HVA GJØR HAN? Sent lørdag kveld ble det hevdet Tom Brady ikke setter punktum for sin fantastiske karriere med det første.

Fullt kaos rundt Tom Brady

Mannen mange ser på som tidenes beste amerikanske fotballspiller gir seg etter 22 sesonger. Eller gjør han ikke det?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ESPN, Sports Illustrated og Reuters og flere andre medier verden over meldte lørdag kveld at Tom Brady velger å gi seg.

Den offisielle bekreftelsen fra Brady selv kom på Twitter, via hans eget selskap TBSports12.

Denne har siden blitt slettet.

Faren, Tom Brady senior, sier lørdag kveld til Kron4 News at sønnen ikke skal gi seg. Faren hevder at det var et nettsted som publiserte en ubekreftet melding. Så ble den plukket opp og videreformidlet av en rekke andre nettsteder.

Og da var kaoset et faktum.

Tom Brady skal selv ha ringt direktøren i Tampa Bay Buccaneers, Jason Licht, og informert om at han ikke har tatt noen endelig avgjørelse, ifølge Bally Sports.

– Denne historien er gjetning. Tommy har ikke tatt noen endelig avgjørelse, og de som påstår noe annet tar feil, sier pappa Brady til NFL Network

44-årige Brady spilte 20 sesonger for New England Patriots, før han signerte for Tampa Bay Buccaneers i 2020. Til sammen har han vunnet sju Super Bowls.

Nyheten om hans karrierestopp har fått flere til å reagere.

Bruce Springsteen-gitarist og Lillyhammer-skuespiller, Steven van Zandt, skriver på Twitter at han skulle ønske Brady tok én sesong til.

Ønsker å spille til han er 45

– Oi! Kunne ønske Tom Brady annonserte at han legger opp, men samtidig tar et år til for å feire karrieren. Alle dere idioter som er anti-Brady kan finne et annet sted å være. Hva noen kan ha imot tidenes beste fotballspiller er forbi min fatteevne, skriver van Zandt.

Det har hersket forvirring rundt Bradys fremtid de siste månedene. Buccaneers hadde et håp om å overtale Brady til å ta én sesong til, men hovedpersonen selv skal hele veien vært klar på at han ikke ønsker noen «farvelsesong».

Brady har tidligere uttalt at han så for seg å spille til han var 45 år gammel. Amerikaneren fyller 45 i august.

Cleveland Cavaliers-veteran Kevin Love er blant flere som har hyllet Bradys karriere etter at nyheten sprakk.

– Det har vært et privilegium å være vitne til slik storhet, skriver Love på Twitter.

SERIEVINNER: Tom Brady har vunnet flere Super Bowls enn noen annen.

Etter å ha spilt collegefotball i Michigan, ble Brady draftet som nummer 199 av New England Patriots i 2000. I løpet av karrieren har han tatt det meste som er av rekorder. Blant disse er rekorden for flest «touchdown-pasninger».

Dette er statistikker legenden også har toppet denne sesongen.

Brady har fått prisen som «most valuable player» tre ganger, sist i 2017. Da han startet Super Bowl i 2020, ble han den eldste gjennom tidene. Han er blant favorittene til å vinne den samme prisen i år og bli ansett som NFLs beste spiller.