Travis Tygar, her fra 2017.

USA raser mot at Russland skal inn i WADA-varmen: – Dette stinker

Det internasjonale antidopingbyrået WADA kan torsdag komme til å ta Russland inn i varmen igjen. Det vekker voldsomme reaksjoner hos den amerikanske antidoping-sjefen.

Publisert: 15.09.18 12:44

Det kom fullstendig overraskende da det fredag ble kjent at Den uavhengige Compliance Review Committee (CRC) har anbefalt å gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem.

Neste torsdag skal WADA-styret skal stemme over om Russland skal tas inn i varmen igjen.

– Helt ærlig, så stinker dette langveis fra, sier USADA-sjefen Travis Tygart i en uttalelse som VG har fått fra USADA.

– Til nå har ingen WADA-tjenestemenn fått tilgang til Moskva-laboratoriet for å få tilgang til utøveres prøver, og det har ikke vært noen offentlig godkjenning av McLaren-rapporten - så det er ikke rart at rene idrettsutøvere er sjokkerte og rasende på WADAs plutselig u-sving bare dager før styremøtet sitt.

Tygart går langt i sin kritikk mot WADA:

– I dag har WADA utvetydig fortalt verden hvilke type organisasjon den er: En som støtter ønskene til en håndfull sportspamper over rettighetene til millioner av rene idrettsutøvere. Dette er trist for en en gang respektert organisasjon.

Da Rusada (det russiske antidopingbyrået) ble utestengt, fikk de beskjed om å få 31 punkter på plass for at de skulle kunne komme tilbake.

VG besøkte i mai Rusada og kunne med egne øyne se at mye er gjort.

Men frem til nå har Russland ikke vært villige til å innfri to punkter:

1. Å anerkjenne at det har vært statlig, organisert doping - som de står i McLaren-rapporten.

2. Å gi tilgang til dopinglaboratoriet i Moskva, samt alle dokumenter som ligger lagret i dette laboratoriet.

I en pressemelding fredag bekreftet WADA at Russland nå har gjort tilstrekkelige fremskritt på begge punktene. Men VG har fått tilgang til brevet fra den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov. Der står det riktignok at «jeg aksepterer de to gjenværende kriteriene», men samtidig:

* Det står ikke noe om at sportsministeren anerkjenner at det har vært statlig styrt doping, bare at «den russiske føderasjon anerkjenner avgjørelsen i IOC-styret 5. desember 2017 som var basert på Schmidt-rapporten».

* Når det gjelder tilgangen til laboratoriet i Moskva, fastslår sportsministeren at de vil skje etter at Rusada er tatt inn i det gode selskapet igjen, vil gi tilgang for en uavhengig ekspert til de såkalte LIMS-dataene fra laboratoriet.

Sportsminister Kolobkov skriver likevel at de har godtatt de kravene som WADA satte i et brev i juni i år.

Om Rusada godkjennes som fullverdig WADA-medlem igjen, kan det også bety at det russiske friidrettsforbundet og de russiske para-utøverne igjen kan få delta i konkurranser, ifølge insidethegames .