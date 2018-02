Skuffet Bergrem falt fra sensasjonell OL-medalje: - Jeg måtte forandre gameplanen

Publisert: 24.02.18

SPORT 2018-02-24T02:14:20Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) 26 år gamle Torgeir Bergrem ledet etter at alle finalistene hadde hoppet ett av sine tre forsøk i Big Air-finalen natt til lørdag. Men så sa det stopp.

Etter å ha sikret 88,50 poeng og ledelse etter en stor backside 1620, trynet 26-åringen fra Klæbu da han forsøkte en frontside trippel cork 1440 i forsøk nummer to.

Dermed var alt presset på nordmannen før den siste omgangen, det fordi man la sammen poengsummen i de to beste rundene for å kåre en vinner i Big Air -bakken.

Og med favoritter som feilet, blant andre Mark McMorris og Carlos Garcia Knight, som var best i kvaliken der Ståle Sandbech og Marcus Kleveland var blant de som røk ut , var en smått sensasjonell OL-medalje innenfor rekkevidde for nordmannen.

Men Bergrem, som på forhånd hadde varslet at han gikk «all in», maktet heller ikke å sette trikset sitt i den siste runden.

Istedenfor måtte han, som for få måneder siden slo albuen ut av ledd, skuffet innse at han falt fra en plass på pallen.

– Det var et antiklimaks, sier en skuffet Bergrem til VG.

– Hva skjer?

– Jeg tryner. Jeg måtte forandre gameplanen, for jeg hadde ikke så mye juice i beina. Jeg måtte prøve et annet triks enn det jeg hadde tenkt og gjort på trening, og det klarte jeg ikke, sier 26-åringen.

– Hva tenkte du etter første run?

– Det var bra, for da hadde jeg muligheten. Det var kjipt at jeg ikke klarte å lande de to siste, men sånn er det, konstaterer han.

– Hvor skuffet er du nå?

– Jeg er skuffet, for det er kjipt å ikke få til det man prøver på.

Fakta Big Air-finalen 1. Sebastien Toutant (CAN) 174,25

2. Kyle Mack (USA) 168,75

3. Billy Morgan (STO) 168,00

4. Chris Corning (USA) 153,00

5. Redmond Gerard (USA) 143,00

...

7. Torgeir Bergrem (NOR) 131,00

Kanadiske Sebastien Toutant vant OL-gull foran amerikanske Kyle Mack og britiske Billy Morgan. Torgeir Bergrem endte til slutt på en 7. plass.

– Hadde han landet det siste trikset, hadde det iallfall blitt sølv, kanskje gull, sier Sandbech ifølge NTB.

Ikke bare mistet han egen OL-medalje, men Norge må fortsatt vente på den historiske 38. OL-medaljen i Pyeongchang. Tar Norge én medalje til i Sør-Korea, vil USAs rekord på 37. medaljer i et vinter-OL, som Norge har tangert , ryke.