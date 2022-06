TO MINUTTER: Så lenge var Anita Alvarez uten tilgang til luft etter den dramatiske hendelsen under VM.

Nektes deltagelse etter VM-dramaet: – Å, nei, jeg føler meg ikke bra

Livredderne grep aldri inn da Anita Alvarez (25) sank mot bunnen av bassenget. Nå blir 25-åringen nektet deltagelse videre i VM.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bildene av Anita Alvarez som synker mot bunnen av bassenget har gått verden rundt. Den amerikanske artistsvømmeren skremte mange, inkludert seg selv, da hun besvimte i vannet under VM i Budapest.

– Jeg ga alt jeg hadde helt til siste slutt, og så begynte jeg å synke. «Å, nei, jeg føler meg ikke bra», tenkte jeg. Det siste jeg husker er at jeg begynte å synke mot bunnen, forteller hun til NBC.

Takket være snartenkte og heroiske hjelpere ble tiden under vann begrenset. Hovedtrener for det amerikanske laget Andrea Fuentes og en til person stupte raskt mot bunnen av bassenget, og fikk reddet hjelpeløse Alvarez til sikkerhet.

– Det var en skremmende opplevelse. Jeg måtte stupe ut i vannet fordi livvaktene ikke gjorde det, forteller Fuentes til Marca.

Alvarez pustet ikke på to minutter under den dramatiske hendelsen. Utøveren hadde likevel planlagt å delta i fredagens lagkonkurranse i VM, men blir nå nektet deltagelse av Det internasjonale svømmeforbundet.

REDDET: Anita Alvarez blir dratt mot vannoverflaten av trener Andrea Fuentes.

– Jeg var redd fordi jeg ikke kunne se om hun pustet. Nå føler hun seg heldigvis bra, og er tilbake på topp, fortsetter treneren.

Årsaken til at livredderne ikke grep inn skal være en regel som er laget for å unngå at konkurransene blir avbrutt unødig.

– Ifølge reglene får bare badevaktene hoppe uti bassenget etter fysisk signal fra dommerne, forteller VMs sikkerhetssjef Béla Merkely til svenske Aftonbladet.

I en uttalelse bekrefter Det amerikanske artistsvømmerlaget at samtlige av Alzarez indre organer fungerer som normalt.

Dette er imidlertid ikke første gang Alvarez besvimer i bassenget. Under OL-kvalifiseringen i juni i fjor mistet hun bevisstheten i et øyeblikk. Også den gangen kom Fuentes til unnsetning.

– Det er lett å glemme at slike ting kan skje i utholdenhetsidretter. Vi har alle sett bilder av utøvere i maraton, sykling og løping som ikke kommer seg til mål og trenger hjelp. Vår sport er ikke annerledes enn andre, men vi er i et basseng. Vi pusher grensene, og noen ganger når vi dem, forklarer trener Fuentes.

Ifølge Alvarez’ mor har en lignende hendelse oppstått utenfor bassenget tidligere.