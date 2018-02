GULLFEST: Johannes Høsflot Klæbo viser frem tre gull han tok i Pyeongchang. Han og resten av langrennsfolket leverte til toppkarakter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

VG triller terningen etter Norges rekord-OL

Publisert: 25.02.18 19:16

SPORT 2018-02-25T18:16:46Z

PYEONGCHANG (VG) Norges gullrush ville nesten ingen ende ta. Det ble historisk rekordfangst til slutt: 39 medaljer – hvorav 14 gull. VG har trillet terningen etter jubeldagene i Sør-Korea.

Antall medaljer: 14-14-11 = 39 totalt

USA hadde den tidligere medalje-rekorden i vinter-OL med 37 i Vancouver for åtte år siden: 9 gull, 15 sølv og 13 bronsemedaljer.

Norge vant 13 gullmedaljer i Salt Lake 2002, men «bare» 25 medaljer totalt.

Norge vant 26 medaljer (10 gull) i Lillehammer-OL og 26 medaljer i Sotsji-OL (11 gull).

Alpint

6

Aksel Lund Svindal (35) sørget for at all fortvilelse over forrædersk vind og utsatte konkurranser – samt forbannelser av kombi-utfor – var glemt da han en strålende morgen feide ned utforløypen til Norges første OL-gull i utfor .

Kjetil Jansrud var ikke langt bak på 2. plass , som en slags påminnelse om hans spådom til VG noen uker tidligere: Traseen i Pyeongchang passet dem begge veldig godt.

Ragnhild Mowinckel (25) klinket til med sølvmedalje i storslalåm mens Lund Svindal og Jansrud fortsatt ble feiret. Norges første OL-medalje i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936!

Hadde terningen hatt syv øyne, ja da ville VG ha trillet den til syv torsdag 15. februar.

Ragnhild Mowinckel trodde åpenbart ikke sine egne øyne da hun suste ned til utfor-sølv – hennes første pallplassering i disiplinen internasjonalt – foran legenden Lindsey Vonn i det lekene gikk mot slutten. To OL-sølvmedaljer til en norsk kvinne i alpint; nærmest uhørt. Tapte gullet til favoritten Sofia Goggia (25) fra Italia med ni hundredeler av et sekund.

Super-G kom muligens for brått på dagen etter utfortriumfene: Jansrud bronse, Lund Svindal 5. plass, Aleksander Aamodt Kilde 13. plass etter å ha mistet en stav.

Nina Haver-Løseth (28) var nummer fem foran finaleomgangen i slalåm senere på dagen, men endte på 6. plass – 1,53 sekunder bak Sveriges gullvinner Frida Hansdotter.

Henrik Kristoffersen tok seg sammen og vant sølvmedaljen i storslalåm. Han lå på 10. plass etter 1. omgang. Foran finaleomgangen hadde han 1,31 sekunder opp til suverene Marcel Hirscher (som vant) og 0,65 opp til Leif Kristian Nestvold-Haugen (30) på bronseplassen (som ble nummer åtte).

Henrik Kristoffersen lå fin-fint an til å få revansj i slalåm da Hirscher kjørte ut i første omgang, og han ledet foran finaleomgangen. Den gikk fullstendig skeis. Sveriges veteran André Myhrer (35) kunne juble for gull i målområdet da Kristoffersen feilet etter noen få porter.

Ragnhild Mowinckel endte på den sure 4.-plassen i kombinasjonen utfor/slalåm, men var nesten like blid som da hun vant sølvmedaljene.

Hvem hadde sett for seg at Kristin Lysdahl , Nina Haver-Løseth, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Sebastian Foss-Solevåg skulle ta den historiske 38. OL-medaljen for Norge? Kvartetten sikret bronsemedaljen – OL-medalje nummer syv til Norges alpinlandslag – i den nye øvelsen mixed lag, bak Sveits og Østerrike.

