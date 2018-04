LIKER IKKE SITUASJONEN: Mats Trygg, her fotografert etter en kamp mot Vålerenga, liker dårlig at Lørenskog igjen har havnet i usikkerhet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Lørenskog-situasjonen frustrerer spillene: - Vet veldig lite

Publisert: 17.04.18 18:12

Lørenskogs status som Getliga-klubb står i fare og klubbens spillere og ansatte vet ikke hva de går til neste sesong. Veteran Mats Trygg (41) fortviler.

– Hva skal jeg si. Det er en veldig frustrerende tid for spillergruppa. Det er tøft når sånne ting står på og vi sliter, sier Mats Trygg til VG.

Det er ikke første gang.

41-åringen har vært bærebjelken i Lørenskogs satsing de siste fem årene. Etter spill i Sverige, Tyskland og mange år på landslaget, kom han inn i oppturen til klubben, hvor de nådde flere NM-finaler og kjempet om seriemesterskap hvert år.

Før de fikk alvorlig trøbbel i fjor vår. Da måtte de permittere alle spillerne , før de før jul i fjor ble slått konkurs.

Nå står de igjen i fare.

– Vi vet veldig lite. Jeg har hørt litt rykter, og når den pressemeldinga kom så skjønte man hvor alvorlig det var. Det er ikke noe hyggelig for klubben.

Mats Trygg bestemte seg over jul for å ta nok en sesong. Han er motivert og håper det løser seg i Lørenskog. Men han må vurdere andre tilbud dersom Lørenskog ikke kan garantere at de får på plass midler til neste sesong.

– Jeg sitter her og lurer på hva jeg skal gjøre nå.

– Hvor synd er det for dere som har arbeidsplassen deres i klubben?

– Det er et lite miljø men veldig mange fine folk. Folk har jobbet gratis over tid. I år var budsjettet mye lavere enn før og ting har vært organisert annerledes. Vi har stått på.

– Publikumstallende synker, og sponsorer uteblir. Jeg har vært fullstendig klar over det. Men jeg ønsket ikke at det skulle bli så galt.

Daglig leder sluttet

Mats Wibe-Lund takket av som daglig leder for litt siden. Han ønsker å bidra videre i klubben, men må vite hva slags retning de skal ta i fremtiden.

– Det har ikke vært noen konflikt, men det handler om hva jeg skal stå i personlig. Hvis jeg skulle stått der nå, så er jeg nok litt for ærlig.

Da han kom inn i august i fjor slet klubben tungt med ubetalte regninger og lønnsutgifter og de måtte ta fatt på en tøff oppgave for å komme à jour etter at spillerorganisasjonen NISO kom på banen.

– Jeg mener vi må ha litt ydmykhet og selvinnsikt. Vi kan ikke kjøre den samme linja som har vært kjørt her over lengre tid.

– Vi har jo vært så heldige at vi har hatt en eier med masse penger som har spyttet det inn i klubben. Penger dekker over for feil, men ikke langsiktig.

Mangler én million

I fjor manglet fem millioner kroner. Nå er det på langt nær så mye.

– En million kroner mangler. Eierne er positive til å fortsette. Men vi må jobbe lokalt ut mot næringslivet, sier Wibe-Lund.

– Gutta trener hver dag og vi har en god stamme med spillere. Det er kanskje ikke så mange utlendinger som før. Men vi har mange unggutter og jeg tar heller tre utlendinger som virkelig vil spille her enn sju som ikke vil det.

Trygg er uten kontrakt, men er åpen for å bli på Lørenskog. Likevel var det tungt å se lagets største talent, Sebastian Johansen (20), bli klar for konkurrenten Frisk Asker i forrige uke.

– Signalene er ikke akkurat gode, erkjenner 41-åringen.

Lørenskog skal etter det VG kjenner til i møte med Norges Ishockeyforbund i løpet av tirsdag kveld.

