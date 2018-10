STORFAVORITT: Hamre-traveren Normandie Royal blir det klare holde punktet i denne Gulljackpot-omgangen på Momarken Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot med Oaks-bankere i V75

SPORT 2018-10-19T08:04:37Z

Oaks, Oaks-revansjen og en V75-omgang, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten, gjør det spennende både sportslig og spillemessig.



Anders Olsbu

Publisert: 19.10.18 10:04

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med to alenestreker, henholdsvis Brenne Blesa i Oaks og Normandie Royal i Oaks-revansjen.

– Brenne Blesa var overlegen i hoppe-Kriteriet nest sist. Viser hun samme innsats som der, spør hun neppe noen om seieren. Tjomsland-traveren ble hindret et par ganger i Oaks-kvalifiseringen sist og måtte nøye seg med tredje. Burde muligens å ha vunnet uansett. Er spisset til denne oppgaven og skal ha en god sjanse uten uhell, mener Olsbu.

Normandie Royal er en sikrere vinner.

– Normandie Royal var strålende til en overlegen seier på Solvalla sist på radige 1.11,0. Hun står fint til spormessig, og jeg tror hun kan vinne selv om hun må gå utvendig for leder. Blir hun vinket til tet, spør hun i alle fall ingen om seieren. Frode Hamre kan også vinne Oaks-revansjen for kaldblodshester, om Ness Tjo Edel er tilbake i toppslag. Hun skuffet litt sist, men har vært god ellers, sier Olsbu

Hillary B.R. i V5

– Det ubeseirede og ett av tidenes største unghesttalenter i Norge, i hvert fall blant hoppene, Hillary B.R., har stort sett vært overlegen hver gang. Hoppe-Kriterie-vinneren er en klasse bedre enn konkurrentene og vinner varmblods-Oaks. Gundersen-traveren er satt utenfor V75-spillet, men inngår i V5, informerer Olsbu.

Dagens banker

Normandie Royal (V75-6) var strålende til en overlegen seier på en sterk tid på Solvalla sist. Tar seg normalt av Oaks-revansjen.

Dagens luring

Faks Blæsen (V75-4) ble slått av Smedpål sist, men står 20 m bedre til nå. Er ikke ueffen feilfritt og på sitt beste.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 168 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1960 kroner

V75-1 (4140mv)

7 ANNIE'S BOY

5 KASPER T.T.

12 JET VOICE

13 Mymanyyouare

11 Darco

9 Bleeding Heart

4 Perillat

——————————

10 Mr. Picasso

6 Soros Kronos

1 Unbeatable

8 Lass Labero

3 Grace Yoga

2 Red's Chipchip

Løpet

Jeg prøver syv hester i dette Høst-maratonløpet som går over hele fire kilometer.

Favoritten

Annie's Boy er en sterk herremann som vant lett i en V75-finale sist. Halle-traveren liker langløp. Feilfritt skal det være snakk om en bra sjanse.

Outsiderne

Jet Voice ble treer bak Kasper T.T. i et langløp sist, men står 20 m dårligere til nå. Øverdal-traveren har imidlertid en runde ekstra å gjøre det på nå. Uansett må det klaffe med de rette ryggene fra hele 80 m tillegg.

Luringen

Kasper T.T. ble det feil for sist. Han ble sendt i angrep fra køen etter en snau runde, men ble hengende og feilet på siste bortre. Ble likevel sjette. Tok en sterk seier i et langløp nest sist og er god nok til å kjempe i toppen feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Grace Yoga kan muligens overfly Unbeatable på startsiden.



V75-2 (2140ma)

10 BRENNE BLESA

——————————

3 Eldoda

5 Voje Maren

2 Skumsjøstjerna

1 Glade Tider

4 Kleppe Spødå

6 Brenne Vikki

9 Alonso Jenta

11 Rappodina

8 Tangen Frida

12 Vännfors Stjärna

7 Tuxi Temi

Løpet

Brenne Blesa blir min klare favoritt i Oaks.

