BANKERKUSK: Frode Hamre har en god vinnersjanse med Humble Hill i V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-bankere til slutt

VGs travekspert, Anders Olsbu, sparte alenestrekene avslutningsvis i V75-veddemålet, i form av Roi du Monde og Humble Hill.



Anders Olsbu

Publisert: 06.02.19 11:25 Oppdatert: 06.02.19 11:35







Sistnevnte blir hans hovedbanker.

– Humble Hill har vært god til to strake seirer og står innbydende til i spor to. Roi du Monde har gått to solide løp etter pause. Feilfritt og om det ikke blir helt feil med posisjonene, kan han vinne igjen. Valle Mattis i V75-innledningen er også et bankeralternativ. Det er kun Tripsson Ø.K. i mot, mener Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Humble Hill (V75-7) jakter sin tredje strake. Står perfekt til og kan absolutt vinne igjen.

Dagens luring:

Alonso Borka (V75-3) kommer ut i Sagholen-regi og kan ha tent til. Tapte kun for Ness Tjo Edel fjerde sist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1848 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, anbefaler to bankere til slutt. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2100ma)

2 VALLE MATTIS

1 Tripsson Ø.K.

————————–

4 Ask Eld

7 Tante Ragnhild

3 Arvesølv

5 Stumne Scott

8 Tojo Prinsen

6 Striks

Løpet:

Valle Mattis og Tripsson Ø.K. peker seg ut i dette kaldblodsløpet, med førstnevnte som klar favoritt.

Favoritten:

Valle Mattis viste seg fra sin beste side sist. Fra annet utvendig ble han sendt i angrep på siste bortre og kom ned i dødens. Derfra avgjorde han enkelt foran Troll Solen. Var også veldig god i seiersløpet fjerde sist, da han var helt overlegen på en sterk tid. Feilfritt og på sitt beste, skal han ha en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Ask Eld fikk en tung tur i tredjespor før han kom ned i dødens på første bortre sist. Ble sliten og klarte ikke premie. Kan klare en trippelplass, men utfordrer normalt ikke de to beste.

Tante Ragnhild ble gitt et fint løp innvendig sist og ble sittende med krefter spart. Ble med hjem til Kvasnes-stallen etter det løpet og kan muligens ha funnet et nytt gir. Står langt ute på vingen, men skulle det klaffe med posisjonene, noe det kan gjøre i dette lille feltet, så kan hun snuse på en trippelplass.

Luringen:

Tripsson Ø.K. var god til seier i V75 på Leangen sist, hvor han kontret ut Gaardens Viktor til seier. Tapte kun for G. Jerken gangen før, dog klart. Gikk med sko sist, men er klart bedre om man kan kjøre uten baksko. Da kan han muligens utfordre Valle Mattis.

Startsiden:

Valle Mattis er bra fra start og kan sitte tidlig i tet. Stumne Scott er rask, men skal uansett ha ryggløp.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Onsdager: #V75 og V75 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 12.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger Vis mer vg-expand-down

V75-2 (2100ma)

3 SPYDOMANN Ø.K.

6 THALE

5 SMEDTULLA

1 FØRLANDS ODIN

4 JERKLA O.K.

2 Solstad Stjernen

————————–

8 Furderud Svarten

7 Jillborka

Løpet:

Kun åtte hester stiller til start i stallansattserien, men ingen av dem er helt sjanseløse. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten:

Spydomann Ø.K. skuffet litt sist, selv om han travet store deler av løpet i dødens. Gangen før ble han hindret til galopp i nest sist sving, men kom bra tilbake, selv om det ikke ble premie. Tapte kun for Solkongen tredje sist, dog klart. Har en dyktig kusk, som muligens kan lose ham først i mål.

Outsiderne:

Thale skled frem i dødens i annen sving sist og holdt farten bra til tredje i et løp Dæmro Kjempen vant foran Kaptein. Tapte kun for førstnevnte gangen før etter en tøff åpning og dødens fra og med siste bortre. Er bra fra start, og sjansene stiger om hun kommer foran.

Førlands Odin berget annen bak en overlegen Neslands Faksen sist. Tjordal-traveren er bra fra start og kan muligens forsvare sporet. Om han ikke ligger for mye på, kan det holde helt inn. Skulle han bli overflydd, er han uansett sikret en fin reise og er trippelaktuell. Har kapasitet for seier.

