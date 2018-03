Beviser denne videoen blinde Bjørnsens sjakkjuks?

Den blinde sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen (52) er suspendert under mistanke for juks. Denne videoen skal vise akkurat det.

Den er filmet av Reidar Helliesen, det etter at han fattet mistanke mot Bjørnsen under et parti mot egen datter, ni år gamle Lykke-Merlot Helliesen.

Det er ikke lenge siden Bjørnsen kom tilbake fra en to års utestengelse . Denne gang er det etter deltagelsen i Hortenmesterskapet i sjakk at han er under lupen for juks.

– Jeg har aldri vært vitne til et så raffinert og utspekulert juks som jeg opplevde i kampen mellom min datter Lykke-Merlot og Stein Bjørnsen. Dette er digital doping av verste sort, raser Reidar Helliesen overfor VG.

– Vi så hva han hadde i hånden, en blåtannørepropp klistret i håndflaten. Vi så hvordan han prøvde å gjemme den da han ble bedt om å vise hendene. Vi så at han prøvde å ødelegge plasterbeviset. Vi så at han systematisk ga meldinger og mottok meldinger. Vi hørte at han prøvde å bortforklare seg. Bjørnsen ble tatt så til de grader på fersken. Bevisene er soleklare, fortsetter han, og mener det Bjørnsen har gjort er «det verste eksempel på å misbruke tillit».

VG har ikke lyktes med å få tak i Bjørnsen lørdag, men til NRK sier han at han ikke hadde øreproppen i hånden for å jukse.

– Jeg kjedet meg, og tok proppen opp fra boksen som brikkene pleier å ligge i. Jeg tok den opp og lekte med den inne i hånden, men den ble ikke brukt til å jukse, selv om det kan se sånn ut.

– Det hevdes du snakket lavt inn i hånden. Stemmer det?

– Nei, det stemmer overhodet ikke. At jeg skal ha snakket inn i hånden, er bare tull, sier Bjørnsen.

Ifølge statskanalen er Bjørnsen enig i at det ikke går an å forsvare at han hadde øreproppen, men fortsetter forsvaret av seg selv med å si at selve telefonen lå hjemme, noe han mener kan bekreftes av vitner.

I påvente av videre undersøkelser er Bjørnsen enn så lenge uansett suspendert .