Langrenn

6

Simen Hegstad Krüger (24) – Simen, hvem sa du? Etter Northug-snakk og Klæbo-eufori, var med ett en unggutt med det unorske etternavnet Krüger på alles lepper etter gullet på 30-kilometeren. Han falt, og reiste seg mesterlig. Kjæresten så gulløpet fra sengen på studenthybelen på Kringsjå i Oslo. Krügers to kompiser fra hovedstadens vestkant kom på andre og tredjeplass: Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby .

Ikke nok med det, for Krüger: Sølvmedalje på 15 kilometer intervallstart – 18 sekunder bak suverene Dario Cologna fra Sveits.

Johannes Høsflot Klæbo (21) lekte seg nærmest til gull på sprinten.

Ragnhild Haga (27) knivet med Charlotte Kalla, men la svensken bak seg og vant gull på 10 kilometer med intervallstart. Det var det ikke mange som hadde tippet.

Marit Bjørgen – sølv bak Sverige Charlotte Kalla på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Maiken Caspersen Falla (27) – sølv etter å ha tatt Julija Belorukova (OAR/Russland) i spurten. Norges kvinner er i ferd med å miste hegemoniet i sporet.

Heidi Weng (26) ble vraket til stafetten. Ikke så oppsiktsvekkende på bakgrunn av OL-prestasjonene. Astrid Uhrenholdt Jacobsen inn på 2. etappe. Hun sprakk.

Ragnhild Haga tok så å si igjen det tapte.

Så, Marit Bjørgen på ankeretappen . Det kan vel ikke ha gått noen hus forbi at hun ikke lot seg affisere av svenske Stina Nilssons beryktede spurtegenskaper.

Johannes Høsflot Klæbo (21) så at Martin Johnsrud lå langt bak teten, OAR (Olympic Athlete Russia/Olympisk Utøver Russland) ledet klart – men Norges nye supergutt tok seg av sisteetappen på suverent vis. Han fant ingen grunn til å gruse Denis Spitsov i en spurt; han gjorde det lenge før.

Marit Bjørgen tok sin 14. OL-medalje med bronsen på sprintstafetten sammen med Maiken Caspersen Falla. Dermed gikk hun forbi Ole Einar Bjørndalen når det gjelder antall medaljer i vinter-OL.

Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo tok gull på mixed stafett for herrer. Den avgjorde de lenge før siste etappe. OAR (Utøver fra Russland) tok 2.-plassen.

På femmilen, denne gangen på lekenes nest siste dag, tapte Norges kvartett kraftig terreng til gullvinner Iivo Niskanen fra Finland, Kashakstans Poltoranin (som sprakk) og russiske Bolsjunov ganske raskt. Martin Johnsrud Sundby spurtet for 4.-plassen, men tapte den til kanadiske Alex Harvey. Hans Christer Holund tok 6.-plassen.

Etterpå ble det snakket om Norges dårlige feste under skiene, og at Martin Johnsrud Sundby «aldri lykkes».

Ragnhild Haga, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen (de samme gikk 10- og 15-kilometeren) fikk starte 30 kilometer klassisk noen timer før avslutningsseremonien søndag. Da hadde allerede Norge satt rekord i antall langrennsgull vunnet av én nasjon i ett OL: 6.

Langrennsdronningen Marit Bjørgen tok det syvende, vant sitt åttende og ble tidenes mestvinnende vinterolympier. Vel å merke etter at hun kom inn i ensom majestet på skistadion, helt suveren i sitt siste OL.

Skiskyting

4

Marte Olsbu (27) tok OL-sølv på sprinten over 7,5 kilometer, til overraskelse for de fleste. OL-debutanten hadde tre tredjeplasser i verdenscupen i bagasjen.

Johannes Thingnes Bø (24) slo tilbake etter nedturen på sprint/jaktstart med gull på normaldistansen over 20 kilometer , etter å ha skutt to bom. Raskest i sporet og hurtig på standplass, slik sikret han seg sin første OL-medalje og nådde sitt mål.

