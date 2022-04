Reddet av fysisk monster i hjemmedebuten: − Det var en litt skitten 1–0-seier

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odd 1–0) I et tamt og sjansefattig oppgjør på Lerkendal, ble Noah Holm (20) matchvinner med det som var første omgangs eneste skudd på mål. Bortelaget kom ikke nærmere utligning enn et dobbelt stolpetreff.

Erik Eikebrokk

På dagen da Rosenborg hyllet avdøde Nils Arne Eggen med ett minutt applaus før avspark, forlenget Kjetil Rekdal sin ubeseirede kamprekke som Rosenborg-trener, til to. Noah Holms 1–0-scoring etter 33 minutter var det eneste skuddet på mål i første omgang, og skulle også vise seg å bli seiersmålet i en dårlig fotballkamp i til tider ufyselig vær.

– Skitten 1–0-seier

Etter kampen sier Rekdal til VG at han han er fornøyd med poengfangsten etter to kamper.

– Det ble en litt skitten 1-0-sier. I løpet av en sesong så får man noen slike, og de er utrolig viktige. Vi holdt nullen for første gang på evigheter, men hvis det er noen som tror vi la oss bakpå fordi vi skulle ri på en 1-0-ledelse, så er det helt feil. Vi snakket om det i pausen at vi skulle gå for 2-0-målet som kunne roet ting ned, men vi var ikke i stand til det, sier Rekdal etter kampen.

– Hvor lenge kan Rosenborg vinne 1-0 på skittent vis før det må komme underholdning i tillegg?

– Det er et tema for oss, for bestillingen er enkel; vinne og plusse på med underholdende fotball. Men det er urettferdig å kreve det av et veldig ungt og nytt lag etter bare to måneder. De må lære seg å spille riktig, og lære seg å vinne. Vi kommer til å bli bedre for hver runde.

Med 3–0-tapet for i treningskampen mot Raufoss friskt i minne, er også kaptein Markus Henriksen (29) fornøyd med fire poeng etter to kamper.

– Det er ingen tvil om at vi hadde tatt det hvis du hadde spurt meg i garderoben etter den kampen, for det resultatet var skrekkelig. Av en eller annen grunn har vi blitt tettere som lag og gruppe, og det er viktig. Alle må dra i samme retning om man skal vinne fotballkamper, sier Henriksen, til VG.

– Fysisk monster

I en første omgang der Odd la seg lavt, og stengte rom sentralt, forsøkte Rosenborg å utnytte rom på kantene. Men med få unntak traff ikke rosenborgernes innlegg medspillere foran mål. Unntaket var 33 minutter ut i kampen da Erlend Dahl Reitans innlegg fra høyre kant, landet hos Holm, som avsluttet perfekt i lengste hjørne.

– Som spiss vil man score hver kamp man går ut på banen, og det var godt å score det første slik at jeg kan jakte det neste med masse selvtillit, sier Holm, til VG.

– Hvor mange mål tar du sikte på å score i år?

– Jeg har et veddemål med noen her i klubben som kan bli spennende å følge utover. Antallet vil jeg ikke si, sier Holm som sier til VG at han føler seg lettere å kroppen etter spesifikk trening i vinter.

– Jeg har hatt et ønske om å bli et fysisk monster, og det er det Rekdal og Frigård også vil. Vi har lagt til rette for at jeg skal oppnå det kravet, og det er det vi jobber mot nå, og vi har kommet en god vei.

– Hvordan merker du forskjellen?

– I fjor hadde jeg to spurter i meg, før jeg måtte ha ti minutters restitusjon. Nå kan jeg gå bang-bang på hele tiden. Jeg føler meg mye lettere, og er mye mer kraftfull rett og slett.

Dobbelt stangtreff

Bortelaget gikk hakket mer offensivt ut i andre omgang, og Rosenborg fikk sitt første varsko om bortelagets agenda før ti minutter var spilt. Solomon Owusu fikk stå helt alene seks meter fra mål. Skuddet var for hardt til at Rosenborg-keeper André Hansen rakk å løfte så mye som en finger, men hjemmelaget ble reddet av tverrliggeren. Først én gang, så enda en gang da Filip Jørgensen satte returen i stanga.

Kort tid etterpå fikk Holm muligheten til å doble ledelsen, men skuddet fra seksten meter ble stoppet av Odd-keeper Leopold Wahlstedt. Atten minutter før slutt fikk Odd-spiss Tobias Lauritsen muligheten han hadde ventet på, men alene med keeper var det André Hansen som gikk seirende ut av duellen.

Nærmere enn det kom aldri bortelaget foran 12 048 tilskuere.

– Jeg syns uavgjort ville vært mest rettferdig. Rosenborg var best frem til de scoret, men vi er best deretter. Vi møtte et topplag som kommer til å henge med i toppen. Jeg er stolt av prestasjonen vår den siste timen, sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.