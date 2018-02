JUBELDAG: Didrik Tønseth (til venstre), Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh jubler for et storslagent VM-gull i stafett i Lahti. Nå kan tre fjerdedeler av laget bli byttet ut i OL-stafetten. Foto: Bjørn S. Delebekk.

Nesten hele gull-laget kan bli vraket

Publisert: 16.02.18 18:47 Oppdatert: 16.02.18 23:40

SPORT 2018-02-16T17:47:07Z

PYEONGCHANG (VG) De tok et bejublet stafettgull for Norge i Lahti-VM for ett år siden. Lørdag kan tre av fire verdensmestre bli vraket til søndagens OL-stafett.

Ut fra resultatene i OL virker dette laget som det mest sannsynlige i denne rekkefølgen: Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby , Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

Johnsrud Sundby er klar på at han «skal gå stafett søndag». Han kan få med seg tre mesterskapsdebutanter på stafett.

– Jeg skal ikke ta ut noe lag på vegne av trenerne våre, men det er vel åpenbart at Johannes går sisteetappe, så er det vel åpenbart at Krüger går 3. etappe, så skal jeg gå 2. etappe, så får vi se hvem som går 1. etappe, sier Sundby.

Han gikk 3. etappe i Lahti og kan bli ensom igjen fra VM-laget.

Didrik Tønseth gikk 1. etappe i Lahti-VM, Niklas Dyrhaug 2. etappe, mens Finn Hågen Krogh gikk en helt episk siste etappe.

Nå avskriver han seg selv.

– Jeg innser at jeg ikke blir noe ankermann, sier finnmarkingen etter 18. plass halvannet minutt bak Dario Cologna i VM. Han kaller sin egen sesong «fiasko».

Niklas Dyrhaug har to VM-gull i stafett, men har hatt en ruskete sesong. Trønderen har ikke fått sjansen i OL etter en vinter preget av skader ikke har gitt noe bedre enn en 10. plass i verdenscupen. Resultatene til Tønseth er bedre, men heller ikke han har fått sjansen på de tre første OL-distansene.

Det har derimot Hans Christer Holund. Lyn-løperen har 5. plass fra fredagens 15 km og bronse fra Skiathlon. Det skal mye til å vrake formløperen fra Nittedal.

– Hvis jeg får sjansen så vil jeg gjerne gå stafettetappe, sier Holund. Han gikk i 2015 sin eneste verdenscupstafett for Norge – 2. etappe da Norge vant på Lillehammer.

– Simen (Hegstad Krüger) går tredje, Johannes (Høsflot Klæbo) fjerde. Da er det klassisk som er aktuelt, sier han til VG.

Spørsmålet vil i tilfelle bli om Holund eller Sundby skal 1. etappen. Men den diskusjonen avblåser Lyn-løperen.

– Vi begge har lyst på andre-etappen. Men Martin er sjefen. Han får velge først.

Simen Hegstad Krüger har også bare gått en stafett for Norges bestelag. Men Martin Johnsrud Sundby beroliger:

– Jeg føler meg særdeles trygg på at han kan gjøre en god stafett også.

Gull- og sølvvinneren gikk 1. etappen da langrennsgutta vant verdenscupstafetten i Ulricehamn foran VM i fjor. Hegstad Krüger er forberedt på å takle presset som kommer.

– Å gå stafett for Norge er veldig spesielt. Det er kun gull som er godt nok. Og det vet alle godt, beskriver han. Norge har vunnet ni VM-stafetter på rad, men har ikke vunnet de tre siste i OL-stafettene.

Thomas Alsgaard var den siste som gikk Norge inn til gull da Italia og Cristian Zorzi ble parkert i en høydramatisk OL-stafett i Soldier Hollow for 16 år siden.

Da gikk Johannes Høsflot Klæbo fortsatt i barnehagen.

Nå kan 21-åringen bli ankermann ett år yngre enn da Alsgaard – da 22 år – ikke fikk sjansen på sisteetappen i Lillehammer-OL. Også den OL-stafetten ble tapt. Mange mener årsaken var at Bjørn Dæhlie måtte spurte mot Silvio Fauner. Det ga sølv. Norge har ikke vunnet mer enn tre av de 12 siste OL-stafettene for herrer.

– Jeg vet ikke om jeg har lyst å gå sisteetappen. Da må du gå fort. En førsteetappe hadde nok passet meg bra, men hvis jeg får sisteetappen, skal jeg gjøre det jeg kan for å være med å kjempe, sa en ydmyk Klæbo etter sprintgullet tirsdag.

– Stafettlaget tar vi ut om 24 timer. Så får dere smøre dere med litt mer tålmodighet. Dere kan få synse litt om uttaket først, sa Hetland i pressesonen etter 15-kilometeren fredag.