Favoritten

Brenne Blesa ble tatt forsiktig fra start i kvalifiseringen sist og ble dessuten litt forstyrret i annen sving. Angrep i stor fart fra køen på siste bortre og kom ned bak lederparet på siste bortre. Tok seg en liten siesta i siste sving, tente til igjen, men ble hindret ut av siste sving. Ellers kunne hun vunnet. Burde kanskje gjort det uansett, om hun hadde vært helt på topp. Var overlegen i det norske hoppe-Kriteriet nest sist. Viser hun de taktene, spør hun neppe noen om seieren her.

Outsiderne

Eldoda tapte kun for medsmygende Glade Tider sist. Var toer i hoppe-Kriteriet fra spor tolv, men klart slått av Brenne Blesa da.

Luringen

Kleppe Spøda blåste til tet fra spor åtte sist. Slapp i første sving, men gikk ut i dødens 500 m igjen. Holdt farten flott til annen og kan være en trippelluring.

Startsiden

Kleppe Spøda åpnet lynraskt sist. Eldoda og Brenne Vikki i mot.



V75-3 (2140ma)

1 DONATELL VIKING R.R.

4 Royal Winner

2 Mister Adisak

11 Xita Lavec

12 Nu Love S.S.

——————————

10 Rasken Q.C.

5 Roberto Brazz

8 Amigo Cortina

3 Nightwish Powerchill

6 My Cool Mama

7 Dania Hornline

9 Odd Supergirl

Løpet

Donatell Viking R.R. kan være et bankeralternativ.

Favoritten

Donatell Viking R.R. har vært god til seier i fire av sine fem siste starter. Skuffet litt nest sist, men det var muligens på grunn av den lange reisen. Sist vant han i alle fall veldig lett fra tet. Er kjapp fra start, forsvarer normalt sporet og har en god sjanse til å lede hele veien.

Outsiderne

Mister Adisak feilet seg bort i første sving sist, men gikk bra i kulissene etterpå, selv om det ikke ble premie. Tapte kun for Whisky Voice nest sist og slo Eddie Arctous tredje sist. Skal regnes blant de tre fra en flott utgangsposisjon.

Luringen

Royal Winner går stadig fine løp og fortjener snart en seier. Har ved flere anledninger vært veldig hardt ute grunnlagsmessig, men har fullført flott. Sist ble han fjerde i et V75-løp på Sørlandet. Gangen før tapte han kun for L'Amour Bonanza i en V75-finale. Tjomsland-traveren vinner snart løp.

Startsiden

Donatell Viking R.R. forsvarer normalt sporet. Roberto Brazz og en feilfri Dania Hornline kan muligens prøve seg en bit.



V75-4 (2140mv)

11 SMEDPÅL

10 BRISKEBYTRIKKEN

8 RAMSTAD BALDER

15 BRILJANT

4 FAKS BLÆSEN

6 TENK NÅ DINA

13 EDENS ODIN

——————————

1 Rive Rodin

7 S.G. Jerv Blesa

14 Brenne Balder

12 Troll Ronja

5 Lørje Trollet

9 Jillborka

Løpet

Åpent i grunncupen. Jeg prøver halve feltet.

Favoritten

Smedpål ble fjerde i DNTs 5-årsløp sist, hvor gode Tand Kraft vant. Møter mye enklere lag her, men har dobbelt tillegg og et trangt spor. Kan havne blant de siste. Jeg ser likevel ikke bort i fra at han kan runde alle.

Outsiderne

Briskebytrikken ble tredje fra tet i Arne Lunds minneløp sist. Vant tre av fire løp før det og er aktuell med posisjonsklaff.

Luringen

Faks Blæsen ble sjette i samløp med Briskebytrikken sist, men står 20 meter bedre til nå. Skal passes feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Rive Rodin tar naturlig nok føringen som eneste strekhest.

