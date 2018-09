WADAs utelukkelse av Russlands antidopingbyrå skal være opphevet, ifølge russiske medier. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Russland godkjent av WADA: – En trist dag

SPORT 2018-09-20T12:25:10Z

Etter flere års utestengelse, er Russland igjen godkjent av Verdens Antidopingbyrå. Det mener Andreas Thorkildsen er en trist utvikling.

Publisert: 20.09.18 14:25 Oppdatert: 20.09.18 15:42

Torsdag ettermiddag bekreftet president Craig Reedie at flertallet i styret torsdag bestemte seg for å ta Russlands antidopingbyrå (RUSADA) tilbake i varmen.

Ifølge Reedie skjer det under strenge betingelser.

– Denne avgjørelsen krever at WADA må få tilgang til det tidligere labratoriet i Moskva. Hvis dette ikke innfris, ville ikke WADA støttet CRCs anbefaling om å avlutte utestengelsen, uttaler Reedie ifølge WADAs egen Twitter-konto .

Det var i utgangspunktet Den uavhengige Compliance Review Committee (CRC) som anbefalte å ta gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem.

– Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig, sier presidenten i det russiske RG-forbundet Irina Viner-Usmanova, til championat.ru.

Han får støtte fra politisk hold:

– Dette er gode nyheter for russisk idrett. Dette er et kolossalt steg. Det er gjort et stort arbeid for å etablere en uavhengig antidopingstruktur, sier den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov til RIA.

Svisjtsjov - som også er curlingpresident - uttalte i sommer til VG at det er utenkelig å innrømme statlig styrt dopingprogram.

Thorkildsen: – En trist dag

Bekreftelsen fra WADA kom kort tid etter at det russiske nyhetsbyrået TASS erfarte at det kom til å bli konklusjonen.

Hele ni av tolv medlemmer skal ha vært for å ta Russland tilbake i varmen, ifølge det vanligvis pålitelige nettstedet insidethegames.biz . Én representant skal ha latt være å avgi sin stemme.

I Norge reagerer tidligere spydkaster Andreas Thorkildsen på avgjørelsen. Han ble i 2015 valgt inn som medlem av utøverkomiteen i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). IAAF har vært sterkt kritisk til å ta russerne tilbake i varmen.

– Dette var ikke overraskende, og det er en skuffende utvikling. Det at man firer på kravene er ikke et bra signal, og det er en trist dag sånn sett. Det bør komme en ganske god forklaring på dette, sier Thorkildsen til VG.

Han mener avgjørelsen er skuffende av WADA.

– Slik som Russland beviselig har holdt på kan ikke aksepteres. Nå er det bare blitt sagt sånn halvveis at det ikke er greit, sier han.

– Så du tror ikke at dette vil virke forebyggende for fremtidige dopingskandaler?

– Nei, det har jeg ikke. Det er svakt at man ikke kan vise klarere at dette ikke er greit. Og det har vært veldig forskjellig hvordan ulike idretter og instanser har reagert. Sebastian Coe og friidretten har vært knallhard, mens IOC tydeligvis ikke bryr seg like mye, sier han.

– Jeg kan ikke kommentere noe så lenge det ikke er noen offisiell uttalelse fra WADA, sier Margarita Pakhnotskaja, nestsjef i Rusada, til VG i 15-tiden torsdag.

Russland har vært ute av det gode selskap siden 2015 på grunn av påstått statsstyrt dopingregime.

Avgjørelsen betyr at Russland er tilbake for fullt i internasjonal idrett.

Har vakt sterke reaksjoner

I forkant av torsdagens møte i WADA har det vært sterke reaksjoner på at man i det hele tatt vurderte å ta russerne tilbake i varmen.

Blant annet har visepresident i organisasjonen, Linda Hofstad Helleland, uttrykt stor motstand mot det hele . Det samme har Antidoping Norge gjort.

– Dette øyeblikket vil for alltid definere kredibiliteten til WADA, som en uavhengig og sterk forkjemper for ren idrett, skrev Hofstad Helleland i en uttalelse i forkant.

De russiske dopingskandalene er blitt sett på som en av de største idrettsskandalene i moderne tid.

Den såkalte McLaren-rapporten – offentliggjort i 2016 – konkluderte med at er enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter skal ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi.

Dopingvarsleren sterkt kritisk

Den siste tiden har dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som er hovedkilden til flesteparten av avsløringene om den russiske dopingen, ytret seg svært negativt til å ta Russland tilbake i varmen.

– En avgjørelse om å gjeninnsette Russland vil være katastrofal i kampen mot doping, skrev Rodtsjenkov nylig i et leserinnlegg i USA Today.