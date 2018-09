GULLSKI: Marit Bjørgen (t.v.) har gitt bort alle skiene sine til Therese Johaug. Her gratulerer Johaug venninnen med sammenlagtseieren i Tour de Ski i januar 2015. Johaug ble nummer to, Heidi Weng (bak) nummer tre. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørgens avskjedsgave til Johaug: Fikk alle gullskiene

KVITFJELL (VG) Therese Johaug (30) har fått hele skiparken til Marit Bjørgen (38). - Nå kan jeg iallfall ikke klage på skiene til vinteren, sier Johaug til VG.

Bjørgen satte punktum for en spektakulær karriere under NM i Alta i april. Nå er Johaug tilbake.

Og med seg tilbake i langrennssirkuset, etter at hun måtte stå over både VM og OL på grunn av en dopingdom, har hun en gave fra Bjørgen.

– Marit sa til meg at om jeg ville ha skiene hennes, så skulle jeg få dem. Det var en stor gest av Marit. Jeg sa ikke nei takk da, for å si det sånn, sier Johaug med et lurt smil og fortsetter:

– Jeg har fått begge deler, både til skøyting og klassisk. Det blir spennende om jeg drar like god nytte av dem, sier Johaug.

– Jeg har prøvd dem

Og man kan trygt si at Bjørgen etterlater seg mange par gullski. Hun har gått inn åtte OL-gull og 18 VM-gull.

– Jeg kan iallfall ikke klage på at jeg har dårlige ski til vinteren, når jeg går på skiene hennes, for vi vet jo hvor fort hun har gått på dem, sier Johaug - fortsatt med et godt smil om munnen.

– Nå har det ikke vært så mye snø ennå. Har du fått tid til å teste dem?

– Jeg testet dem litt i april og litt på Sognefjellet. Så jeg har prøvd dem litt ja, svarer Johaug.

Bjørgen ble svært emosjonell da Johaug hyllet henne på Instagram etter at hun ble tidenes vinterolypmier etter gullet på tremila i Pyeongchang i februar:

Johaug møtte pressen i Kvitfjell torsdag sammen med resten av langrennslandslaget. Selv om det begynte å snø i 12.30-tiden, så er det fortsatt rulleski som gjelder foreløpig.

– Det er mange ski. Jeg fikk jo hele parken nesten. Jeg fikk de beste konkurranseskiene hennes. Jeg fikk de hun har gått fort på, sier Johaug fornøyd.

Johaug og Bjørgen har betydd mye for hverandre. Her får Johaug se venninnenes hilsen under OL:

Johaug drømte om en siste sesong i konkurranse med Bjørgen, men i april meldte altså Bjørgen at nok var nok. Motivasjonen var ikke der.

Dermed blir 15. mars 2015 stående som en historisk dato for de to venninnene. Det ble siste gang de møttes til duell i verdenscupen. Bjørgen vant tremila i Holmenkollen 11,6 sekunder foran Johaug.

Må være i forkant

30-åringen fra Dalsbygda har noen gullski selv også. Hun har syv VM-gull og ett OL-gull. Hun understreker at utviklingen av nye og enda bedre langrennsski går fort.

– De nye skiene er gode. Jeg merker det på de to årene jeg har vært borte at de gode konkurranseparene jeg hadde, de er ikke så gode nå. Så man må være på hugget og i forkant, for å å ha de beste skiene til enhver tid. Spesielt på skøyteski, så er det veldig mange nye ski som funker best, sier Johaug til VG.

Johaug har ikke konkurrert på ski siden hun vant NM-tremila på Beitostølen i april 2016. Det kan bli overtenning i de første konkurransene.

– Jeg prøver å senke skuldrene, finne ro og trygghet. Men det er lettere sagt enn gjort. Man får si til seg selv at det får bli som det blir og at man har gjort så godt man har kunnet i det man har stått i de to siste årene, sier Johaug til VG.

– Men det er mye som skal ut?

– Ja, det blir sikkert mye hender, føtter og staver overalt, svarer Johaug.

Verdenscupen starter i Finland om to måneder.