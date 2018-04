Lørdagens travtips: Lionel i Olympiatravet

Publisert: 27.04.18 10:12

70 millioner kroner i V75-potten – 28 millioner til en alenevinner

Norske Lionel har vært et eventyr for Gøran Antonsen. Hesten, som har tjent over 12,5 millioner kroner, vant Olympiatravet i fjor og kan absolutt gjøre det igjen.

Motbudene for Lionel er først og fremst Day Or Night In og Ringostarr Treb.

– Men Lionel var god til delt seier direkte etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. I Olympiatravet i fjor avsluttet han flott til en enkel seier for sin eier Gøran Antonsen på sterke 1.10,9. Hesten kunne bokførte også en tredjeplass i selveste Prix d'Amerique i fjor. Klaffer det med posisjonene kan unge Antonsen sikre seg en ny storløpstriumf. 1,5 millioner svenske kroner venter vinneren, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Norske sjanser er det også i bronsedivisjonen.

– Jeg streker for seks hester. Tre av dem er norske i form av Hickothepooh, Dancelli og Elite B.R. Som alenestreker støtter jeg med til Heartbreaker V.S. og Bandit Brick, sier han.

Totalt venter 70 millioner kroner i V75-potten. 28 millioner vil tilfalle en alenevinner.

Dagens banker

Heartbreaker V.S. (V75-1) er en råsterk traver som kan runde alle i dette langløpet.

Dagens luring

Hickothepooh (V75-6) tok en solid seier fra dødens sist og kan absolutt vinne igjen.

Her er Olsbus V75-tips til Åby:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2016 kroner

V75-1 (3140mv)

11 HEARTBREAKER V.S.

————————————-

14 Mister J.P.

12 Rapide du Pommeau

4 Kosmopolit du Gull

9 Radjah d'Inverne

7 Wasa Thunder

6 Leonardo Vici

10 Kung Edward

1 Wir Ideal

5 Quick Crown

13 Spitcam Jubb

2 Ingemar Palema

3 Inertial

8 Digital Circle

Løpet

Heartbreaker V.S. får stå ugardert i Olympiastayern.

Favoritten

Heartbreaker V.S. gikk et sterkt løp til annen i en V75-finale sist. Er sterk og kan runde alle.

Outsiderne

Mister J.P., favorittens stallkamerat, var god til seier sist. Trippelaktuell.

Luringen

Kosmopolit du Gull vant et langløp sist. En dypvannsfisk fra strek.

Startsiden

Nr. 2 og 5 kan løse bra.



V75-2 (2140ma)

9 COM MILTON

5 RACING RIBB

3 FARMER JACK

10 TYSON DIMANCHE

11 GINA SCHERMER

7 Edio

4 Bag's Simoni

————————————-

6 Vikings Preacher

12 Kaiser Håleryd

8 Silver Wing

1 Newflowers King

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i Klass II-løpet.

Favoritten

Com Milton har vært bra til seier i sine to starter i år og står til for et fint smygløp.

Outsiderne

Racing Ribb ble hissig i tet sist og måtte nøye seg med annen. Er trolig forbedret med det løpet i kroppen. Aktuell blant de tre igjen.

Luringen

Gina Schermer har gått gode løp i Nederland. Har vunnet syv ganger på tolv forsøk. Kun en gang har hun vært utenfor trippelen.

Startsiden

Nr. 3 kjøres for tet. 5 og 4 utfordrer.



V75-3 (1640ma)

1 MASTER CROWE

3 MR LINDY

5 COKTAIL FORTUNA

8 GLOBALSATISFACTION

4 Clemenza Am

6 Baron Gift

7 Trinity Lux

9 Mellby Collector

————————————-

10 Lightning Force

12 King City

2 Time Machine

11 Destiny Am

Løpet

Åpent i sølvdivisjonen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Master Crowe var flink toer bak Rajesh Face sist. Travet 1.12,1 full vei da. Får et fint løp i tet eller lederrygg og skal regnes i striden.

Outsiderne

Coktail Fortuna ble firer bak Master Crowe sist. Var god til seier på sprint på 1.11 nest sist. Er kjapp fra start og har fordel av distansen.

Luringen

Mr Lindy har vært god i begge sine starter i år. Vallaken er rask ut og skal kunne ned på 1.10-tallet. Fra tet stiger sjansene.

