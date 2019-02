SENTRAL: Frode Hamre er som regel alltid aktuell i V75-sammenheng. I V75-innledningen kjører han Harley D.E. som kan være en mulig alenestrek. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: To bankeraktuelle i V75

Både Harley D.E. og Farao Barsk er gode bankerkandidater i V75-omgangen på Biri, men VGs travekspert, Anders Olsbu, garderer begge med en hest.



Anders Olsbu

Publisert: 01.02.19 10:17

Harley D.E. har imponert med to strake, enkle seirer fra dødens.

– Harley D.E. møter relativt overkommelig selskap over stayerdistanse, som han har gått bra på før. Hamre-traveren er et klart bankeralternativ. Jeg tar kun med strekhesten Sofarsogood som var flink til seier sist. Men det må nok bli feil for favoritten, om han skal gå til topps, mener Olsbu.

Han lanserer også Farao Barsk som en bankerkandidat.

– Farao Barsk har også vært solid i sine to siste starter, i Sverige. Nest sist var han overlegen fra tet. Sist tapte Kim Pedersen-traveren kun knepent tross startgalopp. Men jeg har respekt for Welcome, som har vært god i sine to starter i Kvasnes-regi. Uten sjeneringen ut mot oppløpet sist, kunne hun utfordret gode Ilenna Bonanza. Kommer ut mot helstengt hodelag nå og kan yppe seg mot favoritten, varsler Olsbu.

Eliteløpet for varmblods teller kun åtte hester, men han ser seks av dem med en viss vinnersjanse.

– Jeg setter nytente Phantasm Soa foran Deep Sea Dream, Cokstile og luringen Radieux.

Dagens banker

Ingen , men både Harley D.E. og Farao Barsk er aktuelle.

Dagens luring

Il Sokken (V75-5) er fryktelig variabel og usikker, men veldig god på sitt beste. En evig outsider som møter helt riktig lag.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

V75-1 (2600mv)

9 HARLEY D.E.

3 Sofarsogood

————————–

7 Balaine

1 Match Queen

2 Vacation Queen

10 Ghandi B.R.

14 Place Your Bet

6 Memphis Tennes. E.P.

4 Tayno Longlegs

5 Magic In Mind

8 Uncle Wise As

13 Invicta

11 Springlove

12 Doctor Joe

15 Tiller

Løpet

Harley D.E. blir klar favoritt i dette stayerløpet.

Favoritten

Harley D.E. har tatt to enkle seirer fra dødens i sine to siste starter. Er sterk og står distansen. Skal ha en god sjanse til å runde alle.

Outsiderne

Balaine har fått et par løp i kroppen og blir stadig bedre. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Sofarsogood holdt fint til annen fra tet nest sist og var bra til seier i et V75 Bonus-løp sist. Er rask ut og kan lede lenge, om han kommer foran.

Startsiden

Vacation Queen, Sofarsogood og Memphis Tennessee E.P. er bra ut.



V75-2 (2100ma)

5 FARAO BARSK

4 Welcome

————————–

2 Betty

1 Estirado

7 Sparkling Credit

8 Easy To Win

3 Gianluca B.R.

9 Nemesis Knick

6 Ganador

11 K.L.M. Labour Boy

10 Crystals Star

Løpet

Farao Barsk er et bankeralternativ i grunndivisjonen, men kan bli utfordret av Welcome.

Favoritten

Farao Barsk har vært klart forbedret i sine to siste starter i Sverige, hvor han har vært meget bra. Sist feilet han direkte, men kom flott tilbake og tapte kun knepent. Gangen før var han overlegen fra tet. Kim Pedersen-traveren har kun startet fire ganger og autodebuterer nå. En fin sjanse feilfritt.

Outsiderne

Betty har vært god i sine tre siste starter etter pause. Første gang ut avsluttet hun flott til annen bak Europa. Nest sist avsluttet hun bra til seier. Mens hun sist kun tapte for gode Antibes Decoy etter siste 1350 meter i dødens. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Welcome har vært veldig god i sine to starter i Kvasnes-regi. Sist ble hun hindret ut av siste sving. Ellers kunne hun utfordret god Ilenna Bonanza. Kommer ut med helstengt og skal ikke avskrives.

Startsiden

Farao Barsk, Welcome, Gianluca B.R., Ganador og Sparkling Credit kan alle løse bra. Åpent.