Tiril Eckhoff (27) avsluttet meget sterkt på 12,5 km fellesstart. Med fullt hus på fjerde og siste skyting klatret hun opp til tredjeplassen ut fra stadion, og kom i mål ni sekunder bak Darja Domratsjeva. Eckhoff forsvarte den overraskende bronsemedaljen på samme distanse fra Sotsji for fire år siden.

Emil Hegle Svendsen (32) hadde ikke troen på noe, aller minst seg selv, foran fellesstarten over 15 kilometer etter å havnet langt ned på resultatlisten på de to første distansene. Bronsemedaljen var derfor god som gull, som det heter.

Sølvmedalje på mixed stafett, takket være Johannes Thingnes Bø som brukte 17.24.4 på sin etappe, noe ingen andre mannlige skiskyttere var i nærheten av å matche.

På OLs fjerde siste dag var Norge litt tilbake på lekenes innledningsspor, med 4.-plasser: Blant annet i skiskytterstafetten for kvinner.

I den avsluttende stafetten for menn – Lars Helge Birkeland (30) , Tarjei Bø (29) , Johannes Thingnes Bø (24) og Emil Hegle Svendsen (32) kjempet Norge om gullmedaljen til siste stående skyting. Sveriges Fredrik Lindströms fikk full klaff på den, mens Emil Hegle Svendsen sprakk (ikke så ille som i Sotsji-OL). Sverige i mål 52 sekunder foran Norge.

Skiskytterne tok tre sølv og en bronse i siste VM, i OL gikk det litt bedre: Ett gull, tre sølv og to bronse.

Hopp

6

Maren Lundby (23) trosset smerter etter fall og tok liten notis av en ødelagt sko før hun svevde ned til suverent gull – med 12 poeng ned til Katharina Althaus på 2. plass. Prestasjonen smeltet hele Norge; «alle» insisterte nærmest på å være damehopper i jubelrusen.

Gullet i laghopp for herrer var liksom det trener Stöckl og Norge manglet, og det kom til slutt som kronen på verket .

Johann André Forfang (22) og Robert Johansson (27) tok andre- og tredjeplass i «kaosrennet» i normalbakken. Det tok nesten tre timer å avvikle. De norske medaljevinnerne var OL-debutanter, og behersket mildt sagt iskald vind og oppsiktsvekkende lengder på imponerende vis.

Robert Johansson – 27-åringen med den prydelige (?) snurrebarten – hadde ikke i sine villeste drømmer sett for seg to bronsemedaljer i Pyeongchang-OL. Den andre kom imidlertid i stor bakke, etter at han for et par år siden vurderte å skrinlegge hoppkarrieren.

Kombinert



2

Jarl Magnus Riiber (20) måtte gi slipp i den siste bakken og endte på 4. plass i sin første OL-konkurranse, men var beste nordmann i kombi-premieren.

Riiber var beste nordmann i kombiavslutningen også, men måtte fortvilet konstatere at tre konkurrenter var bedre enn ham igjen.

Etter fire norske medaljer på åtte forsøk i lagkonkurransen, kom den femte – sølvmedalje – etter en sterk sisteetappe av Jørgen Graabak .

Kulekjøring

3

Vinjar Slåtten (27) tok seg til superfinalen, der han falt. Endte dermed på 6. plass. Hedvig Wessel (22) røk ut i første finaleomgang og fikk 19. plass. Slåtten og Wessel ble tatt ut til OL uten å ha innfridd Olympiatoppens resultatkrav. Slåtten overrasket, Wessel havnet omtrent der hun har ligget gjennom hele sesongen.

Freeski

4

Øystein Bråten (22) fra Torpo var favoritt til å vinne gullmedaljen i slopestyle, og hallingdølen innfridde til de grader allerede i første run. 95 poeng holdt hele veien til hans første OL-gull. Snowboard-storebror var en av de første i rekken av gratulanter.

