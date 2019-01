DRONNINGEN: Marit Bjørgen oppfordrer Heidi Weng til å være tålmodig i jakten på storformen. Her fra den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november 2017, Bjørgen vant foran Weng. Foto: Gøran Bohlin / VG

Bjørgen mener Weng må tåle motgangen

Marit Bjørgen (38) opplevde selv mange sesonger med motgang. Hun tror konkurranser på tampen av sesongen i fjor kan ha satt Heidi Weng (27) tilbake.

Heidi Weng står uten pallplass så langt denne sesongen. 5.-plassen på 10 kilometer friteknikk under Tour de Ski er hennes beste resultat.

Etter touren var hun redd VM i Seefeld kommer til å gå uten henne.

Marit Bjørgen vet mye om frustrasjon, tålmodighet og hardt arbeid.

Langrennsdronningen slet med å finne godformen etter OL i 2006. Men hun var tilbake sterkere enn noen gang før, da hun ble OL-dronning i Vancouver med fem medaljer – tre av dem gull.

Weng gikk seg fullstendig tom og var så tørst at hun knapt kom til mål i Val di Fiemme. Hør her:

Tidenes vinterolympier mener Weng må tåle å miste en sesong, altså ha en sesong uten topplasseringer.

– Kanskje må Heidi bruke dette året her og starte på «scratch» neste år. Hun har fortsatt muligheter frem mot VM, sier Bjørgen til VG og legger til:

– Men det er en del av det å være toppidrettsutøver. Går det ikke dette året, så må hun bare nullstille til våren igjen.

Weng går ikke verdenscuprennene i Otepää kommende helg. I Estland skal damene gå 10 kilometer klassisk, et av flere viktige kvalifiseringsrenn til VM.

Var syk

Bjørgen holdt grasrottrenerkurs ved Moss i forrige uke sammen med utviklingssjef Brit Baldishol i skiforbundet.



Bjørgen la opp i april i fjor. Nå nyter hun tiden som mamma, mens hun venter på at sønn nummer to skal melde sin ankomst. Kanskje kommer han under VM i Seefeld.

– Heidi var syk mot slutten av sesongen sist, men konkurrerte. Kanskje det er en årsak til at kroppen ikke er som den skal nå, undrer Bjørgen.

Toppidrett er vanskelig.

– Kanskje har man gjort mye som man har gjort før, men så responderer ikke kroppen. Det er vanskelig å finne ut av. Det gjelder å være tålmodig for Heidi også. Lytte til kroppen og lytte til signalene, sier Bjørgen til VG.

Etter 7.-plassen sammenlagt i touren var Weng usikker.

– Akkurat nå føler jeg at jeg er den som er utenfor til å få gå noen ting. Jeg må bare prøve og bli i litt bedre form, sa Weng til VG da.

Må tåle motgang

Bjørgen hadde det tungt da resultatene uteble. Bunnen ble nådd under VM i Liberec i 2009. Da fikk hun ikke gå den avsluttende tremila.

– Jeg var frustrert jeg og. Jeg visste ikke hva som funket og ikke funket da. Det er mange som har vært der. Jeg vet ikke hva Heidi har trent og gjort, så vanskelig for meg å si, sier Bjørgen.

Weng er knallhard i dommen over seg selv:

Weng har vunnet Tour de Ski sammenlagt to ganger, tre VM-gull på stafett, individuelt VM-sølv og bronse og OL-bronse fra 2014.

Under OL i fjor ble 27-åringen vraket til stafetten.

– Jeg skjønner det er frustrerende å være i en sånn posisjon nå. Men i en lang karriere så vil man uansett møte litt motgang, så det handler om å løse den motgangen og finne ut hva som er årsaken, sier Bjørgen til VG.

VM starter med sprint torsdag 21. februar.