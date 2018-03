SKUFFET: Daniel-André Tande var langt fra fornøyd etter 18.-plassen i Lahti. Her fra NM i Holmenkollen tidligere i uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ny Tande-nedtur i siste renn før Raw Air: – Møkkadårlig

Publisert: 04.03.18 17:15 Oppdatert: 04.03.18 17:39

LAHTI/OSLO (VG) Daniel-André Tande (24) ser ingenting han kan ta med seg fra Lahti, én uke før Raw Air starter i Holmenkollen.

Daniel-André Tande (24) reiser hjem fra Finland uten mye å vise til. Lørdag bommet han grovt i lagkonkurransen . Søndag var rennet ødelagt allerede etter første omgang, da et hopp på 115,5 meter ga 25. plass.

Kongsberg-hopperen traff bedre i finaleomgangen og med 126 meter hoppet han seg opp til 18. plass i rennet som Kamil Stoch vant overlegent. Det holdt likevel ikke til å gi 24-åringen noen positiv opplevelse.

– Møkkadårlig egentlig. Jeg gjør et krise førstehopp og et helt OK annethopp, er Tandes dom overfor NRK.

Neste helg begynner Raw Air med lagkonkurranse i Holmenkollen lørdag og individuelt renn samme sted søndag. Deretter følger hopping hver dag til turneringen avsluttes med skiflyging i Vikersund 18. mars.

Tande er klar på at helgens resultater i Lahti skal glemmes fortest mulig.

– Jeg tar ikke med en eneste ting herfra inn mot Raw Air, sier han til NRK.

Stjernen stinn av selvtillit

Andreas Stjernen (29) ble Norges bestemann på 5. plass, men før finaleomgangen hadde han alle muligheter til å ta sesongens andre individuelle pallplass.

Med 140,1 poeng var kun Ryoyu Kobayashi og ledende Kamil Stoch (14,2 poeng foran) etter første omgang

I helgens siste hopp måtte han nøye seg med 125,5 meter og to plasser fall på resultatlisten.

Lahti-helgen har uansett gitt ham mye selvtillit, som han håper å ta med seg inn i Raw Air.

– Jeg må bare sørge for å ta med meg formen jeg har nå inn til Holmenkollen. jeg må sørge for at det starter bra der, for det er den mest utfordrende bakken for min del, sier han til VG.

Etter Holmenkollen reiser de videre til Lillehammer og Stjernenes hjemmebakke i Granåsen. Og til slutt skal han igjen få fly i Vikersund.

– Det var en bra helg og det lover bra til neste helg, sier 29-åringen.

Polsk utklassing

Polske Stoch utklasset alle i begge omgangene, og etter hopp på 132 og 134 meter slo han til slutt annenmann Markus Eisenbichler med 28,2 poeng.

Stefan Kraft tok den siste pallplassen.

Johann André Forfang (22) ble nummer ti og Robert Johansson nummer tolv.

– Det er veldig nesten. De beste hoppene her er noe å ta med seg til Raw Air, sier Forfang til VG.

Han er klar på at han vil være med å kjempe i toppen gjennom hele Raw Air.

Tom Hilde kom seg ikke til finaleomgangen søndag, mens Anders Fannemel ikke greide å kvalifisere seg til rennet.