STÅR SAMMEN: Idrettspresident Tom Tvedt og Linda Hofstad Helleland under et tidligere møte. I midten IOC-medlem Kristin Kloster Aasen,som også er første visepresident i Norges idrettsforbund. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Idrettspresidenten støtter Helleland

SPORT 2018-09-21T08:09:38Z

Norges idrettsforbund støtter Linda Hofstad Helleland etter at hun torsdag tapte kampen om å slippe Russland inn i varmen igjen. Det kommer klart til uttrykk i en pressemelding fredag.

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité støtter verken WADAs vedtak eller oppmykingen av WADAs opprinnelige vilkår for RUSADAs gjeninntreden som nasjonalt russisk antidopingbyrå», står det i pressemeldingen.

Den er publisert fredag morgen, med overskriften «NIF er uenig med Wada».

I pressemeldingen står det videre at styret i Norges idrettsforbund har gått gjennom bakgrunnen for WADAs vedtak og det beslutningsgrunnlaget som WADA har publisert på sin hjemmeside: «Her ser vi klare avvik fra det opprinnelige veikartet, et veikart som Norges idrettsforbund har stått bak hele veien».

– Vi tar avstand fra at disse vilkårene er lempet på, og vi er bekymret for konsekvensene av vedtaket og hvilken signaleffekt beslutningen gir for antidopingarbeidet og den rene idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt .

Det er helt i tråd med Linda Hofstad Hellelands uttalelser etter Wada-vedtaket torsdag. Norges tidligere kulturminister og nåværende barne og likestillingsminister er visepresident i Wada og en av to kandidater til å ta over som president neste år.

Hun var en av to i Wadas styre - bestående av 12 personer - som torsdag stemte mot å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå Rusada.

Den har vart i tre år.

Tom Tvedt uttaler i pressemeldingen at han og idrettsstyret vil invitere til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan også det statlige antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt, for eksempel gjennom UNESCO-konvensjonen.

Idrettspresidenten var på tjenestereise i Kina da Wada fattet sitt sterkt omdiskuterte vedtak torsdag. Ifølge pressemeldingen er han nå på vei hjem til Norge, men inntil lørdag utilgjengelig for ytterligere kommentarer.