PÅ BESØK: I skur 13 på Filipstadkaia i Oslo har Norges første ressurssenter for egenorganisert idrett sett dagens lys. Kulturminister Trine Skei Grande mener at de som ikke passer inn i NIF-idretten, også må få muligheter til aktiviteter. Foto: Jørgen Braastad

Kulturministeren på besøk hos skaterne: – Dette er ikke en kamp mot NIF

Publisert: 29.03.18 11:40

FILIPSTADKAIA, SKUR 13 (VG) Trine Skei Grande sier at det har vært «Venstres greie» lenge at alle barn og ungdommer - også de utenfor NIF-idretten - skal ha mulighet til å drive med aktivitet.

Sist uke var hun på besøk i skur 13 på Filipstadkaia i Oslo, der et ressurssenter for egenorganisert idrett har sett dagens lys. Det er i dette skuret det har vært - og skal arrangeres - X-Games på skateboard.

Kulturministeren avviser bestemt at Norges Idrettsforbund bør frykte det som nå skjer:

– Nei, dette er ikke en kamp mot den organiserte idretten i NIF, men en kamp for den egenorganiserte idretten. Jeg prøve å være idrettsminister som er på lag med begge, smiler Trine Skei Grande.

Det var Venstre - den gang ikke en del av regjeringen - som i revidert statsbudsjett 2017 fikk bevilget 2 mill. til et ressurssenter for egenorganisert idrett. Det er bevilget 2 mill. også i statsbudsjettet for 2018.

– Vi må ha organisert idrett, men vi må også ha dette tilbudet, som handler om god faglig støtte og gode råd og muligheter for aktivitet også for dem som ikke har lyst eller passer inn i de organiserte aktivitetene, sier kulturministeren.

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening leverte de to sterkeste søknadene da prosjektet ble utlyst. Sammen fikk de oppdrag å etablere og drifte et ressurssenter for egenorganisert idrett.

– Jeg håper at dette skal bli ressurssenter som hele landet kan bruke og bli inspirert av, sier Trine Skei Grande.

– Men er ikke dette et storbyfenomen?

– Nei, jeg tror dette har potensiale over hele Norge. Det er også viktig at tankeganger kommer rundt omkring i landet. Det er et viktig supplement til den organiserte idretten.

Slik reagerer idrettspresident Tom Tvedt når vi spør om han ser på ressurssenteret for egenorganisert idrett som en trussel for NIF-idretten:

– Nei, overhodet ikke. Vi har jo også aktiviteter som berører mange som driver egenorganisert, som for eksempel lysløypa som inntas av andre etter at treningen er over.

Tvedt mener at skaterne i skur 13 på Filipstadkaia er viktig også for NIF:

– De skal være med i OL i 2020. Både de og vi trenger anlegg. Dette er vinn-vinn, mener idrettspresidenten.

Men det store spørsmålet er i hvilken grad den egenorganiserte idretten kommer til å ta av den kaka som heter tippemidlene.

– Flere prosjekter for egenorganisert idrett får allerede i dag midler gjennom spillemidlene, opplyser kulturministeren.

Grandes forgjenger, Linda Hofstad Helleland, gikk allerede våren 2017 ut og sa at regjeringen i løpet av «de neste tre årene vil bruke 100 millioner kroner av spillemidlene på bygging av anlegg til egenorganisert idrett».

Når VG spør om det kommer til å gå mye tippemidler til egenorganisert idrett, svarer Trine Skei Grande:

– Vi må legge til rette for egenorganisert idrett på mange flere fornter enn i dag. Men dette er ingen trussel for den organiserte idretten, gjentar hun.

– Vi bør ha hele bredden av aktiviteter, sier kulturministeren, og sier at hun «kommer tilbake» til det med spillemidler.

Christina Søgård i Ungdom og Fritid og Petter Hatlem i Oslo Skateboardforening er stolte over det de har fått til:

– Dette skal være et kunnskaps- og kompetansesenter der egenorganiserte miljøer kan søke bistand, sier Hatlem.