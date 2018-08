GÅTT GALT: Raphaël Poirée forteller at han har sett flere tilfeller hvor press fra foreldre mot barn har ført til at har gått dårlig. Foto: Hallgeir Vågenes

Poirée: – Har sett barn bli ødelagt av press fra foreldre

Publisert: 14.08.18 18:24 Oppdatert: 14.08.18 19:03

Raphaël Poirée (44) og Susann Goksør Bjerkrheim (48) er verdensmestere i sine idretter, men de innrømmer at det er en utfordring å vite hva som er rett vei til suksessen.

– Jeg har sett mange foreldre legge press på sine barn, det er veldig farlig. Overtrening og psykiske problemer kan bli resultatet. Jeg har sett flere tilfeller hvor barn har blitt ødelagt av det presset, forteller Raphaël Poirée.

Gjert Ingebritgtsens uttalelser om at han er imot de norske idrettsbestemmelsene for barn, har satt i gang en debatt i Idretts-Norge. Ingebrigtsen har selv trent frem tre av sine sønner til mesterskapsgull, mye takket være målbevisst jobbing fra de var barn.

Ingebrigtsen har blant annet fått støtte av Alexander Kristoff-trener og stefar, Stein Ørn, men møtt motbør hos Ole Morten Iversen, skitrener og far til landslagsløper Emil Iversen.

– Bør få satse

Poirée understreker at han ikke retter noen kritikk mot Ingebrigtsen-familien.

– I Ingebrigtsen-familien virker det som de har veldig lyst til å satse på friidrett. Om barn ønsker å satse bør de få lov, det er ikke noen fasit på hva som er den rette veien, vi bør hjelpe barn oppfylle drømmen sin, fortsetter han, og påpeker at det er viktig å ikke legge press, men at det er barna selv som må ønske det.

Poirée er selv åtte ganger verdensmester i skiskyting, Raphaël Poirée (44), og har tre døtre med en annen verdensmester i skiskiyting, Liv Grete Skjelbreid (44).

– Hvordan har du gjort det med dine barn?

– De har fått bestemme selv. Jeg har prøvd å få dem til å like skiskyting, men de har drevet med omtrent alt utenom skiskyting, ler Poirée.

– Dritvanskelig

Susann Goksør Bjerkrheim (48) har barn på 12 (Jonatan) og 14 (Julius) år. Den tidligere landslagsspilleren i håndball forteller at hun og mannen Svein Erik (også tidligere håndballspiller) har latt ungene styre hvilke aktiviteter de har vært med på, og at spørsmålet i familien har vært om de som foreldre burde ha involvert seg enda mer.

– Vi har selvfølgelig kastet ball med dem, men vi har ikke dratt dem opp i hallen. Det har vært veldig egenstyrt, sier hun til VG, og forteller om ivrige unger som har deltatt på turn, håndball og fotball.

Selv er hun en del av trenerteamet til Jonatans G12-håndballag, og må forholde seg aktivt overfor barnebestemmelsene til NIF. Hun kaller problemstillingen som Gjert Ingebrigtsen har frontet de siste dagene for «dritvanskelig».

– I håndball har jeg et veldig ambivalent forhold til reglene. Barnehåndballreglene dreper egentlig alle instinkter når fokuset ligger på at alle skal være nær ballen før man ser på mål og man ikke får lov til å gå frem og snappe ballen fra de andre når man står i forsvar. Og så, når barna blir større, maser vi på at de må ha fart og være farlige på mål og at de må frem å takle og ta ballen i forsvar, sier hun.

– Men reglene har mye for seg også. Det er viktig at alle får delta i spillet og at forskjellene ikke blir så store så tidlig. Og når det gjelder det å ikke «kåre noen vinner», så er det kanskje viktigst med tanke på oppdragelsen av trenerne. Altfor mange blir mer opptatt av resultat enn av å utvikle spillerne. I lagidrett kan man ikke tenke på samme måte som i friidretten. Det er ikke bare den individuelle fysiske og tekniske utviklingen som teller, men også ting som spilleforståelse og samspill, fortsetter hun.

48-åringen med blant annet VM-gull, -sølv og -bronse i bagasjen mener at problemstillingen forandrer seg avhengig om man driver med individuell idrett eller lagidrett, og at det er vanskelig å komme opp med et fasitsvar.

– Kunsten og utfordringen er å kunne gi et tilbud som passer alle, de som er gode tidlig, de som ikke er så gode ennå og de som bare vil spille med kameratene. Så er jo jeg overbevist om at treningsvilje og -evne slår talent over tid. Men det er ofte vanskelig i lagidretten der vi skal møte alle behovene i en og samme gruppe, sier Goksør Bjerkrheim, og legger til med et smil:

– Hvis vi ser på resultatene i internasjonal håndball både på dame- og herresiden, så ser det jo ut som om den norske modellen har fungert sånn noenlunde.

«Støtter den norske idrettsmodellen»

Etter at debatten har blusset opp gikk Norges Friidrettsforbund tirsdag ut med en presisering på vegne av Team Ingebrigtsen.

«Med bakgrunn i oppslag i media, der det kan gis inntrykk av at Gjert, Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen ikke støtter de norske barneidrettsbestemmelsene ønsker de fire å presisere at de fullt og helt støtter NIF sine barneidrettsbestemmelser og den norske idrettsmodellen. De har imidlertid gitt klart uttrykk for sin skepsis i forhold til om vi har gode nok systemer for å ivareta talentenes utvikling fra barneidrett til toppidrett.»

Friidrettsforbundets presisering strider imidlertid mot det Gjert Ingebrigtsen sa til VG under EM i Berlin.

Da uttalte han følgende til VG etter Jakob Ingebrigtsens gull på 5000 meteren: – Vi er imot den norske idrettsmodellen, men jeg tror likevel vi står veldig solid og godt plantet i norsk tradisjon og kultur når det kommer til det å være best når det gjelder. Det er viktig for oss.