Jerkla O.K. har kun vunnet en gang på sine 47 forsøk og er ikke lett å få inn på bestilling. Men hun var god toer bak Faks Blæsen i V75 sist, tross store deler av løpet i dødens. Fjerde sist tapte hun kun for forvandlingsnummeret Ådne Kommandør. Med full klaff kan hun muligens ta en etterlengtet seier.

Solstad Stjernen innledet karrieren bra og har vunnet syv ganger på 27 forsøk og har vært på trippelen i nesten halvparten. Men han har slitt i lengre tid nå. Hesten er blitt halsoperert, noe som kan slå positivt ut. Han er derfor farlig å avskrive helt.

Luringen:

Smedtulla feilet seg bort direkte i helgen og gjentok. Feilet både på siste bortre og mot siste sving nest sist, men kom fort tilbake til tredje bak Komnes Bork og Finnskog Nox. Hadde blitt skummel feilfritt da, noe hun også blir her. En evig outsider.

Startsiden:

Førlands Odin, Thale og Jillborka kjører om føringen. Sistnevnte skal nok uansett ha rygg.



V75-3 (2140mv)

6 SKJETNEFAXA

5 ALONSO BORKA

2 GOROSO LUSIANNA

1 KOLBU HJØRDIS

3 Linntilla

4 Dale Anne

7 Bjørnli Ine

————————–

Løpet:

Nok et tynt, men åpent felt. Jeg helgarderer.

Favoritten:

Skjetnefaxa har tatt to strake seirer på enkleste vis. Møter ikke så mye tøffere lag her og har sjansen igjen. Må hun gå med brodder foran, er det et minus.

Outsiderne:

Goroso Lusianna avsluttet flott sist til annen og hentet mye på Kolbu Hjørdis, som står 20 m dårligere til kontra henne. Feilfritt kan hun muligens ta karrierens første seier.

Kolbu Hjørdis feilet seg bort sist. Vant både nest og fjerde sist fra tet. Forsvarer hun sporet og viser seg fra sin beste side, kan hun lede lenge.

Luringen:

Alonso Borka kommer ut i Sagholen-regi. Husk at hun kun tapte for gode Ness Tjo Edel i et løp i høst, dog klart. Legger hun godviljen til, er det ikke umulig. Sistnevnte døde dessverre av forgiftning fra en bekk nylig.

Startsiden:

Begge strekhestene kan løse fint feilfritt.



V75-4 (2100ma)

5 FLORIS BALDWIN

7 MONFALCONE

4 DANCELLI

1 THAI PROFIT

————————–

8 Ivar Sånna

3 Divided By Zero

2 Elite B.R.

6 Flirtin Beach

Løpet:

Nok et løp med lite hester. Jeg prøver meg med halve feltet.

Favoritten:

Floris Baldwin er meget bra på sist beste. Har trent fint og kommer nå ut etter litt pause. Er veldig kjapp fra start, og fra tet stiger sjansene betraktelig. Trond Anderssen-traveren skal uansett regnes.

Outsiderne:

Monfalcone har vært bra i det siste. Sto på fint til tredje i et V75-løp på Momarken sist og vant enkelt i fra tet i Sverige gangen før. Avsluttet fort etter sen luke tredje sist. Klaffer det fra et litt sjanseartet spor, kan han være med i striden.

Luringen:

Dancelli kommer ut etter pause, men pleier å være bra på direkten. Tapte kun for Cash Okay i sin siste start og Ultimate Photo femte sist. Er flink fra start, men det kan bli tøft å holde Floris Baldwin ute. Feilfritt og på sitt beste er det ikke umulig.

Startsiden:

Floris Baldwin er kjapp og kan få overta fra Thai Profit.



V75-5 (2100ma)

2 TANGEN SAGA

6 KOLBU KÆSJ

1 ALONSO O.R.

9 BORK ODA

4 MYKLEJENTA KARIN

10 ULVENDINA

12 FØRLANDS TOR

5 MO RONJA

3 Lilletroll

11 Vest Odin

7 Wik Faksen

————————–

Løpet:

Et vidåpent løp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Tangen Saga fortjener snart en seier etter å ha blitt annen i tre av sine fire siste starter. Tredje sist feilet hun seg bort direkte. Møter rett lag og kan absolutt vinne feilfritt.

