THE QUEEN: Marit Bjørgen på en stol satt sammen av deler av 40 skipar i Oslo torsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Sjekk den OL-dronningen - i morgen tar hun farvel

NTB

Publisert: 20.04.18 07:15 Oppdatert: 20.04.18 07:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-20T05:15:53Z

På en spesialstol satt sammen av gamle ski tok Marit Bjørgen (38) plass med alle sine OL-gull.

38-åringen kom med svært dyrebar og tung last til en fotoseanse med nyhetsbyrået NTB.

Alt OL-metallet var med i bagen hennes for historiske bilder.

Stolen, inspirert av TV-serien Game of Thrones, er satt sammen av deler fra 40 skipar. Den hoppet Bjørgen opp i etter hvert.

Trodde hun var ferdig

– Hvis jeg må plukke bare én av medaljene, må det bli den individuelle sprinten i Vancouver (2010). Det hadde jo buttet litt for meg i noen sesonger, og jeg valgte å endre litt på opplegget. Og egentlig trodde jeg at jeg var ferdig som sprinter, sier Bjørgen til NTB.

Hun husker den dagen godt.

– Også fordi treneren min Egil Kristiansen var syk og ikke med på stadion. Da jeg kom i mål og ville dele gleden over gullet med noen, ringte jeg både Egil, Fred Børre (Lundberg) og foreldrene mine uten å få svar. Jeg var utrolig glad for den medaljen.

Tidenes vinterolympier

Åtte gull, fire sølv og tre bronse ble det totalt i OL-sammenheng for langrennsdronningen. Den første, et stafettsølv, kom i Salt Lake City helt tilbake i 2002.

Bjørgen annonserte nylig at hun legger opp i en alder av 38 år. Hennes siste internasjonale mesterskap ble Pyeongchang-OL.

Lørdag avslutter hun karrieren med Skarverennet. Skirennet går fra Finse til Ustaoset. De fleste landslagsløperne stiller til start. Petter Northug er også med.

Therese Johaug , som er ferdig med å sone sin dopingdom, stiller i trimklassen denne gangen.

Bjørgen vil gjerne avslutte med seier.

– I Skarven har jeg alltid hatt forventninger, men det er like brutalt hvert år. Jeg går for å vinne, men kan ikke love seier. Jeg har ikke fått kjent helt på pensjonisttilværelsen ennå, men dette blir mitt siste skirenn, sier Bjørgen.

Drar til VM for å se Johaug

Samtidig med hennes fotoseanse med NTB scanpix holdt Johaug pressekonferanse etter at dopingutelukkelsen hennes var over.

Der trillet tårene da forholdet til Bjørgen kom opp.

– Kjempehyggelig å høre. Hun har betydd mye for meg også. Jeg prøvde å støtte henne da hun var ute, men følte innimellom at jeg ikke fikk stilt opp nok for henne, sier Bjørgen.

Til vinteren går VM i Seefeld.

– Der har jeg planer om å være, også for å følge Therese, sier Bjørgen til NTB.

Denne artikkelen handler om Marit Bjørgen

Therese Johaug