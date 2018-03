STERK DEBUT: Vilde Nilsen i aksjon i skiskyting lørdag. Foto: THOMAS LOVELOCK / OIS/IOC

Stang ut for Norge den første Paralympics-natten

Publisert: 10.03.18 05:34 Oppdatert: 10.03.18 07:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-10T04:34:11Z

Det ble ingen medaljer til Norge den første Paralympics-natten. To tenåringer overrasket positivt og gir forhåpninger for fortsettelsen i Pyeongchang.

Den største overraskelsen kom fra 17 år gamle Vilde Nilsen, som ble nummer fem i skiskyting.

18 år gamle Jesper Saltvik Pedersen ble nummer seks i utfor.

Samme plassering fikk veteranen Nils-Erik Ulset (34) i skiskyting for stående.

Vilde Nilsen fra Tromsø hadde sin verdenscupdebut så sent som i januar og kom med på Pyeongchang-laget i siste liten. Egentlig var målet hennes å komme med i neste Paralympics.

Hun skjøt feilfritt på den første skytingen, men pådro seg to strafferunder på skyting nummer to. Det kostet dyrt.

– Det ble to sure bom på den andre skytingen, men jeg er bare 17 år og kan ikke forvente alt for mye. Jeg er fornøyd med 5. plass, selv om det kunne ha blitt pallplass. Jeg har mange Paralympics foran meg, sa hun til NRK etterpå.

– Dette er en mer enn godkjent Paralympics-debut, sa ekspertkommentator Torbjørn Broks Pettersen på NRK. Det ble dobbelt russisk i denne klassen. Russland er utestengt også fra Paralympics, men som i OL kan de delta som individuelle utøvere.

Vilde Nilsen var drøyt halvannet minutt bak seirende Jekaterina Rumjantseva.

Jesper Saltvik Pedersen var raskest av alle på trening, men måtte altså nøye seg med 6. plass i utfor. Han var likevel fornøyd:

– 6. plass er greit, sa han til NRK.

Til Karmøynytt forteller han hva som gjorde at han tapte så mye:

– Jeg traff en hump og så ble det litt vridning. Jeg mistet litt fart, så det er slik som skjer.

Karmøy-karen var hele 2,71 sekunder bak seirende Andrew Kurka, som var i en klasse for seg. Nordmannen hadde bare et drøyt sekund opp til sølvet.

– Jeg hadde ikke verdens største forhåpninger i utfor, sa Jesper Saltvik Pedersen, som kanskje har størst sjanser i storslalåm. Men allerede søndag er det super-G i Pyeongchang.

Tidligere Paralympics-vinner Nils-Erik Ulset måtte nøye seg med 6. plass etter tre bom.

– Han er normalt sett en god skytter i vind, sa ekspertkommentator Torbjørn Broks Pettersen på NRK.

Benjamin Daviet fra Frankrike tok gullet foran kanadiske Mark Arendz. Begge disse fylte på begge skytingene. Ulset var over to minutter bak vinneren.

Trygve Toskedal Larsen skjøt seg tidlig bort og måtte nøye seg med 15. plass i Paralympics-åpningen i skiskyting. Han hadde totalt fire strafferunder.

David Cnossen fra USA gikk til topps. Amerikaneren er tidligere soldat, men mistet begge beina etter å ha tråkket på ei mine i Afghanistan i 2009.

PS: Norge tok fire medaljer i Sotsji-lekene for fire år siden.