Outsiderne:

Kolbu Kæsj kommer ut kneoperasjon og pause. Feilet bort en mulig trippelplass i sitt siste løp, hvor Faks Blæsen vant foran Hilton Molander. Kontret til seier nest sist og er god nok om han er tilbake i slag.

Luringen:

Myklejenta Karin har kun vunnet en gang på 71 forsøk, men hun har feilet bort flere topplasseringer på oppløpet i det siste. Sist feilet hun i striden i et løp Lille Olga vant foran Tangen Saga.

Startsiden:

Ikke mange startraketter i første rekke. Wik Faksen kan løse bra. En åpen startside.



BANKER: Vidar Hop kusker som vanlig Trond Anderssen-trente Roi du Monde, som har vært solid i sine to starter etter pause. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

7 ROI DU MONDE

————————–

11 Restless By The Sea

8 Blaze Of Glory

12 Tassen H.

1 My Cool Mama

5 Lucky Kentucky

10 Maestro

3 Amigo Cortina

4 Demerara

2 Balotelli

6 Sarek

Løpet:

Jeg lar Roi du Monde stå ugardert tross sporet.

Favoritten:

Roi du Monde har gjort to knallgode løp i V75 etter pause. Første gang ut var han helt heroisk, etter at det ble mye feil underveis. Gikk en råsterk langspurt til annen og var ikke mye slått av ledende Silversmith A.C.

Sist fikk han overta fra Amigo Cortina etter 500 meter og vant siden greit. Trond Anderssen-traveren er råsterk og kan gjøre grovjobben selv. Bare han unngår galoppen, kan han bli tung å stå i mot. Men sporet er sjanseartet.

Outsiderne:

Restless By The Sea har vært bra i sine tre starter etter pause, hvor to av dem har endt med seier. Nest sist ble han for pigg i tet, men holdt godkjent til fjerde i et løp Whisky Voice vant foran Eddie Arctous. Også han har fått et dårlig spor, men kan rekke frem til en trippelplass med litt tempo over forestillingen.

Luringen:

Tassen H. var veldig positiv etter pause sist. Avsluttet fort etter sen åpning til tredje bak Global U.Neverknow og Denali da. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan være trippelaktuell, selv fra spor tolv.

Startsiden:

Alle de seks innerste kan løse ganske bra fra start. Roi du Monde kan muligens få overta relativt tidlig, om han blir offensivt kjørt.



V75-7 (1609ma)

2 HUMBLE HILL

————————–

6 Muscle Mack

12 Luxury Tile

3 Fairyman

8 Revenue Lavec

9 Lighthouse West

1 Spicy Challenger

10 Polar Rocky

11 Zoot Va Bene

4 Farah Diba River

7 Synjo Diva

Løpet:

Humble Hill i V75-finalen blir min hovedbanker.

Favoritten:

Humble Hill har vært meget bra til to strake seirer. Holdt unna for tilleggsbelastede Radieux sist. Avsluttet solid og snappet seieren fra Fairyman nest sist. Står perfekt til spormessig og skal regnes med en bra sjanse igjen.

Outsiderne:

Muscle Mack var veldig positiv etter to måneders pause sist. Da lå han sist i siste sving, men avsluttet fortest av alle og nådde frem til seier kort før mål. Med det løpet i kroppen er nok Krogh-Hanssen-traveren ytterligere forbedret.

Luxury Tile kunne ikke stå i mot In Håleryd, som fikk det servert sist. Var god til to strake fra tet før det. Står vrient i spor tolv nå, men med overpace kan hun være trippelaktuell.

Luringen:

Fairyman er klart best om han kan gå uten fremsko, noe han gjorde da han var solid toer bak Humble Hill nest sist og Caroline K. fjerde sist. Feilet både sist og tredje sist, men da har han måttet gå med sko. Skoløs fremme, da kan han ende blant de tre igjen.

Startsiden:

Humble Hill, Fairyman, Muscle Mack og muligens Revenue Lavec, om han blir laddet, kan kjøre om føringen.