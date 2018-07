WIMBLEDON-VINNER: Novak Djokovic. Foto: GLYN KIRK / AFP

Djokovic vant Wimbledon – omstridt i Serbia for Kroatia-støtte

Publisert: 15.07.18 17:32

(Novak Djokovic-Kevin Anderson 6–2, 6–2, 7–6) Novak Djokovic (31) tok sin tredje Wimbledon-tittel samtidig som VM-finalen var en halv time gammel. I hjemlandet Serbia er det omstridt at Djokovic har vist sin støtte til nabo Kroatia.

– Djokovic er tilbake der han hører hjemme, fastslo Christer Francke som TVNorge-ekspert. Dette er hans 13. Grand Slam-tittel.

Det var etter Kroatias kvartfinaleseier over Russland at Djokovic uttrykte sin støtte til nabolandet. Serbia og Kroatia var begge tidligere en del av Jugoslavia.

– Jeg støtter Kroatia. Jeg vet hvem jeg håper på skal løfte pokalen, sa Djokovic ifølge AFP.

Den serbiske nasjonalhelten fikk etterpå hard kritikk fra en politiker:

– Bare idioter kan støtte Kroatia. Skammer du deg ikke, Novak, skrev Vladimir Djukanovic fra Serbias progressive parti på sosiale medier.

Senere utdypet Djukanovic sine uttalelser ifølge AFP:

– Jeg gjentar at alle de som støttet Kroatia mot Russland er psykopater og galninger og burde låses inn på en anstalt. Så mange serbere fra Krajina stod bak ham og likevel støtter han det landet som drev dem ut, sa politikeren, og viste til den serbiske befolkningen i det nåværende Kroatia.

Kroatia-spiller Ivan Rakitić uttrykte på lagets pressekonferanse før VM-finalen at han støttet Djokovic i finalen.

– Jeg heier på ham i Wimbledon. Jeg håper at vi begge får en stor dag søndag, sa Barcelona-stjernen.

– Vi er mennesker, og vi prøver å legge historien bak oss, fortsatte kroaten.

– For meg er Nole en fantastisk utøver, og en enda mer fantastisk person. Jeg ønsker ham alt godt i verden.

Novak Djokovic tok sin fjerde Wimbledon-triumf. Den forrige kom i 2015. Både i 2016 og 2017 slet serberen og kom «bare» til 3. runde og kvartfinalen.

Dette er hans første Grand Slam-triumf siden French Open i 2016, altså drøyt to år.

– Anderson kommer ikke opp på nivået sitt, fastslo Christer Francke på TVNorge-sendingen.

– Mens selv om han hadde gjort det, så er jeg ikke sikker på om det hadde vært nok.

Djokovic var best i alt i de første settene. Han brøt to server i begge de to første settene og vant 6–2. Mot verdens beste returspiller var ikke Kevin Andersons server gode nok. Sørafrikaneren var i sin første Wimbledon-finale og sin andre Grand Slam-finale totalt.

I tredje settet hevet Kevin Anderson seg, særlig i egen serve, men etter hvert også i Djokovics serve. Publikum la ikke skjul på at de ville ha Anderson-seier i dette settet, og på 4–5 presterte Djokovic to dobbeltfeil i det viktige gamet. Han klarte likevel å utligne til 5–5. Det ble også 6–6 og tie-break. Der hadde Djokovic noen passeringsslag i superklassen, og vant greit 7–3.

Blant mange kjente tilskuere på Centre Court i Wimbledon var prins William og Kate, statsminister Theresa May, Eddie Redmayne, Emma Watson, Luke Evans, Gemma Chan, Ella Purnell, Stefan Edberg, Björn Borg og Londons borgermester Sadiq Khan.