V75-5 (1640ma)

1 NESS TJO EDEL

8 MJØLNER TORINE

2 HAUGESTAD ALMA

6 LYKKJE MAY

——————————

5 Trø Yr

4 Skeie Stjerna

3 Marre R.F.

7 Teknodiva

Løpet

Jeg sjanser på fire hester i Oaks-revansjen, men nesten ingen er sjanseløse.

Favoritten

Ness Tjo Edel er i utgangspunktet den beste hesten, men holder litt usikker form etter innsatsen sist. Hun gikk litt på det jevne i Sverige da. I hoppe-Derby ble det helt feil. Hun feilet i tetstriden etter 300 meter og ble hindret både etter 600 meter og i siste sving. Avsluttet likevel bra i kulissene, men måtte nøye seg med en åttendeplass. I hoppe-Derby-kvalifseringen tapte hun kun for en god Mjølner Torine. I Brekke-løpet fjerde sist var hun helt overlegen. Da var det snakk om sprint, som nå. Så på sitt beste er hun mer enn god nok. Femte sist var hun solid toer i det svenske hoppe-Derby. Sporet er sjanseartet, da hun fort blir overflydd. Men feltet er lite, og det kan likevel løse seg fortreffelig.

Outsiderne

Mjølner Torine vant en Derby-kvalifisering foran Ness Tjo Edel tredje sist og slo også henne i Sverige sist. Ble fjerde i hoppe-Derby fra tet. Står ytterst på vingen, men skal uansett regnes blant de tre.

Lykkje May var god toer i V75 på Forus fra dobbelt tillegg i et løp strekhesten T.M. Stjerna vant. I hoppe-Derby gangen før avsluttet hun bra etter startgalopp og en liten galopp på siste bortre og ble syvende. I hoppe-Derby-kvalifiseringen tapte hun kun for gode Karmland Anna, som vant Oaks i fjor. Feilfritt er hun aktuell blant de tre, selv om sprint ikke er noen fordel.

Luringen

Haugestad Alma ble fjerde i Svierge sist. Ble treer bak Karmland Anna og Stjärnblomster i hoppe-Derby fra spor elleve nest sist. Moe Odin-datteren er kjapp fra start, og kommer hun seg foran stiger sjansene. I så fall kan hun lede hele veien, om hun viser godvilje helt inn.

Startsiden

Haugestad Alma kan overfly Ness Tjo Edel, men kan få Skeie Stjerna over seg. Mjølner Torine, Lykkje May og Marre R.F. og Trø Yr er heller ingen sinker om det laddes.



V75-6 (1640ma)

4 NORMANDIE ROYAL

——————————

9 Miracle Tile

3 Kamperhaugs Dina

11 Let's Take A Selfie

5 Amazing Case

7 Amarone Classic

10 Grace B.R.

2 Aida Mae

8 Karamel Hill

6 Lady Lara

Løpet

Normandie Royal tar seg normalt av Oaks-revansjen for varmblodshoppene.

Favoritten

Normandie Royal blir stor favoritt til å vinne Oaks-revansjen. Hoppa var kanongod til en fullstendig overlegen seier på radige 1.11,0 på Solvalla sist. I hoppe-Derby gangen før var hun strålende toer fra dødens, men måtte se seg slått av stallvenninnen Calina. I hoppe-Derby-kvalifiseringen var hun overlegen. Og i Brekke-løpet fjerde sist, vant hun greit foran Let's Take A Selfie.

Outsiderne

Miracle Tile var god til en enkel seier fra tet på Biri sist. I hoppe-Derby nest sist stakk hun til tet fra spor seks. Slapp etter 500 m som gikk etter radige 1.10,8 og manglet rom bak Hamre-duoen i mål som tredje. Trond Anderssen-traveren står til for et fint smygløp og skal regnes blant de tre.

Luringen

Kamperhaugs Dina er kjapp fra start og slipper nok bare til favoritten, om hun skulle komme foran. Har klar fordel av sprint og skal regnes blant de tre. Ble fjerde i hoppe-Derby sist og satt lenge fast da. I kvalifiseringen holdt hun unna på slitne ben foran Amorone Classic.

