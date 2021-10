VETERANER: Heidi Løke og Camilla Herrem under håndball-VM i Japan for to år siden.

Sikker på Løke-comeback etter gravidnyhet: − Hun er et fysisk vidunder

FORNEBU (VG) Håndballmødrene Katrine Lunde og Camilla Herrem gleder seg til Heidi Løke er tilbake på landslaget.

Tirsdag kom nyheten om at Vipers-stjerne og landslagsveteran Heidi Løke venter sitt tredje barn. Hun mister VM i desember, men 38-åringen har ingen planer om å legge opp med det første.

– Jeg elsker jobben min og jeg har ikke lyst til å slutte. Jeg har det kjempegøy. Jeg vet at jeg kan trene bra under svangerskap og komme bra tilbake. Det kan selvfølgelig ta litt tid. Jeg føler kroppen er fin og så lenge alt går bra med fødsel, så skal det ikke være noe problem å komme tilbake nå heller, sier hun til TV 2.

Samtidig som Løke offentliggjorde graviditeten, er resten av håndballjentene samlet på Fornebu for landslagssamling i forbindelse med sin første kamp på norsk jord siden før coronapandemien.

Der er blant annet Camilla Herrem og Katrine Lunde på plass. Begge har ett barn og dermed erfaring med å komme tilbake på banen etter fødsel. De er begge sikre på at Løke skal gjøre comeback for tredje gang.

– Det er vel ingen som ikke har troen på at hun skal komme tilbake. Hun klarer alt hun vil – uansett hvor mange barn hun har. Hun er så godt trent og hun kommer seg raskt tilbake. Hun er en maskin, sier Camilla Herrem.

Herrem mener Løke er unik fysisk.

– Hun er et fysisk vidunder. Det er ingenting annet å si enn det. Hun har hatt så mye påkjenning på kroppen i så mange år, men likevel har det vært så lite belastningsskader. Det er helt sykt, for hun har trent mye og født to barn. Det er ganske mye den kroppen der har gått gjennom, sier hun og legger til:

– Hun har også et hode som jeg tror det er få andre som har. Det er tøft.

Lunde har vært lagvenninne med Løke på landslaget i en årrekke, og de to spiller nå sammen i Vipers.

– Jeg gleder meg bare allerede til at hun kommer tilbake igjen, sier Lunde.

– Men hun må få lov til å se hvordan det går selv og om det er det hun vil. Ting kan jo endre seg når du har tre barn, men hvis hun har lyst så vet jeg at det kommer til å gå helt fint, fortsetter hun.

GOD STEMNING: Heidi Løke og Katrine Lunde under et pressetreff i Frankrike 2018.

Lunde synes det er inspirerende å ha en lagvenninne som hun mener trener såpass riktig.

– Hun er helt fantastisk fysisk, men det er fordi hun har trent. Hun har ikke alltid vært den som har vært best trent, men hun tok tak ganske tidlig og før hun kom på landslaget tok hun et valg om at hun har lyst til å bygge seg opp annerledes. Det synes jeg gjør det litt gøy. Du trenger ikke ha det genetisk, men når du setter deg mål om hva du skal gjøre, klarer man få til veldig mye, avslutter hun.