Nilsson: - Jeg ville ikke hatt noe utbytte av å trene med Johaug

Publisert: 17.07.18 16:55

OL-vinner Stina Nilsson (25) har ikke noe ønske om å trene med de norske langrennsdamene. Hun har det hun trenger i Sverige.

Sveriges største langrennsløper Charlotte Kalla (29) har flere ganger vært i Oslo og trent sammen med Marit Bjørgen (38) og Therese Johaug (30). Hun har vært nysgjerrig på hvordan de trener.

Nilsson har aldri vært interessert i det. Hun tror en treningsøkt med Johaug rett og slett ikke har noe for seg.

– Nei, da tror jeg hun springer fort fra meg. Så jeg tror ikke jeg ville hatt så stort utbytte av det, sier Nilsson til VG og legger til:

–Jeg tror ikke hun hadde hatt utbytte av å trene med meg heller.

«Silver-Stina» tok OL-gull

Hun er ikke så interessert i hvordan de norske trener. Hun får alt hun trenger på sitt lag.

–Jeg har ikke snakket med Kalla om erfaringen med å trene med de norske, sier Nilsson og fortsetter.

– Jeg orker ikke å reise, det er så mye i sesongen. Jeg vil reise så lite som mulig.

25-åringen ble «Silver-Stina» etter VM-sølv på sprinten på hjemmebane i Falun for tre år siden. I Pyeongchang-OL tok hun hele fire medaljer.

Det ble gull på sprinten, hvor Maiken Caspersen Falla (27) var oppgitt etter en Nilsson-dytt hun hevdet sendte henne ut av gull-kampen .

VG møtte de svenske landslagsløperne på samling i Torsby i slutten av juni. Nilsson bor enten i Torsby eller hjemme i Malung om sommeren, og i Østersund om vinteren.

Thriller med Bjørgen

I OL hadde hun og Bjørgen en «thriller-duell» på stafetten. Som ankerkvinne i sitt livs siste mesterskapsstafett danket Bjørgen ut Nilsson og gikk Norge til gull.

I Sverige er det Kalla og Nilsson som har kjempet om medaljene, i Norge er det mange damer som kan vinne.

– Jeg er ikke misunnelig på det norske laget. Jeg er kjempefornøyd med det laget vi har. Når vi er på treningsleir så ser jeg hvilke kvaliteter som fins, og hva jeg kan dra nytte av fra Charlotte og de andre. Man kan ta det beste fra alle. De norske har kanskje bredden, men jeg ser hvilke kvaliteter jeg vil ha selv, sier Nilsosn.

– Du overrasket kanskje noen med å ta bronse på OL-tremila?

– For meg var det ikke så rart. Når jeg har mine beste dager, så er det godt nok til å matche de beste. Det er bare at den formen ikke viser seg så ofte, men da gjorde den det på akkurat den dagen. Og da ble det så bra. Det er bare det at det ikke stemmer så ofte for meg, svarer Nilsson.

Satser på helheten

Hun har hele 12 verdenscupseirer på sprint. Maiken Caspersen Falla har 16.

– Jeg har aldri satset bare på sprint. Jeg vil ha like stort fokus på begge. Det har jeg alltid hatt. Derfor tror jeg at jeg har blitt bedre hele tiden. Jeg må få satse på helheten, sier Nilsson.

Verdenscupen i langrenn starter om drøye fire måneder i Ruka i Finland.