Startsiden

Nr. 1,3,5 og 6 er alle kjappe.



V75-4 (1640ma)

7 BANDIT BRICK

————————————-

1 Waffle

3 Man Of Steel

4 Eelis

11 Floris Baldwin

6 Farouk B.R.

5 Touch Of Wind Bi

2 Earl Variera

9 Etna B.R.

10 Gretzky B.R.

8 Cash Valley

12 Above From de Hess

Løpet

Bandit Brick får stå ugardert i Klass I-løpet.

Favoritten

Bandit Brick er en seiersmaskin av de sjeldne. Steen Juul-traveren har vunnet hele 24 ganger på 26 forsøk og har aldri vært utenfor trippelen. Står langt ute, men er kjapp fra start. Kan vinne igjen, bare det ikke blir helt feil med posisjonene.

Outsiderne

Waffle slapp til Bandit Brick etter drøye 500 m sist og holdt til tredje. Ønsker tet nå. Regnes blant de tre.

Luringen

Etna B.R. vant etter et perfekt smygløp i V75 i Norge sist. Står til for et perfekt smygløp. En trippelluring, men selskapet er hardt.

Startsiden

Waffle utfordres av Man Of Steel, Eelis, Farouk B.R. og ikke minst Bandit Brick.

V75-5 (2140ma)

1 SOUTHWIND FEJI

12 DOUBLE EXPOSURE

5 Ultra Bright

9 Caddie Lisieux

————————————-

6 Unrestricted

2 Dizzy Broad

3 Nice Eleven L.

8 Unique Juni

11 Inga In Heaven

10 Uncertain Age

4 Dear Friend

7 Dixi Sisu

Løpet

Fire hester kan rekke i Lovely Godivas minne.

Favoritten

Southwind Feji burde vært litt hvassere sist. Fikk muligens litt dårlig feste. Hesten skuffer nesten aldri. Hoppa har 17 seirer på 20 forsøk og står til for et fint løp i tet eller lederrygg.

Outsiderne

Double Exposure var god til seier i årsdebuten sist. Ventes ytterligere forbedret nå. Aktuell med tempo.

Luringen

Caddie Lisieux kan få et perfekt smygløp og skal ikke avskrives.

Startsiden

Nr. 1 er kjapp. Nr. 2 og 5 i mot.



V75-6 (2140ma)

7 MAGIC GWIN

10 HICKOTHEPOOH

3 DANCELLI

8 SOBEL CONWAY

9 RUSHMORE FACE

1 Elite B.R.

————————————-

4 Juan

2 Blue Star Champion

5 Valley Brodde

11 Falk On Hill

6 Lightning Photo

12 Dani Boko

Løpet

Jeg prøver halve feltet i bronsedivisjonen.

Favoritten

Magic Gwin har gått to fine løp etter pause og vant lett fra tet sist. Er bra fra start, men står litt sjanseartet til. Fra tet stiger sjansene.

Outsiderne

Dancelli var god toer bak en overlegen Donatomite etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå.

Luringen

Hickothepooh tok en sterk seier fra dødens sist. Avsluttet solid til annen bak Code Bon nest sist. Må strekes.

Startsiden

Magic Gwin er bra ut, men på innsiden kan både Dancelli og Lightning Photo løse bra. Sobel Conway er heller ingen sinke.



V75-7 (2140ma)

5 LIONEL N.O.

1 DAY OR NIGHT IN

4 RINGOSTARR TREB

————————————-

3 On Track Piraten

8 Zenit Brick

6 Cruzado Dela Noche

7 Takethem

9 Titty Jepson

2 Giveitgasandgo

10 Beau Mec

Løpet

Norske Lionel får tipset i Olympiatravet.

Favoritten

Lionel var god til delt seier med ledende Charrua Forlan etter pause sist og så veldig fint ut. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Vant dette løpet i fjor, og med maks klaff kan det bli reprise.

Outsiderne

Day Or Night In holdt unna for Dante Boko fra tet sist. Står perfekt til spormessig og skal regnes blant de tre.

Luringen

Ringostarr Treb kommer ut etter pause, men er god på sitt beste. En stor outsider på direkten.

Startsiden

Nr. 1 og 4 vil nok prøve på teten.



