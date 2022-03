TAR OPP HANSKEN: Med det ukrainske flagget i hendene jubler Oleksander Usyk etter å ha sikret seg tungvektstittelen i London i september. Nå er han tilbake i Ukraina med våpen i hånd for å slåss for hjemlandet.

Tungvektsmester hjem for å slåss for Ukraina

Oleksandr Usyk (35) er den foreløpig siste idrettsprofilen som har reist hjem til Ukraina for å kjempe for landet sitt.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Den 35 år gamle tungvektsmesteren har meldt seg til tjeneste for forsvarsstyrkene i hovedstaden Kyiv. Han har satt boksekarrieren på vent for å kjempe for sitt land.

– Venner, vi må stoppe denne krigen og vi må gjøre det sammen. Jeg er overveldet av følelser, og jeg er veldig bekymret for landet mitt og vårt folk, sier Usyk på en Instagram-video om hvorfor han dro fra London og til hovedstaden.

Han har i en video også henvendt seg direkte til Russlands president Vladimir Putin.

– Du kan stoppe denne krigen. Sett deg ned og forhandle med oss uten krav. Våre barn, koner og bestemødre gjemmer seg i kjellerne. Vi er her i vårt eget land. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte - vi forsvarer oss. Stopp dette, stopp denne krigen, er oppfordringen fra Oleksandr Usyk.

35-åringen, som tok sin tungvektstittel da han slo Anthony Joshua på poeng i september i fjor, får to tidligere tungvektsmestere «på laget», brødrene Vladimir og Vitalij Klitsjko. Sistnevnte er også ordfører i Kyiv.

Vasyl Lomatsjenko, også han proffbokser, er også blant de mange som har reist hjem for å kjempe for Ukraina i hjembyen Bilhorod-Dnistrovskyi, på grensen til Moldovia.

MMA-utøveren Yaroslav Amosov har uttalt at han reiser hjem for å forsvare landet sitt.

Tennisspiller Sergej Stakhovskij sier han håper han ikke behøver å bruke våpen:

– Men må jeg, så må jeg, sier han.

Flere ukrainske skiskyttere med Dmytro Pidrutsjnyj i spissen, har hoppet av verdenscupen og er innrullert i hjemlandet.

I et åpent brev fra ukrainske utøvere ber man om at Russland og Hviterussland blir utestengt fra all idrett - inkludert det kommende para-OL i Beijing.