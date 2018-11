HELHVIT JUBEL: Christian Gauseth åpnet med scoring, men måtte se Viking ta med seg tre poeng i toppoppgjøret søndag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Viking spolerte Mjøndalens opprykksfest: – Vi er for feige

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Viking 2–4 ) 15 enormt gode Viking-minutter i 2. omgang sørget for at det blir en svært spennende avslutning på OBOS-ligaen neste søndag.

Mjøndalen hadde med seier sikret seg plass i neste års Eliteserie. Nå er det imidlertid vidåpent i toppen, før serien skal avgjøres 11. november.

Viking tok en knallsterk borteseier, og tok over serieledelsen. Samtidig slo Aalesund Levanger hjemme.

– Jeg er fornøyd med seieren, men vi var avhengig av et annet resultat enn det det ble mellom Mjøndalen og Viking. Det blir utrolig spennende, sier AaFK-trener Lars Bohinen til Eurosport.

Nå er statusen slik etter 29 av 30 serierunder:

1) Viking, 58 poeng.

2) Mjøndalen, 57 poeng.

3) Aalesund, 56 poeng.

De to øverst plasserte rykker direkte opp.

– Det var svært kjipt at det endte som. Vi er for feige i dag. Da slår du ikke et godt Viking, sier MIF-kaptein Christian Gauseth til VG, og bemerker:

– Heldigvis er det bare å vinne en fotballkamp i Florø neste helg.

Vinner laget den, blir det opprykk. Samme gjelder for Viking, da i kamp mot Kongsvinger. Det kan siddisene takke en god andreomgang for. Da ble 0–1 snudd til 4–2.

– Jeg synes vi var utrolig gode i andreomgang, vi spiller vår beste angrepsfotball denne sesongen, sa Viking-trener Bjarne Berntsen.

Christian Gauseth var selvsikker før kampen og varslet Mjøndalen-seier. Det ble det ikke. Slik svarer Vikings Steffen Ernemann.

Kaptein Gauseth åpnet ballet

Et på forhånd utsolgt Isachsen-stadion hadde knapt rukket å sluse samtlige tilskuere inn på stadion før hjemmelaget tok ledelsen. Klubbens største profil, Christian Gauseth hamret inn sin egen retur foran Viking-fansen. En verst tenkelig start for Viking og de rundt 500 tilreisende fra Stavanger.

Mjøndalen fosset i angrep og viste hvor mye de ville opp i Eliteserien i førsteomgangen. De skapte noen farligheter, samtidig som de evnet å gjøre det vanskelig for gjestene å ha ballen særlig mye.

Kanskje de lot seg inspirere av skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen , som før kampen måtte holde «pep-talk» for spillerne etter å ha tapt et veddemål med MIF-supporter og NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg. Se hans besøk på stadion under:

Bytyqi med Zlatan-scoring

Viking måtte fremover etter hvilen. På høyttaleranlegget kom også meldingen om at AaFK var gått opp til 2–0 over Levanger. For ikke å havne bakpå i opprykkskampen, kastet Stavanger-laget folk i angrep.

Det betalte seg etter 53 minutter. Zlatko Tripic kom fri til venstre, inne foran mål ventet Tommy Høiland, som på pent vis, satte inn sesongens 20. scoring i OBOS-ligaen.

Han hevder det igjen viser at han er Norges smarteste fotballspiller:

Men den scoringen skulle komme i skyggen av den neste.

Med hælen, nærmest på Zlatan-vis, satte Zymer Bytyqi ballen i vinkelen bak en sjanseløs Georges Bokwe i Mjøndalen-buret.

– Det var kanskje en litt sånn Zlatan-scoring. Men han er spiss, og jeg kant. Så jeg er vel egentlig en litt annen type, sier 22-åringen til VG.

«Me ska vinna OBOS» runget fra bortefansen bak mål. Resten av stadion måpte. Bytyqi og sjef Bjarne Berntsen smilte.

Vikings Johnny Furdal trodde kanskje han hadde avgjort kampen da han satte 3–1 etter 68 minutter. Men Mjøndalen brukte kun et minutt på å spille seg inn igjen i kampen. Gjestenes stopper Markus Nakkim satte et innlegg i eget nett, og det ga naturligvis full spenning i kampen.

Gjestene ville imidlertid mest. Med et saftig spark ned i motsatt hjørne, hamret Even Østensen inn 4–2, og rogalendingene har ett bein i Eliteserien 2019.

Søndag 11. november avgjøres det hele:

Viking - Kongsvinger. Strømmen - Aalesund og Florø - Mjøndalen. Samtlige med kamper starter 13:00.

– Jeg tror alle lagene vinner sine siste kamper, dermed blir det Viking og oss som rykker opp, spår Gauseth.

– Det blir utrolig spennende. Men jeg tror og håper vi vinner. Jeg sa tidligere i høst, da Aalesund ledet med litt forsprang, at vi og Mjøndalen kom til å ta det. Og jeg holder på det tipset, sa Bjarne Berntsen.

PS: I den andre siden av tabellen ble Florøs nedrykk et faktum etter at laget tapte 1–2 for Notodden. Notoddens seier gjorde at de ligger på trygg plass, på bedre målforskjell enn Åsane med én kamp igjen å spille.