Startsiden

Kamperhaugs Dina er veldig rask bak startbilen og kan fort stikke til tet.

V75-7 (2140ma)

1 GOODMAN B.R.

2 CRY WOLF

10 TIGER MAN E.P.

4 TOWANDA'S CLASSIC

——————————

9 Coktail Gun M.E.

3 Weinberry

12 Kajsa Nosto

5 Millman

6 C.C. Lucky Star

8 Positano

7 Millrookie

11 Cromwells Aida

Løpet

Fire hester peker seg ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Goodman B.R. var god til seier fra tet foran Paulino og Noble Tile sist. Bjørbæk Jessen-traveren er veldig kjapp fra start og forsvarer normalt sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han meget vel holde unna helt inn.

Outsiderne

Tiger Man E.P. har gått to fine løp etter to måneders pause. Ble toer fra tet i Sverige sist og tok en sterk seier fra dødens nest sist. Klaffer det fra baksporet, kan han fort ende blant de tre igjen.

Towanda's Classic manglet rom som treer sist, kun slått av Amazing Case og Riva Renn, som omtrent travet likt over mål. Tok tre strake før det. Får Malmin i vogna igjen nå og skal regnes.

Coktail Gun M.E. har gått fine løp i det siste. En trippelluring.

Luringen

Cry Wolf har vært meget bra til to strake seirer. Møter noen bra hester, men står perfekt til spormessig og skal regnes i striden igjen uten uhell.

Startsiden

Goodman B.R. har en god sjanse til å forsvare sporet. Towanda's Classic er også flink ut.

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 54 år

Antall seirer i år: 76

Antall seirer totalt: 1996

Hamre mot 2000

Han mangler bare fire seirer på 2000, Frode Hamre. To av dem kan komme i lørdagens V75-omgang på Momarken. Der er han favoritt med både Normandie Royal og Ness Tjo Edel.

V75-1: - Mye kan skje på denne uvant lange distansen. Men Annie’s Boy er likevel den logiske favoritten etter det han har vist i det siste. Kasper T.T. og Jet Voice kan begge utfordre med flyt på veien. Mymanyyouare har gått bra på denne distansen før og er verdt oppmerksomhet.

V75-2: - Hun har vært den beste i årgangen, Brenne Blesa. Det ble noen skjær i sjøen i kvalifiseringen. Hun fortjener favorittstemplet i Oaks-finalen. Voje Maren kan utfordre om hun er på topp for dagen. Glade Tider vant sin kvalifisering foran Eldoda. Den som får det beste løpet av de to, kan bli skummel.

V75-3: - Han har vunnet fire av sine fem siste starter, Donatell Viking R.R. Jeg tror ingen kan nekte ham tet. Han vinner igjen. Banker.

V75-4: - Vidåpent. Ramstad Balder er den beste hesten, men står sjanseartet til og varierer i prestasjonene. Gjør Faks Blæsen det han kan, er han med i seiersleken. Bernard har vunnet fire av sine fem siste og er i toppform. Sikvelands Bork imponerte på Biri sist og står spennende til på strek.

V75-5: - Jeg tror på seier med Ness Tjo Edel. Vi blir nok overfløyet fra start. Derfra og inn må det løse seg, men gjør det først det er hun god nok. Hovedutfordrer er Haugestad Alma, som kan lede veldig lenge. Mjølner Torine og Lykkje May har kapasiteten som skal til for å utfordre.

V75-6: - Hun var helt enorm til seier på Solvalla sist, Normandie Royal. Jeg tror vi kan vinne et slikt løp selv fra dødens. Hestene å slå blir Kamperhaugs Dina og Miracle Tile.

V75-7: - To skiller seg litt ut. Cry Wolf har imponert til to strake seirer. Goodman B.R. kan lede lenge, kanskje helt inn. Garderinger til kapable Positano og formsterke Towanda’s Classic.