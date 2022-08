FULL KONTROLL: Casper Ruud hadde nær null problemer med å slå ut hjemmefavoritten Felix Auger-Aliassime i kvartfinalen i Montreals ATP 1000-turnering.

Ruud til semifinalen - knuste hjemmefavoritten

(Casper Ruud-Felix Auger-Aliassime 6–1, 6–2) Casper Ruud er klar for semifinalen i Montreal-turneringen etter å ha vartet opp med festspill og feid hjemmefavoritten Felix Auger-Aliassime av banen i løpet av 74 minutter.

– Jeg har spilt bra fra første poeng i første kamp, til siste poeng i dagens kamp, sier en åpenbart og selvfølgelig veldig fornøyd Casper Ruud i et intervju vist under Discoverys sending.

I semifinalen - hans sjette i en ATP 1000-turnering - møter han 196 centimeter høye Hubert Hurkacz (25). Den polske kjempen er seedet som nummer åtte i turneringen og slo ut australske Nick Kyrgios (27) i sin kvartfinale.

Casper Ruud (23) tok seg til kvartfinalen i ATP 1000-turneringen i Montreal ved å slå spanske Roberto Bautista Agut (34) med 2–1 i sett torsdag. Det oppgjøret tok tre timer og 18 minutter, med et avbrudd for regn - og inkludert en Ruud/dommer-kontrovers i forbindelse med et toalettbesøk foretatt av førstnevnte.

– Jeg kjente det i beina og intensiteten var tøff å takle, men heldigvis kom det regn. Det ga meg tid til å få tilbake krefter, så jeg kan takke værgudene for å gi meg litt ekstra tid og energi, sa Ruud etter kampen under Discoverys sending.

Mot Felix Auger-Aliassime måtte han stå imot kanadierens høylytte støtte fra tribunene, og ikke uefne Auger-Aliassime - som startet friskt ved å bryte Ruuds servegame blankt på hovedbanen. Nordmannen brøt imidlertid umiddelbart tilbake, klokken 14.30 lokal tid. For deretter å fortsette i et offensivt godlune, og ta hjem sitt servegame med en strøken backhand slice. 2–1 ble til 3–1 i Ruuds favør etter 22 minutters spill.

– Det var en av de dagene da alt går i én spillers vei, og i dag gikk det min vei, konstaterer Ruud etter oppgjøret.

Han understreker at han vil holde seg fra å snakke på Felix Auger-Aliassimes vegne, men påpeker det alle kunne se - at kanadieren var preget av stundens alvor. Han spilte et godt stykke under pari, antakelig fordi han ikke klarte å håndtere det innledningsvis tydelige uttalte publikumskravet om å senke nordmannen.

– Felix var kanskje nervøs, understatementer Ruud.

IKKE I SITT ESS: Felix Auger-Aliassime satte inn 10 serve-ess, mot Casper Ruuds fire. Men ut over det fikk kanadieren lite eller ingenting til foran sitt kravstore hjemmepublikum.

– Jeg er glad jeg var i stand til å nekte dem å heie så mye, sier han med tanke på Montreal-publikummet.

Felix Auger-Aliassime, nummer ni på verdensrankingen, virket mismodig da Ruud - nummer syv på verdensrankingen - sendte ham til en kort hvil med sin fjerde gamegevinst på rad. Ruud brøt Auger-Aliassimes serve igjen, og da kunne hjemmefavoritten høre den berømmelige knappenålen falle på hard court-dekket. Auger-Aliassime maktet knapt å ta seg selv i nakken og «vartet» opp med sin attende upressede feil, ikke minst som følge av svært variert og overbevisende spill fra Casper Ruuds side.

Kanadieren måtte tåle enda flere baller mot sin backhand, som han enda en gang og enda en gang ikke taklet. Ruud tok sitt syvende game på rad, Felix Auger-Aliassime tapte andre sett blankt. Ruud briljerte fra grunnlinjen og ved nett, og egentlig over alt. Det var snakk om enveiskjøring mot semifinalen for fjerdeseedete Ruud, den best seedete av turneringens gjenværende spillere.

Felix Auger-Aliassime vant sitt første game på 58 minutter da han reduserte til 1–4 i andre sett. Det var en slags fattigmanns trøst. Casper Ruud drev uanfektet kanadieren fra flanke til flanke, presset motstanderen til nye feil i egen serve, lobbet inn ett så du den-poeng etter en lang ballveksling i 66. minutt.

Fem minutter senere var Ruuds utspilling av Auger-Aliassime over.

– Jeg hadde litt problemer i starten. Kampplanen min stemte bra. Det er et veldig bra resultat for meg, sier Casper Ruud.