V75-3 (2100ma)

3 ÅDNE KOMMANDØR

5 SKAUGA RASKEN

2 SMEDTULLA

12 Hr. Ford

11 Alm Faks Hannibal

————————–

10 Stensvik Marikken

9 Ruskeli Scott

4 Engas Odelsjente

1 Mai Oda

8 Miralill

7 Torpa Oda

6 Anima

Løpet

Jeg prøver fem hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Ådne Kommandør har vært uheldig og blitt hindret i sine to siste starter. Var likevel trippelaktuell da han feilet på oppløpet i V75 sist. Forvandlingsnummeret var veldig god i seiersløpene og står veldig fint til nå. Må strekes på alle bonger.

Outsiderne

Skauga Rasken ble som ventet overflydd sist. Ble sittende fast med alt igjen da. Tok ned Finnskog Nox fra dødens nest sist på 1.27,1 full vei. Trives best i tet eller utvendig for leder. Går uansett til mål og skal regnes uten uhell.

Luringen

Smedtulla viste stor fart sist. Feilet både på siste bortre og mot siste sving, men kom likevel fort tilbake til tredje bak Komnes Bork og Finnskog Nox. Feilfritt kan hun absolutt vinne, men galoppen ligger hele tiden på lur.

Startsiden

Ådne Kommandør og Engas Odelsjente kjører om teten.

V75-4 (2100ma)

4 MADELEN L.T.C.

11 GOLDSTILE

————————–

1 Marchetti

2 Falcon Dragon

9 Giant Star

3 Welcome S.E.

12 Clint Classic

8 Kick Off Classic

7 Lady Lane

6 King Royal

5 Javier Palema

10 Dream On Plush

Løpet

To-tre hester peker seg ut i sølvdivisjonen.

Favoritten

Madelen L.T.C. står suverent til grunnlagsmessig inne i dette løpet. Hun var god til seier etter nesten et halvt års pause sist. Satt i tet etter 400 meter da og forsvarte seg helt inn. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er veldig kjapp fra start og skal ha en god tetsjanse. Får hun bare dirigere litt underveis, blir hun vrien å fange.

Outsiderne

Marchetti var veldig god til en overlegen seier fra tet etter en knallhard 1.10-åpning sist. Men det spørs om han klarer å holde Madelen L.T.C. ute på startsiden. Han trives aller best i tet og skulle han klare å forsvare sporet, er det kanskje han som sitter med de beste kortene. Får uansett et fint løp.

Luringen

Goldstile imponerte med en råsterk seier etter tredjespor og dødens tredje sist. Feilet seg bort i de to siste startene. Er behandlet i framknærne nå og kan være forbedret. Feilfritt runder han de fleste, og med tøft tempo stiger sjansene.

Startsiden

Madelen L.T.C. er kjapp og tar trolig en lengde på Marchetti.



V75-5 (2100mv)

12 ARD

9 LILLE OLGA

13 IL SOKKEN

8 MO LINE

2 LILLE VILMA

————————–

6 Kolnes Brit

3 Bork Oda

1 Ulvendina

4 Åsaoline

7 Mila

11 Tyri Troll

10 Jo Blessen

5 Stjerne Åsa

Løpet

Fem hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Ard feilet seg bort nest sist, men var bra til seier både før og etter. Møter ikke avskrekkende lag og kan runde alle feilfritt, tross tillegg.

Outsiderne

Lille Olga kan avslutte fort om hun får ryggløp i det lengste, men må ha litt tur fra sitt bakspor.

Luringen

Il Sokken er variabel og usikker. Møter helt riktig lag og er god nok om han viser seg fra sin beste side. En evig outsider.

Startsiden

Kolnes Brit og de tre innerste er gode fra start. Muligens Kolnes Brit til tet feilfritt.



V75-6 (2100ma)

3 PHANTASM SOA

7 DEEP SEA DREAM

4 COKSTILE

6 RADIEUX

1 Ghazi B.R.

5 Pebbe Simoni

————————–

2 Billy Flynn

8 Winmecredit

Løpet

Kun åtte hester finner det verdt å starte i eliteløpet, men jeg ser seks av dem med vinnersjanse.

Favoritten

Phantasm Soa har vært veldig god i sine to starter etter halsoperasjon. Første gang ut avsluttet han lynraskt fra køen, men kom akkurat for sent til å vinne. Kom som skutt ut av en kanon ut av tåka i V75 i Haneborg-løpet sist og vant enkelt. Han åpnet i 1.09-fart under OGP-helgen i fjor, og jeg blir ikke overrasket om ungheststjernen leder hele veien. Skal uansett regnes, selv om han møter klart skjerpet motstand, i forhold til de to siste startene.

Outsiderne

Deep Sea Dream vant greit i billig lag i Bergen sist, men gjør sine beste løp på bortebane. Lura-traveren har vært solid over lengre tid og går gode løp hver gang. Sto på flott til annen bak en meget opplagt Montdore nest sist. Er kjapp ut og med vinklet startgrind bak bilen, kan han muligens være med i tetkampen. Bare han unngår dødens, kan han være med i striden.

Cokstile er en stor outsider etter litt pause. Var unnskyldt sist da han slet både med luftveiene og baneunderlaget. Ble treer bak Donatomite og Hickothepooh nest sist, etter en tøff åpning. Vant tredje sist, første gang ut etter, men fikk tøff kamp av Radieux da. Skulle han klare å overfly Phantasm Soa stiger sjansene, men han må vise seg fra sin beste side for å vinne.

Luringen

Radieux var ute av taktene innledningsvis sist og tapte terreng. Men avslutningen til annen bak stallkameraten Deep Sea Dream var solid. Avsluttet også flott til annen bak Humble Hill, som sto 20 meter foran, i V75 nest sist. Blir det tøff kjøring i front og han får et fint ryggløp, blir jeg ikke overrasket om han skulle ta alle til slutt. Men det må klaffe maksimalt.

Startsiden

Phantasm Soa, Cokstile og Deep Sea Dream kjører om føringen.

V75-7 (2100mv)

6 BEST RUGGEN

4 FRØYU PELLE

1 HUGO BÄCK

11 BALDER MOLLYN

————————–

9 Stensvik Martin

5 Idfaxen

13 Tysvær Loke

10 Sprett Odin

15 Vesle Maia

12 Lille Amare

3 Bleikli Faksa

8 Solberg Rasken

2 Kolbu Jonatan

7 Strikkeprinsen

14 Viking Faks

Løpet

Jeg prøver fire hester i kaldblodscupen.

Favoritten

Best Ruggen tok en flott seier foran gode Vollanfaks sist og tapte kun for Brenne Banker etter et tungt løp nest sist. Feilfritt og på sitt beste blir han seiersfarlig igjen.

Outsiderne

Frøyu Pelle vant lett fra tet i billig lag sist. Er kjapp fra start, og fra tet stiger sjansene.

Luringen

Hugo Bäck feilet i tet på startsiden sist. Holdt knepent unna til seier i Nils Østbys minneløp tredje sist. Fra tet stiger sjansene, men han må være på topp for å vinne.

Startsiden

Frøyu Pelle og Hugo Bäck kjører trolig om føringen.



NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 55 år

Antall seirer i år: 1

Antall seirer totalt: 2009

Ladet opp batteriene

Frode Hamre begynte året med en lang utenlandsferie i varmen. Nå er han tilbake for fullt i løpsbanen. Lørdag er han stor favoritt med Harley D.E. i V75-1 på Biri.

V75-1: - Jeg har tro på min egen Harley D.E. Takler volte, liker distansen og har en fin oppgave. Hestene å slå blir trolig Match Queen, Sofarsogood og Balaine. Spesielt førstnevnte imponerte sist.

V75-2: - Han var god til seier fra tet sist, Gianluca B.R. Kan få teten igjen og skal tidlig strekes. Farao Barsk har gått veldig gode løp i Sverige og har et høyt toppnivå. Estirado er god nok, men blir overflydd. Ganador har også form og kapasitet som rekker.

V75-3: - Får Hr. Ford sitte med i rygger til siste sving. Kan han spurte ned de fleste i dette feltet. Ådne Kommandør har feilet seg vekk to ganger, men gikk veldig bra løp før det. Smedtulla er god nok om hun holder seg unna galoppen. Ruskeli Scott går gode løp hver gang.

V75-4: - Madelen L.T.C. tok en enkel seier første gang ut etter lang pause sist. Kan fort få tet igjen. Klar favoritt. Jeg har uansett tro på vår egen Goldstile som er behandlet siden sist. Han har kapasiteten som skal til for å kjempe om seieren, men er en outsider slik sporene ble.

V75-5: - Jeg synes Lille Vilma gjorde et veldig bra løp som toer på Leangen sist. Har et bedre løp her. Knepen favoritt. Kolnes Brit raste avgårde i tet sist og ble sliten til slutt. Høyt opp om hun roer seg litt ned. Lille Olga kan spurte veldig fort etter rygg i det lengste. Åsaoline er luringen.

V75-6: - Bergensduoen Radieux og Deep Sea Dream imponerer hver gang. Den av de som kommer best til underveis, er fort vinneren. Ghazi B.R. er en luring fra et bra spor etter pause. Phantasm Soa viste sist at formen er på vei tilbake.

V75-7: - Han har virkelig imponert de to siste gangene, Best Ruggen. Sporet på strek er bra. Er han like bra nå, tror jeg han vinner igjen. Banker.