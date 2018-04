Tripic-show da Viking vant målfest mot Ull/Kisa

(Ull/Kisa - Viking 4–5) Opprykksjagende Viking holder koken i toppen av 1. divisjon. Søndag bidro Zlatko Tripic med hattrick da Stavanger-laget slo Ull/Kisa med 5-4 på bortebane.

Viking kastet nesten vekk en firemålsledelse mot slutten, men berget tre poeng med nød og neppe.

Bortelagets Zlatko Tripic havnet i tumulter med lagkamerat Tord Salte på trening før helgen. Angrepsspilleren ga sin lagkamerat en på tygga etter en stygg takling, men fikk likevel tillit fra start av trener Bjarne Berntsen søndag. Og Tripic takket for tilliten. Han fikk nettsus etter 26, 44 og 52 minutters spill, noe som bidro sterkt til tre poeng for Viking.

De mørkeblå står med tolv poeng etter fem runder. Berntsens mannskap har ett poeng opp til Aalesund på tabelltoppen på nest øverste nivå.

Thorstvedt-perle

Kristian Thorstvedt, sønn av tidligere landslagskeeper Erik, sendte gjestene i føringen etter bare tolv minutters spill på Jessheim. 19-åringen dunket ballen i vinkelen på flott vis.

Så var det Zlatko Tripic sin tur til å få nettsus. Den tidligere Molde-, Start- og Greuther Fürth-spilleren stanget inn 2-0 til Viking, og bortelaget ga seg ikke med det. Zymer Bytyqi prikket inn 3-0 etter en knapp halvtime.

Kristoffer Normann Hansen ga hjemmelaget håp med sin redusering åtte minutter før hvilen, men like før pause la Tripic på til 4-1.

Nesten-kollaps

Etter hvilen sto Tripic for nok en scoring. Etter 52 minutter sørget han for at det sto hele 5-1. Han plasserte ballen enkelt i mål etter pasning fra Tommy Høiland. Tripic ble byttet ut etter 69 minutter. Tord Salte kom for øvrig innpå like i forkant. Begge skal ha skværet opp etter episoden på fredagens trening, en episode Bjarne Berntsen kalte «uakseptabel», skriver Aftenbladet .

Ull/Kisa fikk til en svært sterk sluttspurt foran egne fans. Nicolay Solberg reduserte til både 2-5 og 3-5 på tampen, før Ole Andreas Nesset ordnet 4-5 på overtid. Viking-spillerne virket rystet, men det holdt ikke til poeng for vertene. Viking holdt unna i det som ble kaotiske sluttminutter.

Vikings opprykkshåp lever dermed videre i beste velgående. Ull/Kisa står med åtte poeng så langt.

