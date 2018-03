TØFT: Niklas Dyrhaug (til høyre) fikk en tøff femmil i Kollen. Bak Eirik Sverdrup Augdal. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Dramatisk for Dyrhaug om femmila: - Jeg mistet synet

Publisert: 10.03.18 22:12

HOLMENKOLLEN (VG) Niklas Dyrhaug gikk på den helt store smellen under femmila i Holmenkollen.

Han måtte så i kjelleren for å fullføre femmila at det fikk store fysiske utslag.

– Jeg mistet synet, sier Dyrhaug til pressen etter løpet.

Han hadde en alternativ gange etter fem mil på sko. Og han frøs så han ristet, selv om solen kom frem.

– Jeg ble svimmel. Så klarte jeg ikke å flytte føttene. Da var det bare å prøve og komme seg i mål, sier Dyrhaug mens han hakker tenner.

Dyrhaug var lenge bra med på femmila. Etter 35,5 kilometer var han på 16. plass. Bare åtte sekunder bak Dario Cologna som vant, etter en ellevill spurt mot Sundby .

Tapte enormt på slutten

På de seks siste kilometrene tapte han flere minutter til Cologa. Dyrhaug endte på 35. plass; 5 minutter og 21 sekunder bak.

Han var preget etter 50 kilometer. Han slet litt med å holde fokus i møte med pressen.

– Det her er vel en sånn næringssmell man kan gå på, sier Dyrhaug til VG og legger til:

– Jeg har aldri hatt noe problemer med dette. Men det gikk fort på slutten der.

OL-helten: Beina døde

OL-helten Simen Hegstad Krüger ble nummer 13. Bare 46 sekunder bak vinneren. Han var også kjørt på slutten.

– Det ble tungt. Det ble som jeg ofte syns det er på de femmilene jeg har gått. Det føles greit, men når farten blir skrudd til på slutten så har man ikke noe å svare med, sier Krüger og legger til:

– Og da er beina helt døde. Og da er det bare en kamp om å komme til mål. Jeg hadde ikke ben til å være med på sisterunden i dag. Det føles som om det er noe som klemmer rundt lårene så de ikke fungerer som de skal.

Sundby elsker femmila

Men en som har kraft i beina til å holde en hel femmil er Martin Johnsrud Sundby. Han ble nummer to lørdag, etter å ha tapt etter målfoto mot Cologna.

Han har vært på pallen på femmila i Kollen syv ganger på rad nå.

– Femti i Kollen er brutal. Klassisk og skøyting er to vidt forskjellige ting, og beina de må være trent på den type økter, eller så er det ikke mulig å stå en slik distanse, sier Sundby til VG etter 2. plassen og fortsetter:

– Jeg har mer erfaring. Men jeg tror det er litt tilfeldig.

– Tilfeldig? Du har syv pallplasser på rad nå!

– Femmila i Kollen passer meg veldig veldig bra. Jeg elsker denne løypa. Jeg elsker dette løpet. Det er på hjemmebane. Det er et rent kapasitetsløp, svarer Sundby.

Han depper ikke etter at seieren glapp.

– Jeg gjør et bra løp og en god finish, så er jeg rett og slett for dårlig til å strekke frem foten her i dag, sier Sundby.

Hans Christer Holund ble nummer seks. Han hyller publikum, men slet med foten og gikk «rart» etter en lang tur på ski.

– Jeg har opplevd verre, sier Holund.

Også Didrik Tønseth gikk seg fullstendig næringstom, og endte nesten åtte minutter bak i mål.

PS! Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 40. Nesten syv minutter bak Cologna og Sundby.