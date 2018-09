FORESLÅR ENDRINGER: Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg (t.v.) og styringsgruppens leder, Vibecke Sørensen la i dag frem alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. Foto: Poppe, Cornelius/NTB scanpix

NIF-utvalg foreslår å fjerne halvparten av særforbundene

2018-09-20

ULLEVAAL STADION (VG) En styringsgruppe har lagt frem tre forslag for å endre norsk idrett. Det mest radikale er å halvere antall særforbund.

Publisert: 20.09.18 11:44

Norges idrettsforbund har i dag 54 særforbund. Nå foreslås det blant annet å fjerne halvparten og i stedet opprette såkalte særforbundsallianser.

– Det er presentert tre modeller. Den ene er at man bare skal ha allianser på særforbundssiden, modell 2 foreslår å redusere antall særforbund med en tredel og ha allianser, mens den tredje legger opp til å fjerne halvparten av særforbundene og ha allianser, sier generalsekretær Karen Kvalevåg til VG etter at forslagene ble presentert i formiddag.

I modell 2 foreslår man også å redusere antall idrettskretser til syv større regioner.

Vibecke Sørensen har ledet utvalget, hvis forslag nå skal ut på høring før de skal avgjøres på idrettsforbundets ting i mai neste år (Lillehammer). Generalsekretæren i NIF har ikke selv tatt stilling til hvilken modell hun vil anbefale.

– Jeg tenker at man må få en skikkelig god debatt som alle involverer seg i hvor det diskuteres fordeler og ulemper for å nå målet. Mest mulig aktivitet. Vi må se på hva som er best for norsk idrett, sier Kvalevåg, som mener særforbundene kan bli bedre med å slå seg sammen og inngå allianser.

– Må utvikle oss

– Det er veldig mye som man kan samarbeide om, som ikke går på det idrettsspesifikke.

Med en idrettsmodell som ikke har forandret seg så veldig mye siden 1946, mener hun det er på tide å gjøre endringer.

– Tinget i 2015 sa at dette er viktig. Dette er et svar på det organisasjonen selv vil, det er ikke noe jeg vil. Men jeg er enig at vi bør gjøre det. Norsk idrett er så viktig for samfunnet at vi må utvikle oss, sier Kvalevåg.

På pressekonferansen tok hun for seg styrker og svakheter ved norsk idrett, og pekte på ineffektive beslutningsprosesser - og ineffektivitet i egen organisasjon.

Rapporten inneholder forslag til hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser kan frigjøres til mer idrettslig aktivitet.

– Det kommer helt sikkert til å bli debatt. Jeg synes norsk idrett skal gjøre det som er best for norsk idrett. Vi må se på det, så må man gjøre noen valg ut ifra det, sier NIF-toppen.

Utvalgsleder Vibecke Sørensen er fornøyd med forslagene som sannsynligvis vil føre til radikale endringer i norsk idrett fra neste år.

– Jeg synes det er en god og fyldig presentasjon, som vil danne et godt grunnlag for videre prosess og videre diskusjoner i organisasjonen, sier Sørensen, som er NIF-styremedlem og tidligere skøytepresident.

På spørsmål fra VG på om hvor forandret norsk idrett er etter 26. mai 2019 svarer hun: «forandring i form av økte midler og ressurser».

– Vi kommer til å få nye samarbeidsformer, og team-organisering. Og vi vil bli mer effektive for å møte morgendagens krav, sier Vibecke Sørensen.