AVGJORDE: Robin Dahlstrøm satte inn det avgjørende målet for Storhamar mot Ringerike lørdag kveld. Her er han (i gult) i kampen mot Lillehammer tidligere. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Bunnlaget utfordret Storhamar - Dahlstrøm avgjorde

SPORT 2018-11-03T18:20:44Z

(Storhamar-Ringerike 4–3) Topp mot bunn. Men Robin Dahlstrøms skudd reddet Storhamar.

NTB

Publisert: 03.11.18 19:20

Storhamar åpnet sterkt, og etter snaue fem og et halvt minutt i 1. periode hadde Ringerikes målvakt måttet tåle to pucker bak seg. Patrick Thoresen og Martin Rønnild sto for målene.

Thoresens scoring kom etter bare 22 sekunder.

Det var tre tette oppgjør i eliteserien i kveld: Vålerenga slo Frisk Asker 3-2 og Sparta tok seg av Lillehammer med 6-3.

Gjestene fra Hønefoss slo kraftig tilbake. De reduserte til 1-2 og utlignet til 2-2 ved Max Pettersson og Jonas Moen. Joachim Jensen roet litt av hjemmenervene med sin 3-2-scoring.

Ringerike hadde ikke gitt seg, og i midtperioden ordnet Petter Ellefsen ny spenning i kampen med sitt 3-3-mål.

Storhamar tok seg i ledelsen på ny da Robin Dahlstrøms på et dekket skudd satte Ringerikes målvakt Johan Kallio ut av spill.

Det målet avgjorde kampen for serielederen, som tirsdag spiller første kamp i mesterligaens åttedelsfinale mot svenske Skellefteå.

Sparta snudde

Sparta kom under i 1. periode hjemme mot Lillehammer, men klarte å snu kampen i midtperioden.

Stian Nystuen og Justin Hickman ga gjestene en flott start før hjemmelaget våknet for alvor.

Niklas Roest, Tommy Kristiansen og Magnus Nilsen scoret en gang hver i midtperioden.

I tredje periode utlignet Austin Cangelosi for Lillehammer, men Didrik Nøkleby Svendsen sendte vertene opp i 4-3 kort etter.

Sparta trygget en etterlengtet seier med to scoringer i åpent mål mot slutten av kampen. Med alle tre poengene tok sarpingen seg forbi Lillehammer på tabellen og klatret til 4.-plass.

Trygg matchvinner

Vålerenga trygget 2.-plassen med en ny seier over Frisk Asker.

Tobias Lindström & co. slo til fra første dropp og gikk i ledelsen etter 28 sekunder borte i Askerhallen.

Cato Cocozza og Frisk svarte etter ti minutter, mens Filip Gunnarsson sendte Roy Johansens gutter i føringen igjen kort etter.

Kraftbacken Henrik Ødegaard utlignet tidlig i midtperioden før Vålerenga ved veteranen Mats Trygg utnyttet et overtall til å gå i ny ledelse. Flere mål ble det ikke, og Vålerenga er fire poeng bak Storhamar med en kamp mindre spilt før det blir landslagspause i neste uke.

Manglerud Star avslutter den 20. runden mot Stjernen søndag.