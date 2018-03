VIL SNU TRENDEN: Lars Lagerbäck forberedte landslaget i sol til Australia-kampen, men Norges resultater har befunnet seg på skyggesiden i svenskens første år. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Lagerbäck har resultater som Høgmo: – Jeg har ikke gravd meg ned ennå

SANDVIKA (VG) Lars Lagerbäcks ni første resultater har vært en tro kopi av Per-Mathias Høgmos ni siste resultater som landslagssjef. Norge har stått i stampe gjennom svenskens første år. 69-åringen håper på forandringer mot Australia fredag.

Høgmo trakk seg ni kamper etter at EM-sluttspillet røk med tapet for Ungarn. Rekken han ikke kunne leve med så slik ut:

Tre seire, en uavgjort og fem tap. Målforskjell: 13–14. Snittpoeng: 1,11 pr. kamp.

Lagerbäcks ni kamper lange rekke med Norge ser slik ut:

Tre seire, to uavgjort, fire tap. Målforskjell: 13–13. Snittpoeng: 1,22 pr. kamp.

Forskjellen i favør Lars Lagerbäck ligger kun i et baklengsmål mindre og én uavgjort kamp mer.

Mandag er det ett år siden nordiren Jamie Ward brukte 88 sekunder på sende Lagerbäcks nye landslagsprosjekt ut av alle drømmer om sommerens VM-sluttspill. Dagen etter VM-finalen i Moskva fyller Lagerbäck 70. Trenerveteranen fleiper med pressen og opptrer omtrent like godslig som gjennom mars-uken i London og Belfast i fjor. Humøret er ikke borte.

Året åpnet elendig med 0–2-tapet for Nord-Irland, inneholdt noen lyspunkter, 8–0 over lilleputten San Marino, skrekkelige 0–6 for Tyskland, før det ble avsluttet i ny elendighet med tap for Slovakia tre minutter på overtid.

– Man kan bli både forbannet og skuffet. Men jeg opplever det slik at vi vil bevise at vi er mye bedre enn dette. Hvis jeg ikke hadde følt det slik ,ville jeg gått til Pål (Bjerketvedt, gen. sekretær i NFF) og bedt om å få avbryte kontrakten. Man blir mest litt småforbannet. Vi må jo se til å prestere noen resultater. Det er vi er derfor vi er her, sier Lagerbäck til VG.

– Men spillerne svarer bra. Jeg har ikke gravd meg ned ennå, lover han.

Men kaller resultatene for «knapt godkjent».

Lagerbäck mener at noe av problemet er at det er blitt for mange spillere og for lite lag. Under EM-suksessen med Island for to år siden startet han med de samme 11 spillerne i samtlige fem kamper. På de ni kampene med Norge har han brukt 32 mann.

Lagerbäck har ingen tro på at spillerne synes treningene hans er morsomme:

– Ansvaret er mitt. Jeg vil forsvare spillerne. Vi har brukt mange – særlig i treningskampene – og det har ikke hjulpet dem til gode resultater. Det har vært en «bevisst feil beslutning» vi tok etter at VM-sjansen ble minimal etter tapet for Nord-Irland. Men VM-kvalifiseringskampene – minus Nord-Irland og Tyskland – har vist mye bra, forklarer han.

Fredag kveld stiger antallet spillere høyst sannsynlig til 35. Lagerbäck går langt i å love Kristoffer Ajer debuten. På torsdagens trening brukte han Iver Fossum og Fredrik Midtsjø sentralt på midtbanen. Ingen av dem har vært på banen i hans tid som landslagssjef.

Lagerbäck leter fortsatt etter en stamme i den norske skogen av fotballspillere. Håvard Nordtveit er det nærmeste han har kommet en stamspiller. Men nå har midtstopperen bare spilt syv minutter Bundesliga-fotball for Hoffenheim i løpet av de siste 104 dagene.

Mohamed Elyounoussi har også kommet på banen i samtlige ni kamper.

– Resultatene var ikke gode. Men vi ble kjent med ham. Spillemønsteret vårt er veldig klart. Det er akkurat det vi trenger, sier Moi om Lagerbäck.

– Vi har fått litt tid sammen og det viktigste mellom spillere på banen er relasjonene. Vi er mange som har spilt sammen på U 21-landslaget tidligere. Jeg har stor tro på at vi skal klare det, sier Basel-suksessen som for 16 dager siden senket selveste Manchester City i Champions League. Han var kanskje den mest positive spilleren i Lars Lagerbäcks første, tøffe år.

Stefan Johansen ble utropt til landslagskaptein for ett år siden, men fikk bare med seg fire kamper for Norge i 2016. Fulham-spillerens landslagsår ble like skuffende som hans sesong i Championship etterpå har vært glimrende.

Men nå skal kapteinen være i form og klar til å prege også Norge.

– Jeg presterer bedre på klubblaget. Jeg har et mål om forbedre meg på landslaget, sier han.

– Jeg snakker både for gruppen og meg: Vi er kanonfornøyde, ikke bare med Lars Lagerbäck, men også med resten av trenerteamet. Han har kommet inn med sine ideer og har gjort det så klart og tydelig han kan gjøre det. Så det er opp til spillerne, mener han.

Lars Lagerbäck har i tillegg til fire fotballtreninger brukt uken til personlighetstester og møter med spillerne i mange forskjellige former. Men er usikker på et landslag uten Sander Berge, Joshua King og Aleksander Sørloth står. Keeper Rune Almenning Jarstein markerte seg aller mest på torsdagens trening som sjefen nok gjerne skulle sett mer målrik.

– Hva er akseptable resultater mot Australia og Albania (mandag)?

– Det absolutt viktigste er at vi opptrer som et lag. Resultatet kan bli som det blir.