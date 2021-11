GODE TIDER: Sverre Lunde Pedersen slet med etterdønninger av sykkeluhellet høsten 2019 da han under allround-VM i februar 2020 slo Sven Kramer på 5000 meter (bildet) i Vikingskipet med tiden 6.19,40.

OL kan ryke for Lunde Pedersen – satser på 2024-VM

STAVANGER (VG) Sverre Lunde Pedersen (29) har allround-VM 2024 som neste mål hvis OL-billetten til Beijing om to måneder skulle ryke som følge av den alvorlige sykkelulykken han ble utsatt for i mai.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Hvis du ikke klarer det nå, går du på igjen?

– Ja, for det har jeg kjent på. Jeg har lyst til å komme opp igjen på det nivået jeg var. Aller helst bedre, i verdenstoppen.

– Da tar du en ny fire års-periode, til neste OL (2026)?

– Nei, men jeg har sett at det kommer et allround-VM i Inzell om to år (mars 2024), som jeg har bitt meg merke i, svarer Sverre Lunde Pedersen - før han skal gå 10.000 meter i B-gruppen i verdenscupen i Stavanger.

Milløpet i Sørmarka Arena lørdag før lunsj vil være en test for ham foran verdenscupkonkurransene i Salt Lake City og Calgary neste måned. Der må han i praksis knipe en av seks - av totalt 20 - ledige OL-plasser på 5000 meter.

– Kjenner jeg at jeg ikke er i nærheten, har jeg ingenting der å gjøre, sier han med tanke på vinterlekene i Beijing - snart fire år etter at han ledet Norge til OL-gull i lagtempo og var en skøytespiss fra OL-sølv på 5000 meter.

Og tre år siden han i februar 2019 knuste nederlenderne Sven Kramer og Patrick Roest i gullkampen på 5000 meter i distanse-VM i Inzell.

Sverre Lunde Pedersen minner også om neste hinder, hvis han skulle klarere det første i Salt Lake 3.-5. desember og Calgary 10.-12. desember. Norge har maks tre OL-plasser på 5000 meter for herrer. Det kan bli slik at han i EM i begynnelsen av januar må legge minst to av tre norske konkurrenter bak seg - kometen Sander Eitrem (19), Hallgeir Engebråten (21) og Kristian Ulekleiv (25) - for å bli tildelt en av dem.

– Jeg skal prøve. Egentlig er jeg glad jeg er kommet så langt som jeg er. Jeg tar det som en bonus. Legene på Ullevål var ikke veldig optimistiske med tanke på sesongen, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Du ble jo kvestet?

– Ja, det var en stor belastning og påkjenning. Jeg har fått litt metall i kroppen, men kjenner ingen smerter nå. Det er ganske utrolig, svarer Sverre Lunde Pedersen.

Indre blødninger, brudd her og der - 12 uker på sofaen før han kunne begynne å trene igjen i august.

Det var konsekvensen av å stupe med hodet først i en steinur, etter at forhjulet på sykkelen hans - i en fart av 45 kilometer i timen - boret seg ned i et hull i veien.

Landslagskamerat Hallgeir Engebråten mente det kunne gått enda mer galt.

Det var imidlertid ikke første gang. Høsten 2019, i Inzell, var han også utsatt for uhell under en treningstur på sykkel. Det tok lang tid før han kom seg etter den smellen også.

– Den første ulykken i 2019? Han kom ikke skikkelig tilbake. Vi måtte «reparere» ham hele tiden. Sommeren i fjor (2020) var ikke bra for kroppen hans. Det var en stor kamp, bekrefter landslagssjef Bjarne Rykkje.

– Nå viser han veldig gode tegn. Kroppen hans fungerer egentlig veldig bra igjen. Han er ikke der ennå, men jeg er sikker på at vi klarer det, tilføyer han med tanke på Sverre Lunde Pedersens toppkapasitet og OL-sjanse.

På spørsmål om han opplever det han er blitt utsatt for som urettferdig, svarer Sverre Lunde Pedersen nei. Det som har skjedd, det har skjedd. Han vedgår imidlertid at han har hatt usedvanlig mye uflaks etter at han for tre til fire år siden var en av verdens beste allroundløpere.

De 10 årene før det, fra han debuterte i verdenscupen i 2009 og var med som læregutt i Vancouver-OL 2010, opplevde han ingen avbrekk, ingen skader, ingen sykdom.

–Jeg har fått en ganske kraftig dose nå. Det er tøft, selvfølgelig, sier faren til Svein (1,5 år) - som er blitt enig med kona Ingunn Trædal-Lunde om at de skal avvente nummer barn nummer to så lenge han er skøyteløper.

Det har han altså, uansett hva som skulle skje denne OL-sesongen, planer om å være noen år til.