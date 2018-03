OMSVERMET: Johannes Høsflot Klæbos OL-suksess har ikke gått upåaktet hen i Kina. Han var særdeles populær - men nådde ikke opp sportslig i showrennet lørdag. Foto: Haakon Klæbo

Klæbo tok Kina med storm - men misset finalen for første gang på ett år

Publisert: 24.03.18 15:06 Oppdatert: 24.03.18 15:30

Johannes Høsflot Klæbo (21) var sjanseløs i den kinesiske varmen da Federico Pellegrino (27) sprintet til seier. Derimot var det ingen tvil om var hvem som var mest populær blant ski-interesserte kinesere.

– Jo, du kan vel si at Johannes var populær. Det var blant annet ei jente som hadde reist 10 timer fra Beijing for å levere en gave til Johannes og lillebror Ola, forteller pappa Haakon Klæbo fra Kina.

Sportslig gikk det imidlertid ikke så bra med Klæbo:

– Han ramlet ut av startblokken og ruslet gjennom semifinalen, forteller faren.

I sommerlige temperaturer sprintet flere av verdens raskeste langrennsløpere lørdag i kinesiske Yanán.

FIS-rennet, som ble arrangert av Swix’ kinesiske avdeling, var et at mange steg på veien mot å få kineserne interesserte i skisport før OL på hjemmebane i 2022.

Og ifølge den norske rekruttlandslagstreneren Anders Bystrøm hadde 10.000–20.000 tilskuere møtt opp for å se sprinten. Men de færreste av dem var der lenge nok til å se at finalene ble avgjort.

– Kulturen for ski er ikke helt der ennå, skriver han i en SMS til VG.

I herrefinalen var italienske Pellegrino sterkest og vant foran Lucas Chanavat. Håvard Solås Taugbøl, eneste nordmann i finalen, ble nummer seks. Taugbøl knakk staven i finalen.

Uvant Klæbo-exit

Sesongens soleklart sterkeste sprinter, Johannes Høsflot Klæbo , røk ut allerede i semifinalen i det varme været.

Det har han ikke gjort i et sprintrenn siden han ble nummer åtte verdenscupfinalen i Québec 17. mars 2017. Siden da har han vært på pallen i 13 sprinter på rad.

Etter rennet satte han, lillebror og far Klæbo raskt kursen mot flyplassen for å dra hjem til Norge. Nå er NM i Alta om to uker neste post på programmet for 21-åringen.

To norske på pallen

For de norske kvinnene gikk det bedre enn for guttene i lørdagens sprint. Tiril Udnes Weng ble nummer to. Kun sveitsiske Laurien van der Graaf var bedre. Amalie Håkonsen Ous ble nummer tre.

Sveitseren innkasserte 146.688 kinesiske yuan for seieren, rundt 180.000 norske kroner. Løperne fikk i tillegg reise og opphold dekket av arrangøren.

Tidligere har Det kinesiske skiforbundet ansatt en norsk langrennstrener, og Ole Einar Bjørndalen er ambassadør for skisport i landet. Målet er å få 300 millioner kinesere ut på ski.

Resultater herrer:

1) Federico Pellegrino

2) Lucas Chanavat

3) Martti Jylhä

4) Miha Simenc

5) Clement Arnaud

6) Håvard Solås Taugbøl

7) Sindre Bjørnestad Skar

8) Pål Trøan Aune

10) Eirik Brandsdal

11) Johannes Høsflot Klæbo

12) Magnus Stensås

Resultater kvinner:

1) Laurien van der Graaf

2) Tiril Udnes Weng

3) Amalie Håkonsen Ous

4) Alenka Cebasek

5) Mari Eide

6) Thea Krokan Murud

9) Silje Øyre Slind

11) Lotta Udnes Weng