AUCH: En kvinne trengte behandling etter å ha fått en golfball i ansiktet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ryder Cup-drama: Koepka skjøt tilskuer til blods etter bomskudd

SPORT 2018-09-28T12:22:19Z

Det gikk ordentlig galt da USA-golfer Brooks Koepka (28) skulle slå til med en monsterdrive under den første dagen av Ryder Cup.

Publisert: 28.09.18 14:22

Istedenfor å treffe som planlagt, endte ballen rett i fleisen på en svært uheldig kvinnelig tilskuer. Hun tok telling og ble liggende blødende på bakken før hun mottok behandling for skaden.

Alder og navn på den forulempede er ikke visst og skadeomfanget er også usikkert, men kvinnen er avbildet med bandasjer rundt sitt høyre øyet.

Golferen selv var tydelig rystet av hendelsen, og ifølge Daily Mail var han kjapt borte ved tilskueren for å se hvordan det gikk med henne. Koepka ga henne også gofhansken sin som en trøst etter det uheldige slaget.

En rystet Koepke gjorde seg imidlertid ikke helt bort på selve banen, der han er en del av USA-laget som spiller mot Europa i Paris i Ryder Cup.

I sin fourballkamp sammen med Tony Finau vant han over Europas Justin Rose og Jon Rahm. Europeerne ledet lenge, men ifølge NTB rotet de det til på det siste hullet, noe som gjorde at Koepka og Finau kunne juble for seier.

Hadde du klart dette?

Også kampen mellom Rory McIlroy/Thorbjørn Olesen og Dustin Johnson/Rickie Fowler var lenge jevn før amerikanerne satte inn støtet midtveis. Med fire slag foran med to hull igjen var den duellen avgjort til USAs fordel, skriver NTB, og legger til:

– Debutanten Olesen spilte bra, men skuffelsen var rutinerte McIlroys spill. Nordiren tok ikke ett eneste hull i kampen.

Justin Thomas og Jordan Spieth sørget for USAs tredje poeng i duell mot Paul Casey og Tyrrell Hatton, mens Europas første og hittil eneste poeng kom da Tommy Fleetwood og Francesco Molinari slo duoen Patrick Reed og Tiger Woods.

Dermed står det 3–1 til USA etter de fire første fourballkampene, før det skal spilles fire nye fourballkamper fredag ettermiddag. Første lag til 14,5 poeng vinner Ryder Cup.

Vi avslutter artikkelen med denne lekkerbiskenen: