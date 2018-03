Målet som kan forandre Elyounoussis fremtid: – Jeg er veldig fornøyd

Publisert: 07.03.18 22:36

(Manchester City-Basel 1–2, sammenlagt 5–2) Et perfekt treff på halv volley og en drømmepasning. Scoringen og assisten til Mohamed Elyounoussi på Etihad fortvilte Pep Guardiola. Og kan forandre 23-åringens karrière.

– En god kamp for meg. Jeg er veldig fornøyd, sier Elyounoussi i et intervju vist på Viasat.

City gikk lett videre, men Elyounoussi var rett og slett «man of the match» mot den suverene engelske ligalederen. Han blir også kåret til banens beste av sveitsiske Blick, som mener nordmannen hevet markedsverdien enormt. Manchester City har ikke tapt hjemme siden 2016 og har tidligere denne sesongen bare har tapt tre kamper.

For første gang på nesten 11 år har en nordmann scoret i Champions League -sluttspillet. John Arne Riise var den siste med sin scoring for Liverpool mot PSV i 2007. Riise scoret også sitt ulykksalige selvmål på overtid for Liverpool mot Chelsea i Champions League-semifinalen året etter.

VG har tidligere skrevet at Leicester, Southampton og Crystal Palace er blant Premier League-klubbene som skal være interessert i Mohamed Elyounoussi. «Moi» har selv bekreftet at han vet om konkret interesse fra alle de største europeiske ligaene .

Interessen blir garantert ikke mindre etter fulltreffet og drømmepasningen mot Manchester City.

– Vi er veldig glade for denne seieren selv om vi ikke gikk videre, sier «Moi» som mener nøkkelen til seieren lå i den defensive disiplinen og kontringene.

Hjemmeforsvaret viste alt annet enn klasse da Blas Riveros fikk avansere nesten fra midtbanen og opp på venstre kant. Via John Stones gikk ballen videre til en umarkert Elyounussi. Han klemte til med høyre vrist. Ballen suste inn i det venstre hjørnet.

City-keeper Claudio Bravo fikk knapt opp hanskene. Men Pep Guardiola fikk opp hendene i en oppgitt bevegelse på benken. City-manageren var tydelig ukomfortabel med Basels overraskende utligning etter at Gabriel Jesus hadde gitt City ledelsen med sin første scoring på fire måneder.

- Nøler ikke. Dunker til. Artig, beskriver Rune Bratseth i Viasats studio.

Etter pause kom en kanskje enda bedre prestasjon. Etter 25 begivenhetsløse minutter tok Elyounoussi med seg ballen på et nærmere 10 sekunders langt raid mot høyre.

Før han vendte bort Yaya Touré og spilte gjennom Michael Lang med en perfekt stikker.

– Genial pasning, mener Bratseth.

Midtbanespilleren satte ballen opp i nærmeste hjørne og Basel ledet plutselig sensasjonelt 2–1 over et reservepreget Manchester City. Guardiola holdt Ederson, Kyle Walker, Sergio Aguero, Kevin de Bruyne og Nicolas Otamendi på benken.

– Når du skifter ut så mange spillere så senker man nivået, mener Guardiola.

Seieren kunne ikke sende Basel til kvartfinalen i Champions League, men hjalp definitivt ikke på City-sjefens humør. Han hatet selvsagt å tape en hjemmekamp med 78 prosent ballbesittelse, men i skudd på mål endte kampen uavgjort 3–3.

Elyounoussi hadde ytterligere en målsjanse på Etihad-gresset, men snublet da han ble spilt fri på skrått hold mot Bravo før pause.

Nylig fikk Elyounoussi av VG spørsmålet om han kunne spilt for Manchester City, hvis han hadde hatt ti verdensklasse-lagkamerater?

– Hmm, svarte han, smilte og tenkte.

– Det er en litt artig tanke. Ja, jeg føler det. Jeg tror det. Jeg tror ikke jeg hadde dummet meg ut med slike lagkamerater, og jeg ville fortsatt krevd å ha ballen, utfordret og prøvd på ting. Jeg tror jeg hadde greid meg på det nivået, men så er det dét å komme seg dit da . . .

Tiden vil vise hvor Mohamed Elyounoussis vei går videre. Det er ikke usannsynlig at han blir solgt for en svært høy til sommeren. Men landslagsspilleren har ikke tro på på fantasisummer som 300 millioner kroner.

– Men jeg tror ikke de selger meg for under 15 millioner euro (145 millioner kroner). Det er jo litt avhengig av hvilke klubber som eventuelt melder seg, sier han. Kommer det bud fra Premier League, kan man gjerne plusse på noen titalls millioner.

Basel har vært ekstremt flinke til å videreutvikle spillere og være et springbrett. For å nevne de fleste av de store overgangene det siste tiåret:

Ivan Rakitic (til Schalke i 2007), Xerdan Shaqiri (til Bayern i 2011), Granit Xhaka (til Gladbach i 2012), Mohamed Salah (til Chelsea i 2013), Yann Sommer (til Gladbach i 2014), Mohamed Elneny (til Arsenal i 2015), Fabian Schär (til Hoffenheim i 2015) og to ferske salg for over 400 millioner kroner til sammen: Breel Embolo (til Schalke i 2016) og Manuel Akanji (til Dortmund i januar).