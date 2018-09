Tidligere idrettsutøver døde etter mosjonsløp

SPORT 2018-09-03T08:45:42Z

Kvinnen i 30-årene, som ble funnet bevisstløs på bakken etter Norgesløpet på Jessheim lørdag, er død.

Publisert: 03.09.18 10:45 Oppdatert: 03.09.18 11:20

Kvinnen var en tidligere idrettsutøver på høyt nasjonalt nivå. Det var Oppland Arbeiderblad som først meldte om dødsfallet.

Førstebetjent i Politi Øst, Anne Kathrine Hofseth Gundersen, bekrefter overfor VG at kvinnen døde søndag.

– Hun ble funnet av forbipasserende. Det ble forsøkt livredning på stedet før luftambulansen kom. Da var hun bevisstløs, sier Gundersen.

Stevneleder for Norgesløpet, Nils Kr. Wiig, sier til VG at de vet lite om hva som faktisk skjedde.

– Politiet og ambulansen fant personen før oss. Det var de som ringte oss og da var vi ikke klar over dette. Personen har gått ut av løypa uten at våre løypevakter fikk det med seg, forklarer han.

– Vi vet ikke helt eksakt hvor det var, men det var ved et område det var lite løypevakter. Jeg har heller ikke hørt om at noen utøvere har registrert at en person gikk ut av løypa. Dette er forferdelig trist, sier Wiig.

Utøveren meldte seg på løpet kvelden i forkant.