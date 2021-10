ENDELIG TIL TOPPS: Tom Daley (27) ble verdensmester som 15-åring og var gullfavoritt i OL for ni år siden. I Tokyo vant den populære briten endelig sitt første OL-gull - i synkronstup fra 10-meteren.

Gull-helten vil ha forbud mot OL-deltakelse for land som har dødsstraff for homofili

Gullvinneren fra Tokyo Tom Daley (27) mener at utøvere fra land som har dødsstraff for homofili, ikke bør få delta i de olympiske leker.

Den britiske OL-helten uttalte dette under «Attitude awards», gjengitt av blant andre insidethegames.biz.

Det er nå 11 land i verden som har dødsstraff for homofili, inkludert Saudi-Arabia, Afghanistan og Iran, mens omtrent 60 andre land anser forhold mellom personer av samme kjønn som en kriminell handling.

– Jeg synes det er veldig viktig å prøve å skape endring, i stedet for bare å trekke fram eller kaste lys over disse tingene, sier Daley.

– Så jeg vil gjøre det til mitt oppdrag, forhåpentligvis før OL i Paris i 2024, å gjøre det slik at landene der det er dødsstraff for LHBT-personer, ikke kan konkurrere i de olympiske leker.

OL-vinneren fra Tokyo kritiserte også FIFA for å ha VM-2022 i Qatar, der dødsstraff for homoseksualitet er en juridisk mulighet, men aldri er blitt gjennomført.

– Jeg synes ikke det skulle være lov å ha sportsarrangementer i land som kriminaliserer i strid med menneskerettighetene. Så det blir min oppgave å endre det.

Tom Daley er en stor idrettsstjerne på de britiske øyer. I sitt fjerde OL tok han endelig gull – i par med Matty Lee.

– Jeg er homofil mann og også olympisk mester. Og jeg føler meg veldig styrket ved det, fordi da jeg var yngre følte jeg at jeg ikke kom til å oppnå noe fordi jeg var den jeg var, sa han etter gullet.

– Jeg håper at alle unge LHBT -person der ute kan se at uansett hvor alene du føler deg, så er du ikke alene. At du kan oppnå alt og at det er mange som er klare til å støtte deg.

IOC (den internasjonale olympiske komité) utestengte Sør-Afrika fra OL fra 1964 til 1988 på grunn av apartheid-politikken. Generelt har imidlertid IOC vært tilbakeholdne med å utestenge nasjoner på grunn av politikk eller menneskerettigheter.