Stemningen var jovial mellom idrettspresident Tom Tvedt og IOC-sjef Thomas Bach under ungdoms-OL på Lillehammer. Nå er spørsmål hvordan NIF vil markere overfor IOC at de har inntatt et dissenterende standpunkt i sentrale spørsmål. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

NIF trenger doping-utestemme

SPORT 2019-01-12T09:17:44Z

Det er positivt at Norges idrettsforbund har plassert seg i opposisjon til IOCs feige linje overfor Russland. Men i hvilken grad benyttes utbryterstemmen høyt og tydelig i internasjonale idrettsfora?

kommentar

Publisert: 12.01.19 10:17 Oppdatert: 12.01.19 10:41

Kritikken var knusende mot ledelsen i norsk idrett sist september.

Den gangen var NIF fryktelig trege med å ta stilling i saken som handlet om hvordan flertallet i WADAs eksekutivkomité (ExCo) valgte å slippe Russland inn i varmen igjen, til tross for at kravene om innsyn og innrømmelse om den systematiserte dopingen ikke var innfridd.

Det ble også nølt lovlig lenge med å støtte Linda Hofstad Hellelands kandidatur som ny WADA-president, mens det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen ble valgt til å uttale seg om en sak der denne organisasjonen står sentralt.

Men deretter har det skjedd en god del – som har beveget organisasjonen i riktig retning.

Vi ser nå en mer aktiv og mindre unnvikende kommunikasjonsstrategi om den betente dopingkrisen, og NIF har heldigvis vært langt mer på ballen enn vi har blitt vant til.

Så sent som 1. januar og 8. januar var norsk idrettsledelse kjapp og tydelig i talen, gjennom å stille klare krav i kjølvannet av at Russland ikke oppfylte fristen om å åpne laboratoriene innen årsskiftet.

Legger vi til at NIF tross alt til slutt konkluderte både med at de er uenige i WADA-vedtaket fra sist høst, og at de nå har gått ut med støtte til Helleland, befinner vi oss faktisk i følgende interessante situasjon:

Norsk idrett står i eksplisitt opposisjon til linjen som råder i IOC.

Her er det viktig å minne om to bakenforliggende faktorer:

IOC utgjør halvparten av Verdens antidopingbyrå (WADA), og det er IOC-delen som har vært pådriveren for å få Russland raskest mulig inn i varmen igjen, og som har utvist en oppsiktsvekkende ryggradsfri politisk pragmatisme.

NIF fullstendige navn er «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité». Det betyr altså at vår organisasjon er en del av det olympiske systemet, en såkalt NOC (National olympic committee).

Det er altså en etisk kile mellom hva NIF har kringkastet og det IOC-president Thomas Bach sa i sin polerte nyttårstale, der han var mest opptatt av at «Russland har sonet straffen sin». Nå står vi midt i svært avgjørende tider. WADAs «Compliance Review Committee» skal denne helgen drøfte hvordan man skal forholde seg til fristen som sprakk, samtidig som et nytt team er på plass i Russland for å prøve å hente ut materiale.

Overordnet sett er det store spørsmålet fremover: Hva vil Norges idrettsforbund med linjen de heldigvis har valgt å legge seg på?

Handler det først om fremst om å tilfredsstille en norsk opinion, ved å tydeliggjøre noe på norsk, på sin egen hjemmeside?

Eller vil NIF jobbe hardt og reelt internt for å tydeliggjøre sitt syn om at internasjonal idrett IKKE bør gå i takt på Thomas Bachs premisser?

Vil NIF våge å ta rollen som en opponent, som krever forandring, selv om det kan vekke svært så hevede øyenbryn i normalt konsensuspregede omgivelser?

Her er det jo et underliggende problem at vi ser så lite kritisk meningsbryting i idretten, og det som utspilte seg i Japan sist høst var dessverre ikke veldig oppløftende. Da satt vestlige idrettsledere musestille, mens sirkuset pågikk rundt lederen for ANOC (organisasjonen for nasjonale olympiske komiteer), sjeik Ad-Fahad AlSabah, som er trukket inn i en større kriminaletterforskning.

Denne våren står som kjent norsk idrett overfor et svært viktig valg – hvem skal styre skuta i neste fireårsperiode. Seks kandidater er foreslått.

La oss håpe at den som vinner har en modig og tydelig stemme også i kontroversielle saker internasjonalt. Det behøves!