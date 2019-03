Kommentar

VM ble en snakkisparade

SEEFELD (VG) Det skjer alltid mye i et mesterskap, men dagene i Seefeld vil gå over i historiebøkene som usedvanlig innholdsrike. Her er noen av de fremste snakkisene som ble servert.

Med femmila overstått - med norsk seier av et litt snodig slag - ble det satt et perfekt punktum for festen i alpebyen.

Og jammen meg har vi hatt mye å snakke om de siste dagene:

NM ELLER VM? Det er vel litt usikkert hva utlendinger får ut av “Levva livet” over stereoanlegget på utesteder, og hvor gøy det er for andre at medaljefangsten er så lite sosial, men i nesten to uker har Seefeld vært farget rød, hvit og blå på alle måter. Medaljerekorden er grundig slått, flaggene vaier på stadion og nordmenn koser seg glugg ihjel over hvor gode vi er, på en velkjent knivsegg mellom det sjarmerende og det i overkant selvgode.

MÅL-KNUSINGEN: Det var vel ikke så mange som trodde på Therese Johaugs uttalte målsetting om én medalje i Seefeld, og hun måtte tåle tyn, blant annet fra en svensk kommentator nordmenn elsker å hisse seg opp over, for den lite troverdige beskjedenheten. Og i løypa skulle hun vise seg å være alt annet enn beskjeden.

ØYEBLIKKET: Noen øyeblikk sitter i lengre enn andre, og tidlig i VM skjedde det noe som virkelig sier noe om hvorfor man er så glad i idrett. Mari Eides medalje i sprint, så kort tid etter søsterens tragiske bortgang, rørte alle som bryr seg om langrenn.

FORLØSNINGEN: Martin Johnsrud Sundby har prøvd og feilet omatt og omatt, men til slutt skulle sekundene være på veteranens side på 15 kilometeren. Dermed forsvant frykten om at han skulle gå over i historiebøkene som “nesten-løperen” i mesterskap.

OPPMERKSOMHETSGARANTISTEN: Det er aldri stille rundt Petter Northug, og flere av uttalelsene hans som tv-ekspert skapte sedvalige furore. Det ble også noen krusninger rundt at han jobber for TV2 samtidig som han er under kontrakt med Norges Skiforbund.

Det er aldri stille rundt Petter Northug, og flere av uttalelsene hans som tv-ekspert skapte sedvalige furore. Det ble også noen krusninger rundt at han jobber for TV2 samtidig som han er under kontrakt med Norges Skiforbund. LIKESTILLINGSIKONET: Maren Lundby vant i bakken med et nødskrik, og utenfor arenaen viste hun seg igjen som en viktig pioner i kampen for like rettigheter. Det er ikke alle utøvere som går inn i et mesterskap som kronikkskribent. Kudos!

KOMBI-RÅTASSEN: Kombinertleiren er slett ikke enig i at idrettens fremtid kan være usikker, og Jarl Magnus Riiber sørget for en kjempeopptur, da han sikret det første individuelle VM-gullet siden 2001. Og rykket han avgjorde stafetten på, var helt rått.

HÅRSÅRHETEN: I en tropp som er godt vant med å få koselige spørsmål, med arrangørens representant som en ny rekordsetter i “Hva føler du nå”-varianter, skal det lite til før piggene kommer ut, dersom det strykes noe annet enn medhårs. Maiken Caspersen Fall ledet an, Emil Iversen fulgte opp - og Ingvild Flugstad Østberg imponerte mer med alle medaljene hun fanget, enn hvordan hun håndterte et relevant spørsmål om det er skuffende at ingen av dem var gull.

SKANDALEN: Sist, men dessverre slett ikke minst, må det nevnes hvordan langrenn rystes av en gigantisk dopingsak, etter politiets razzia midt under mesterskapet. Og mens mange jubelbilder sitter igjen på netthinnen, krever også videoen av Max Hauke med nålen i armen betydelig plass i hukommelsen. Her er det svært mye å ta tak i fremover.

Summa summarum har vi hatt et strålende mesterskap, men én svært alvorlig sak som kaster skygge over totalen, og der den norske troppen kan reise hjem med usedvanlig hevet hode.

Om to år det Oberstdorf som er VM-vertskap. Det skal jobbes hardt i tiden frem til det dersom standarden fra Seefeld skal følges opp…