Tiril Sjåstad Christiansen (89,00 i andre runde) og Johanne Killi (87,80 i første) var nest best og tredje best i kvalifiseringen, bak Sverige Emma Dahlström (91,40 i første run). Men Sjåstad Christiansen mislyktes i finalerunnene (9. plass) og Killi feilet bitte litt da hun måtte gå all in i sitt siste i finalen (6. plass).

Snowboard

2

Marcus Kleveland (18) var sannsynligvis uheldig med vinden i slopestyle. Sjetteplassen var likevel en nedtur for gullfavoritten. Ståle Sandbech (24) pådro seg en skade i X Games rett før OL. 4.-plassen til sølvvinneren fra Sotsji-OL er derfor godkjent, men dessverre fort glemt.

Silje Norendal endte også på den fortærende 4.-plassen, og ble – i likhet med Sandbech – kanskje bortdømt fra pallen. Svært skuffet etter å ha trosset de vanskelige vindforholdene i OL-løypen.

Big Air: Marcus Kleveland – gullfavoritt her også – mislyktes i kvalifiseringen med 10. plass i sitt heat (2 heat, seks beste fra hvert til finalen). Sandbech mistet finalen med en hårsbredd (0,25 poeng). Torgeir Bergrem (26) tok seg til den med et bra run og 4. plass i sitt heat.

Silje Norendal (24) kunne kanskje, kanskje hatt en sjanse på 3.-plassen (som en 16-åring fra New Zealand tok). Venninnen Anna Gasser fra Østerrike og Jamie Anderson fra USA var i en klasse for seg i toppen. Norendal endte på 6. plass, etter alt å dømme i sitt farvel til OL.

Torgeir Bergrem (26) kunne hevet snowboard fra to til fire på terningen, men falt to ganger – tredje og siste gang da han «gikk all in» – og endte på 7. plass (og Norge måtte fortsatt vente på den historiske 38. OL-medaljen i Pyeongchang).

Skøyter



6

Håvard Lorentzen (25) fra skøytebyen Bergen skadet seg så alvorlig for to og et halvt år siden at landslagssjef Sondre Skarli trodde karrieren hans var over.

Gullmedalje på 500 meter ; det blir ikke større enn det, spesielt for Norge som ikke har vært i nærheten av å være en sprintnasjon på 20 til 30 år – men ved god hjelp av tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon som trener er blitt det nærmest over natten.

Norges sterkeste gullmedalje?

Sverre Lunde Pedersen (25) lå an til sølv mot verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen på 5000 meter, men tapte den nest gjeveste medaljen på målstreken – med to tusendeler av ett sekund! På 1500 meter mener Pedersen at han gikk fort nok til å ta sølvmedaljen, før han fikk et stort feilskjær i samme sving som unggutten Allan Dahl Johansson (19) hadde falt. Sindre Henriksen ble beste norske løper med 7. plass (Pedersen 9. plass).

Hege Bøkko (26) drømte om medalje på favorittdistansen 1000 meter, men virket helt «flat» fra start til mål. Felte sine bitre tårer i pressesonen etter 14.-plassen, men understreket rakrygget at hun ikke hadde noen unnskyldninger.

Ida Njåtun (27) , som gjorde et helt «OK pluss» OL, fikk 10. plass etter et av sine beste løp på distansen.

Håvard Bøkko (31) benyttet Norges ene kvoteplass på 10.000 meter (endte nest sist, 38 sekunder bak vinneren Ted-Jan Bloemen fra Canada) til å gå en slags treningstur med tanke på å komme i form og forsterke lagtempolaget i en eventuell semifinale.

