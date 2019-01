Magnus Carlsen overtok som «remis-konge»: – Det begynner å bli litt flaut

SPORT 2019-01-15T17:57:28Z

(Magnus Carlsen-Vladimir Kramnik 1/2–1/2) For 21. gang på rad spilte Magnus Carlsen (28) remis i et parti i klassisk sjakk. Ikke en gang «remis-kongen» Anish Giri kan vise til det samme.

Publisert: 15.01.19 18:57 Oppdatert: 15.01.19 19:16

Tirsdagens parti mot eks-verdensmester Vladimir Kramnik endte også uten seierherre - Carlsens fjerde strake remis i Tata Steel Chess-turneringen i Wijk aan Zee på den nederlandske kysten.

Sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen har regnet på hvem av toppspillerne som har flest remiser etter hverandre.

Hans – riktignok høyst uoffisielle – statistikk viser at to mann har 20 strake remiser: Anish Giri og Ding Liren. Sjakk-ekspertene har stadig drevet gjøn med nederlandske Giri for sine mange remiser, men nå er han altså forbigått av Carlsen i antall remiser på rad, ifølge Svensens statistikk.

Magnus Carlsen var egentlig aldri nær å vinne, men han gjorde et ærlig forsøk på å slå den tidligere verdensmesteren Kramnik. I klassisk Carlsen-stil prøvde han å presse blod ut av stein, men det var ikke mulig mot den erfarne russeren, som fant de rette trekkene for å klare remis med svarte brikker.

Nordmannen hadde første fem uavgjorte partier for Vålerenga i Europacupen, deretter 12 partier uten avgjørelse i VM-kampen mot Fabiano Caruana - og nå fire strake partier med remis i Wijk aan Zee, til sammen 21 partier uten hverken seier eller tap.

Jan Nepomnjasjtsji leder etter fire runder med 3 poeng. Deretter følger fire mann på 2,5 poeng. Ni partier gjenstår i turneringen, som Magnus Carlsen har vunnet hele seks ganger.

Onsdag spiller Carlsen mot Jorden Van Foreest - feltets dårligste spiller, hvis vi ser på rankingen. Han tapte tirsdag for indiske Vidit.

– Det passer perfekt for Magnus å møte Van Foreest nå, for han trenger en seier, sa Jon Ludvig Hammer i TV2-studio.

– Det begynner å bli litt flaut nå. Han må bryte den remis-rekken!

Nederlenderen har norske Johan-Sebastian Christiansen som sekundant i turneringen.