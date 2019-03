HISTORISK: Pavel Kulizjnikov under verdenscupløpet på Hamar forrige måned. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ny verdensrekord på 500 meter: 33.61!

Det ble spådd rekordforhold på isen i Salt Lake City – og Pavel Kulizjnikov svarte med å levere tidenes råeste 500 meter på skøyter.

Publisert: 09.03.19 22:22 Oppdatert: 09.03.19 22:46







I sjette par i OL-arenaen fra 2002 dundret russeren til med 33.61 og senket dermed sin tidligere bestenotering med 37 hundredeler. Kulizjnikovs 33.98 var også verdensrekorden da 500-meteren i verdenscupfinalen startet lørdag kveld norsk tid.

Først slo japanske Tatsuya Shinhama gamlerekorden ved å gå inn til 33.83 i fjerde par, men rakk knapt å kjenne på statusen som verdensrekordholder. For bare minutter senere hadde Kulizjnikov vært i aksjon og smadret tidligere rekorder ved å presse tiden helt ned i 33.61.

– Og han går et søplete første hundre. Gjør masse småfeil, sikkert fem-seks hundredeler, kanskje et tidel også, påpeker NRKs skøyteekspert Even Wetten på statskanalens sending.

De neste 400 var derimot fullstendig uslåelige: Runden var helt nede i 23.95 etter at russeren avsluttet med siste indre.

Innimellom de to rekordløpene gikk Norges OL-mester Håvard Holmefjord Lorentzen inn til 34.40. Det gir åttendeplass for nordmannen, som tok VM-sølv på distansen i Inzell for én måned siden.