsk fotball. Men norsk fotballmiljø er vel strengt tatt ikke så relevant i en sammenheng som handler om respekt for menneskeliv og hva som er rett og galt.

Hele problematikken dreier seg om et moralsk spørsmål langs to linjer.

For det første er det en gigantisk korrupsjonsskandale knyttet til tildelingen, slik at valget av Qatar mangler en grunnleggende legitimitet.

For det andre handler dette om man skal spille fotball på en gravplass.

Mange menneskeliv har gått tapt i forbindelse med bygging av arenaer og infrastruktur relatert til VM.

Da blir det uverdig av NFF å bruke norske økonomiske forhold i den hjemlige fotballen som maktmiddel for å få viljen sin.

les også Hodet må opp av sanden

Det er fullt lov å ha ulike oppfatninger om hva som er rett vei.

Norges Fotballforbund må selvsagt gjerne argumentere for at de mener dialog er rett vei, og det kan selvsagt ikke utelukkes helt at noen brev fra Terje Svendsen og andre nordiske kolleger kan gjøre vei i vellinga.

Men dette spørsmålet er dypt alvorlig.

Det handler om liv og død, og hvor grensegangen går mellom sportslige interesser og andre forhold.

Da kan ikke NFF skalte og valte med ordskiftet, og ta seg til rette med ugreie virkemidler for å få det utfallet de ønsker.