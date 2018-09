SKREV HISTORIE: Malene Helgø (19) ble i 2015 den yngste kvinnen til å vinne Kongepokalen i tennis. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Malene (19) har nesten 200 reisedøgn i året for å leve ut tennisdrømmen

FROGNERPARKEN (VG) Malene Helgø (19) skrev norsk historie da hun som 15-åring ble tidenes yngste kvinne til å vinne Kongepokalen i tennis. Tre år senere har hun to seniortitler i beltet og står på dørkarmen til proffeventyret hun har drømt om i flere år.

– Jeg ofrer jo mye. Det er et veldig spesielt liv jeg lever, det er mye annet som frister og ser gøy ut, sier Malene Helgø, men skynder seg å legge til:

– Men heldigvis ikke morsommere enn tennisen!

I juli i år skrev hun tennishistorie igjen, da hun som første norske kvinne vant to seniorturneringer i samme måned.

– Det har vært noen veldig lærerike måneder, jeg har stabilisert spillet mitt og fått mye selvtillit når det har gått så bra. Målet for sesongen var å vinne en seniorturnering og det har jo gått bra, smiler hun.

Furuset-jenta ble i vår ferdig med videregående skole og skal nå satse for fullt for å bli en etablert spiller på WTA-rankingen.

– Dar vært et press som har blitt løftet fra skuldrene mine og gjort at jeg kan gjøre det så bra som jeg har gjort, sier hun.

Reiser halve året

Med over 25 reiseuker i året har hun ikke akkurat hatt en ungdomstid som andre tenåringer.

– Det er jo dette jeg virkelig vil gjøre, men det er jo tøffe prioriteringer. Jeg ser jo at venninnene mine gjør morsomme ting som jeg gjerne skulle vært med på. Men jeg har gjort det for det beste, sier Helgø.

Men det virker ikke som Furuset-jenta har noe voldsomt savn av en vanlig hverdag.

– Jeg merket da jeg var med på russetiden og når jeg er hjemme iblant, at jeg er veldig glad for at jeg lever det livet jeg lever. Jeg skjønner ikke at folk synes det livet er gøy 365 dager i året, sier hun.

Hun forklarer at hun har ønsket å satse på tennis siden hun var tolv år, at hun spilte tennis første gang da hun var åtte og «elsket det» helt fra første stund.

Langt fra «optimalisert»

Men hun har hele veien vært en såkalt klubbspiller, altså at hun trente med en vanlig tennisklubb, i motsetning til flere av hennes konkurrenter på juniornivå, som har hatt personlige trenere, mentaltrenere og managere.

– Det er flere ganger jeg har blitt sett litt rart på, når andre har hatt et utrolig bra opplegg siden de kunne gå, nesten, og ikke hatt skole å tenke på i tillegg. Men det gjorde bare at jeg ble mer motivert.

Nå er det fokus på å skaffe seg sponsorer.

– Nå er det foreldrene mine som er hovedsponsorer, så jeg jobber hardt for å skaffe noen andre. Men det er ikke så lett her i Norge, sukker hun.

Før hun går og vinner Kongepokalen igjen.