Med Sverre Lunde Pedersen som drivkraft var Norge – ranket som nummer én denne sesongen – klar medaljekandidat på lagtempo. De gikk til semifinalen med tredje beste tid i første runde. Med Håvard Bøkko (31) tilbake på laget som erstatter for Sindre Henriksen, ble Nederland ble regelrett knust i semifinalen: Norge senket den olympiske rekorden.

I finalen dro «lokomotivet» Sverre Lunde Pedersen med seg Bøkko og Bøkkos «svoger», Simen Spieler Nilsen , inn til en bunn solid seier over vertsnasjonen Sør-Korea.

Fire dager etter 500-gullet kunne Håvard Holmefjord Lorentzen (25) bli den første siden Eric Heiden for 38 år siden til å vinne sprintdistansene 500 og 1000 meter i samme OL. Han tapte gullduellen mot Nederlands Kjeld Nuis (28) med fire hundredeler.

02-maskinen Sverre Lunde Pedersen slengte seg med i den nye OL-øvelsen fellesstart på lekenes nest siste dag. Forrige gang han gikk den i konkurranse var i Kolomna-VM for to år siden. Med 9. plass røk han ut i semifinalen.

Norges skøyteløpere vant fire medaljer i Pyeongchang – to gull, sølv og bronse – det vil si én flere enn i løpet av de fire foregående OL til sammen (2002 (2), 2006 (0), 2010 (1), 2014 (0).

Curling

3

Curling-samboerparet Kristin Skaslien (32) og Magnus Nedregotten (27) var en god miks i den nye OL-grenen mixed double. Tok seg til semifinalen etter omspill mot Kina (seier 9-7) og måtte ta til takke med bronsefinale mot OAR (Russland) sitt curlingektepar.

Kom bakpå i den og fikk 4. plass – men reiste tilbake til Pyeongchang for å motta bronsemedaljen 11 dager senere da det viste seg at russernes Aleksandr Krusjelnitskij hadde avgitt positiv dopingprøve (meldonium).

Team Ulsrud tapte åpningskampen mot Japan, i bukser med hjerter for å feire Valentinsdagen. Deretter røk de for Canada og de slet mot Sør-Korea i kamp nummer tre, men vant 7–5 og var med i kampen om semifinale.

Tap for Sveits, slo deretter Danmark og USA (som vant OL-gull etter semifinale og finaleseirer over favorittene Canada og Sverige), men skip Thomas Ulsrud (46) var helt under båten mot skottene som representerer Storbritannia. Etter tapet for Italia var semifinalehåpet ute. Senket semifinaleklare Sverige i siste kamp.

Fire seirer og fem tap i hovedrunden.

Skeleton

3

Alexander Henning Hanssen (30) ble tatt ut til OL uten å være kvalifisert i henhold til Olympiatoppens resultatkrav. Nummer 17 i første heat, 22. plass, 19. plass og 18. plass til slutt.

Ishockey

3

Petter Thoresens første OL-lag ble spilt trill rundt av regjerende verdensmester Sverige i første periode av åpningskampen, men hevet seg voldsomt i den andre og «reduserte» i den tredje. Ken André Olimbs mål ble annullert, Sverige scoret to kjappe (0-4).

Mot Finland, tradisjonelt sett en vanskelig motstander for hockeygutta: 1–5.

Tap nummer tre på rad mot Tyskland (1-2 i straffeslagkonkurranse). Alle fire lagene i Norges gruppe gikk til kvartfinale, Tyskland til finalen. Alexander Bonsaksen ble matchvinner mot Slovenia i spilleforlengelsen i åttedelsfinalen; Norge til sin første OL-kvartfinale i ishockey noensinne.



OL-gullvinner OAR (Russland) ble som ventet alt for tøff motstander (1–6) i den. Norge scoret bare fem mål i løpet av fire kamper pluss to spilleforlengelser. Backen Bonsaksen, som vanligvis «aldri» setter pucken i nettet, toppscorer med to mål. Keeper Lars Haugen trillet terningen til en toer.